Очередная легенда без титула. Почему Уэстбрук так и не стал чемпионом НБА?

MVP регулярного чемпионата НБА 2017 года Расселл Уэстбрук официально объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 37 лет. Мистер Трипл-Дабл не зря получил такое прозвище и действительно как никто другой заслуживал титул чемпиона в своём резюме. А насколько был близок Расти за свою 18-летнюю карьеру к получению заветного перстня?

Давайте сначала коротко проясним, насколько монументальной была фигура Расселла Уэстбрука и почему он оставит след после себя навсегда. Расти начал феерить ещё до попадания в НБА — в университете UCLA. Делал он это в паре с Кевином Лавом и Дарреном Коллисоном. То есть о нём говорили буквально с самого начала и понимали, что в нём есть что-то особенное. Уэстбрук был выбран на драфте 2008 года под четвёртым пиком.

Дальше — история. Девять Матчей всех звёзд (два MVP в них), девять символических сборных сезона, трижды становился лучшим ассистентом лиги, дважды — лучшим скорером сезона. Попал в сборную 75 лучших баскетболистов в истории НБА, и главная награда за карьеру — MVP по итогам сезона-2016/2017, в котором он совершил 42 трипл-дабла. И да, Расти оказался лидером по трипл-даблам в истории НБА — 209. Помимо этого, за Уэстбруком никогда не было замечено скандалов, грязной игры и прочего. Наоборот, он ушёл в статусе одного из самых уважаемых и любимых игроков в истории. Всё это, безусловно, пророчит ему статус легенды баскетбола. Но почему же Уэстбрук так и не стал чемпионом?

Де-факто Уэстбрук за свою карьеру пять раз действительно был близок к тому, чтобы поднять над головой Кубок Ларри О’Брайена.

Расселл Уэстбрук, сезон-2010/2011 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Сезон-2010/2011. Это был третий сезон в карьере Расселла, и он стал прорывным — 21,9 очка + 8,2 передачи + 1,9 перехвата. Первая в карьере поездка на Матч всех звёзд и первое попадание во вторую символическую сборную по итогам сезона. «Оклахома» стала первой в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Тандер» не оставили шансов «Денверу», во втором была семиматчевая серия с «Мемфисом», где в решающей встрече Уэстбрук оформил трипл-дабл — 14+10+14. В финале конференции «Оклахоме» не хватило сил и, безусловно, опыта в матчах с будущими чемпионами — «Даллас Маверикс».

Сезон-2011/2012. В следующем сезоне «Оклахома» стала ещё сильнее, и Уэстбрук продолжил прогрессировать. Помимо поездки на МВЗ и очередного попадания во вторую символическую сборную, он также стал 12-м в гонке за MVP регулярного чемпионата. «Тандер» вновь становятся первыми на Западе, и в трёх раундах с «Далласом», «Лейкерс» и «Сан-Антонио» суммарно проигрывают лишь три матча. На секундочку — с действующим чемпионом, которому проиграли год назад; с Коби Брайантом и Пау Газолем; а также с Тимом Данканом, Каваем Леонардом, Тони Паркером и Ману Джинобили. Однако в финале НБА «Оклахоме» противостоял супермотивированный «Майами» с Леброном Джеймсом, который годом ранее после создания «Большого трио» в финале был унижен возрастным «Далласом». Как итог — 1-4 для Уэстбрука, Дюранта и Хардена.

Кевин Дюрант и Расселл Уэстбрук в сезоне-2013/2014 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Сезон-2013/2014. «Оклахома» продолжала доминировать на Западе, но для Уэстбрука сезон был скомканным из-за травмы колена, которую он получил ещё в прошлом плей-офф, что не позволило «Тандер» пройти далеко. В регулярном чемпионате сезона-2013/2014 Уэстбрук суммарно пропустил 36 матчей — в середине сезона он выбыл на полтора месяца из-за артроскопической операции на колене. Однако после возвращения он сыграл 21 встречу и в целом в оптимальной форме подошёл к плей-офф. Постсезон с ходу стал настоящим испытанием для «Тандер» — семь матчей с «Мемфисом» уже в первом раунде, во втором — шесть игр с топовыми «Клипперс» с Крисом Полом и Блэйком Гриффином. В финале конференции с «Сан-Антонио» «Тандер» банально не хватило сил: проигрыш в шести встречах, но куда важнее, что именно Уэстбрук был лучшим игроком «Оклахомы» в этой серии, а не Кевин Дюрант, который, кстати, в том сезоне был признан MVP. Параллельно в той серии из-за травмы выбыл стартовый центровой Серж Ибака.

Сезон-2015/2016. Легендарный плей-офф, в котором «Оклахома» точно могла сотворить историю. Годом ранее Кевин Дюрант пропустил 55 матчей в сезоне, а «Тандер» вообще не вышли в плей-офф. Но в сезоне-2015/2016 всё вернулось на круги своя. «Оклахома» стала третьей на Западе, а Уэстбрук был четвёртым в гонке за MVP. В первых двух раундах «Тандер» не испытали проблем с «Далласом» и «Сан-Антонио», однако в финале конференции их ждала самая сильная команда в истории баскетбола — «Голден Стэйт», только что одержавший 73 победы в регулярном чемпионате, превзойдя, казалось, вечный рекорд «Чикаго Буллз» – 1996. Но «Оклахому» это совершенно не смутило — «Тандер» взяли в четырёх встречах три победы и были буквально в шаге от сотворения настоящей сенсации и выхода в финал. Однако дальше чудо сотворили именно «Уорриорз», взяв три матча подряд и забрав серию. Именно после этого Кевин Дюрант перебрался в стан команды, которая только что его одолела, а Уэстбрук стал главной звездой «Оклахомы».

Расселл Уэстбрук, сезон-2024/2025 Фото: Dustin Bradford/Getty Images

Сезон-2024/2025. Как оказалось, это был предпоследний сезон в карьере Расселла – и последний плей-офф. Но даже в нём у него были реальные шансы на титул. Расти подписал контракт с «Денвером» во главе с неостановимым Николой Йокичем. Казалось, у Уэстбрука есть всё, чтобы взять перстень, невзирая на уже статус ветерана, а не звезды. Несмотря на все скептические прогнозы, Расселл достойно провёл тот сезон, в половине встреч выходя со скамейки. В плей-офф он выступал так же и не проваливался (относительно ожиданий), чего нельзя сказать о его партнёрах. Как итог — вылет во втором раунде от будущих чемпионов и альма-матер Уэстбрука — «Оклахомы» в седьмом матче. Да, это был даже не финал конференции, но тот состав и перспективы команды реально были не хуже тех случаев, когда Расти играл в финале конференции или финале НБА. Тот «Денвер» по-настоящему замахивался на чемпионство, и Уэстбрук мог в этом помочь «Наггетс» и сам взять титул.

Да, у Уэстбрука были периоды в «Хьюстоне», «Вашингтоне», «Лейкерс» и «Клипперс», и во всех случаях команды тоже были неплохие, однако всё же не представлялись реальными претендентами на чемпионство по тем или иным причинам. Нельзя сказать, что Уэстбруку не повезло, но и точно нельзя утверждать, что он не заслужил титул. Где-то не хватало опыта, где-то — сил и здоровья. А где-то были непреодолимые обстоятельства, не зависящие от Расти. Однако так или иначе — он MVP, официально один из 75 лучших игроков в истории баскетбола и точно будущий член Зала славы баскетбола. Уэстбрук — настоящая легенда баскетбола, которая, к сожалению, осталась без титула. Но это ни в коем разе не принижает его заслуг, уровня игры и вклада в баскетбол.