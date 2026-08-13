Дерзко и гениально. Клуб Евролиги зовёт Денниса Родмана на три дня за $ 100 тыс.

Владелец «Хапоэля» из Тель-Авива Офер Яннай предложил бывшему игроку НБА Деннису Родману $ 100 тыс. за три дня работы с баскетболистами клуба. Он должен провести тренировочный семинар, посвящённый игре на подборе. В сумму также входят перелёт и проживание в отеле. Письмо Родману Яннай направил сам — его опубликовало израильское издание Sport5. В обращении владелец клуба пригласил пятикратного чемпиона НБА приехать в Тель-Авив и провести несколько тренировок для команды.

Офер Яннай владелец «Хапоэля» «Зачем говорить о подборах, если можно просто пригласить человека, который довёл это до уровня искусства? Для меня было бы честью пригласить вас в Тель-Авив — как моего личного гостя и гостя «Хапоэля». Могу пообещать лишь одно: здесь вас ждёт много тепла и любви — от меня, от клуба и, конечно, от тысяч страстных болельщиков «Хапоэля». В последние годы Израиль пережил очень тяжёлые времена, и сейчас как никогда важно приехать сюда, чтобы подарить людям радость, получить новый опыт, насладиться моментом и быть рядом с нами. Я был бы очень рад принять вас в Тель-Авиве».

Главный довод в пользу такого приглашения очевиден, если взглянуть на статистику Родмана. При росте около 201 см он семь сезонов подряд был лучшим подбирающим в регулярных чемпионатах НБА — с сезона-1991/1992 по сезон-1997/1998. За это время Родман успел поиграть за «Детройт», «Сан-Антонио» и «Чикаго». В этих семи сезонах у него в среднем 16,7 подбора за матч. За всю карьеру его показатель составил 13,1 подбора. Всего в регулярных чемпионатах НБА Родман собрал 11 954 подбора — это 24-й результат в истории лиги.

Главной особенностью Родмана была не только физическая борьба под щитом. Он тщательно разбирал, как отскакивает мяч после бросков разных игроков: следил за вращением, траекторией и тем, куда полетит мяч после касания кольца, а потом заранее занимал нужную позицию. Именно это особенно выделяло его среди баскетболистов его амплуа.

Деннис Родман, июль 2026 года Фото: Getty Images

Родман постоянно соперничал под кольцом с более крупными и тяжёлыми игроками, однако компенсировал разницу в габаритах выбором позиции и точным расчётом момента, когда нужно идти на подбор. За карьеру он дважды становился лучшим оборонительным игроком НБА, восемь раз попадал в символическую сборную лучших защитников лиги и провёл 158 матчей с 20+ подборами.

Владелец «Хапоэля» рассчитывает использовать именно этот опыт. Речь не о полноценной работе Родмана в тренерском штабе: скорее всего, это будет короткий семинар, в ходе которого он сможет вместе с игроками разобрать позиционную борьбу, выбор позиции под кольцом и технику подбора. После завершения карьеры Родман не работал постоянным тренером ни в НБА, ни в европейских клубах, поэтому пока неизвестно, согласится ли он на предложение Янная. При этом «Хапоэль» готов предложить ему не только $ 100 тыс. за три дня. В письме также обещаны оплаченный перелёт, проживание в роскошном отеле и возможность познакомиться с Тель-Авивом.

Для израильского клуба это необычный способ привлечь к тренировочному процессу бывшую звезду НБА. И выбор кандидатуры здесь напрямую связан с задачей: Родман остаётся одним из лучших специалистов по подборам в истории профессионального баскетбола.