Девочка, победившая Карри в конкурсе «трёшек». Что стало с Джейден Ньюман спустя 12 лет

Сейчас Джейден Ньюман 22 года, а в детстве она напоминала юную версию Стефена Карри. На школьном уровне Джейден демонстрировала феноменальную результативность: ей до сих пор принадлежит абсолютный рекорд по количеству реализованных трёхочковых — 852 за 10 сезонов. Кроме того, Ньюман дважды повторила национальный рекорд, забив 17 трёхочковых за одну встречу, и стала самым молодым игроком в истории, преодолевшим отметки в 1000, 2000 и 3000 очков.

Одним из ключевых моментов в её ранней карьере стал рекламный ролик Foot Locker и Under Armour, снятый, когда Джейден было всего 10 лет. В то время Стефен Карри готовился к участию в конкурсе трёхочковых на Матче всех звёзд НБА, и перед съёмками ему даже в шутку пришлось подписать для школьницы записку с просьбой освободить её от уроков. На площадке Ньюман обыграла звезду «Голден Стэйт» со счётом 16:15. Хотя дуга для девочки находилась чуть ближе к кольцу, сам лидер «Уорриорз» был впечатлён её техникой. Позже Ньюман вспоминала этот эпизод как один из самых ярких моментов юности.

Карри в 2018 году также делился воспоминаниями об их рекламной дуэли и предложил тогда устроить реванш: «Нам нужен реванш. Мы должны это устроить. В 10 лет она была хороша, а сейчас стала намного опаснее благодаря своей уверенности».

Помимо дуэли со звездой НБА, Ньюман регулярно попадала в заголовки национальной прессы. Уже в девятилетнем возрасте она ездила на просмотр в университет Майами, а в восьмом классе набрала 70 очков за один матч. Её яркие моменты собирали миллионы просмотров в YouTube, а приглашения на ТВ-шоу и внимание скаутов превратили её в одного из самых узнаваемых подростков-спортсменов в США.

Джейден Ньюман Фото: Mpu Dinani/Getty Images

Джейден росла с мечтой стать похожей на Дайану Таурази и играть за Uconn. Однако с баскетболом у девушки не сложилось. Спад во многом был вызван объективными факторами: скромный рост (157 см), тяжёлая травма крестообразных связок в старшей школе и пандемия помешали ей выйти на уровень первого дивизиона. Формально она продолжала заниматься баскетболом, однако постепенно спортивные амбиции уступили место монетизации огромной аудитории, сформировавшейся вокруг неё ещё в детстве.

Сейчас Ньюман 22 года, и её медийная популярность достигла пика. В университете штата Калифорния в Лос-Анджелесе (второй дивизион NCAA) она числится скорее формально — за три сезона провела на паркете суммарно лишь 52 минуты. Зато по количеству подписчиков Джейден обходит большинство звёзд WNBA. Параллельно с учебой она развивает музыкальную карьеру, запускает бренд одежды и косметики, а также зарабатывает миллионы долларов на эксклюзивном контенте для FanFix. И хоть профессиональной баскетболисткой Ньюман так и не стала, созданная много лет назад аудитория позволила ей построить успешную карьеру уже за пределами спорта.