После смерти баскетболиста его семья осталась без миллионов. Как такое возможно в НБА?

После смерти Брэндона Кларка его семья не получит $ 12,5 млн — именно столько баскетболист должен был заработать в сезоне-2026/2027. «Мемфис Гриззлиз» расторгли контракт, потому что оставшийся год соглашения не был застрахован на случай смерти игрока. Такая ситуация — следствие особенностей страхования контрактов в НБА. Кларк умер в мае, ему было 29 лет. Его нашли без сознания в доме в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе. 7 августа медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес сообщила, что причиной смерти стали последствия употребления запрещённых веществ. Смерть признали несчастным случаем. В качестве значимого сопутствующего фактора эксперты также указали сочетанное действие нескольких рецептурных препаратов.

В октябре 2022 года Кларк подписал с «Мемфисом» четырёхлетний контракт на $ 50 млн. На момент его смерти у него оставался ещё один сезон на $ 12,5 млн, но эти деньги не были гарантированы в случае смерти игрока. 3 июля, примерно через семь недель после трагедии, клуб официально расторг соглашение. При этом Кларку полностью перечислили деньги, полагавшиеся ему за сезон-2025/2026. Выплаты шли дважды в месяц и по условиям контракта должны были поступать его наследникам до 16 октября, после чего прекратились.

А теперь — самое интересное. В НБА нет общего правила, по которому клуб обязан выплатить семье умершего игрока весь остаток контракта. Всё зависит от условий конкретного соглашения и наличия страхового покрытия. Если контракт застрахован на случай смерти, страховая компания компенсирует клубу оставшуюся часть гарантированных денег, а затем эти средства выплачиваются наследникам игрока. Если же страховки нет, агент может заранее оформить дополнительную защиту через полис страхования жизни.

Брэндон Кларк в матче с «Майами», сезон-2024/2025 Фото: Justin Ford/Getty Images

Источники Front Office Sports сообщили, что в контракте Кларка не было защиты на случай смерти. При этом у игрока был собственный полис страхования жизни. Сможет ли семья получить выплату по нему и может ли обстоятельства смерти повлиять на её размер, неизвестно. Для клубов страхование таких соглашений не является обязательным: команды сами решают, какие контракты страховать. По данными СМИ, этот вопрос также не входит в число ключевых тем переговоров между клубами и агентами при заключении договоров.

После смерти спортсмена выплаты его семье зависят от того, что прописано в контракте. В качестве примера можно привести семьи питчера «Канзас-Сити Роялз» Йордано Вентуры и футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты — они получили положенные компенсации. Универсального порядка, который бы действовал во всех профессиональных лигах и по всем контрактам, не существует. Кларк всю семилетнюю карьеру в НБА провёл в составе «Мемфиса». Клуб выбрал его 21-м на драфте-2019 после его выступлений за «Гонзагу». За карьеру форвард провёл 309 матчей со средними показателями 10,2 очка и 5,5 подбора. В сезоне-2025/2026 он сыграл только два матча из-за проблем с ногами. До него последним действующим игроком НБА, умершим по ходу карьеры, был Брайс Деджон-Джонс из «Нью-Орлеана» — он погиб в 2016 году.