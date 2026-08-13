Йокич поставил на место НБА. Его отпуск в Сербии — лучший ответ на пафос лиги

В шлёпанцах за выпечкой. Что заказывает Никола в пекарне своего детства в межсезонье?

Современный спорт давно ассоциируется не только с высшими достижениями, но и с роскошью и глянцем. Частные джеты, яхты у побережья Монако, вечеринки на крышах пентхаусов — очень многие стараются произвести впечатление и продемонстрировать успех. Однако есть игрок, который выбивается из этой системы.

Трёхкратный MVP НБА Никола Йокич продолжает ломать подобные шаблоны. Пока инсайдеры обсуждают гигантские цифры его будущего контракта, сам центровой «Денвер Наггетс» проводит межсезонье в родном Сомборе, где его утренний маршрут выглядит куда проще, чем у большинства коллег по лиге.

Недавно социальные сети облетели кадры из Сербии: Йокич в майке, шортах и шлёпанцах зашёл в местную пекарню «Два брата», чтобы купить свежую выпечку. Фото, где одна из главных звёзд мирового баскетбола забирает сдачу у сотрудника заведения, мгновенно стало вирусным. Владельцы пекарни с гордостью отметили, что Никола заходит к ним с самого детства: «С малых лет и до сегодняшнего дня лучший баскетболист мира всегда возвращается в нашу пекарню. Для нас большая честь, что он вырос на нашей выпечке».

Никола Йокич Фото: Страница пекарни «Два брата» в соцсетях

Вирусным оказался и пост о Йокиче от итальянского паблика о баскетболе La Giornata Tipo в социальных сетях: «Обычно знаменитостей в это время года видят на яхтах, закрытых вечеринках и роскошных курортах. А Никола проводит отпуск дома в Сербии и утром идёт за выпечкой в обычной майке и шортах. Им невозможно не восхищаться».

Сами работники заведения признаются, что никакой специальной диеты баскетболист не придерживается. На вопрос о том, что именно заказывает игрок, в пекарне ответили просто: «По-разному. Покупает много всего — и бурек, и другую выпечку. Какого-то одного правила нет: берёт всё, что попросит семья».

Веранда пекарни «Два брата» Фото: Страница пекарни «Два брата» в соцсетях

Контраст между этой бытовой сценой и финансовыми возможностями Йокича действительно поражает: выбранный на драфте 2014 года лишь под 41-м номером Никола уже опередил всех игроков, ушедших за пределами топ-40, по карьерным доходам, а следующим летом может подписать с «Денвером» рекордный пятилетний контракт на $ 359,5 млн, что поднимет его суммарный заработок до $ 724 млн и сделает первым игроком в истории НБА, преодолевшим планку в $ 700 млн.

До нового сезона в НБА ещё довольно долго. Впрочем, уже в конце августа Йокича и сборную Сербии ждут матчи квалификации чемпионата мира. И пока есть время, звёздный центровой выбирает простые вещи: отдых с семьёй, скачки и родной Сомбор. Привязанность к дому, абсолютная естественность и равнодушие к атрибутам роскоши делают Николу уникальной фигурой в современной НБА.