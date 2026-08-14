Расселл Уэстбрук — крутой. Но рядом с великими разыгрывающими ему не место

Расселл Уэстбрук объявил о завершении карьеры. За 18 сезонов в НБА 37-летний разыгрывающий девять раз попадал на Матч звёзд, становился MVP регулярного сезона-2016/2017 и собрал одно из самых необычных статистических резюме в истории лиги. Но в разговоре о величайших разыгрывающих Уэстбрук, скорее всего, не войдёт даже в первую пятёрку — не из-за нехватки достижений, а из-за того, как эти достижения соотносятся с командными результатами.

Уэстбрук завершил карьерный отрезок с 27 176 очками и 10 351 передачей. По очкам он идёт 14-м в истории НБА, по передачам — пятым. И только он и Леброн Джеймс добирались одновременно до 25 000 очков и 10 000 передач. Его средние цифры за 18 сезонов — 20,9 очка, 8,0 передачи и 6,9 подбора — это статистика уровня редчайшего разыгрывающего. Впрочем, по одним только цифрам историческое место игрока не определишь. У Уэстбрука особенно важно смотреть на то, насколько его игра помогала командам добиваться результата и сохранял ли он ту же эффективность в плей-офф.

Главное индивидуальное достижение Уэстбрука — рекорд по трипл-даблам. В регулярных чемпионатах он оформил их 209. Четырежды за карьеру он заканчивал сезон с трипл-даблом в среднем. Особенно выдающимся стал сезон-2016/2017, когда Уэстбрук установил рекорд НБА — 42 трипл-дабла за регулярный чемпионат и получил награду MVP. Тогда он в среднем набирал 31,6 очка при 10,7 подбора и 10,4 передачи. После Оскара Робертсона Уэстбрук стал лишь вторым игроком в истории лиги, завершившим сезон с такими цифрами, а позже повторил это достижение ещё трижды. Впрочем, при всей впечатляющей статистике ценность этого рекорда для исторического рейтинга ограничена: трипл-дабл хорошо показывает индивидуальный объём, но не отражает ни эффективность владений, ни качество бросков, ни потери, ни итоговый результат команды.

Если сравнивать регулярный чемпионат и плей-офф, контраст у Уэстбрука получается очень показательный. За 135 матчей постсезона он сделал всего 12 трипл-даблов. Его средние цифры — 22,5 очка, 7,1 передачи и 6,7 подбора. Вроде бы всё ещё очень прилично, но вместе с тем падает эффективность и всё заметнее становятся потери. Особенно это бросалось в глаза в последние годы. Так, в плей-офф-2020 за «Хьюстон» Уэстбрук в одном из матчей c «Оклахомой» набрал 17 очков, однако при этом допустил семь потерь. В серии второго раунда с «Лейкерс» его слабый бросок стал одной из ключевых тем. «Рокетс» ту серию проиграли 1-4. Вообще, проблемы с реализацией преследовали Уэстбрука всю карьеру: она завершилась для него с 43,8% попаданий с игры и 30,8% — из-за дуги. Даже в сезоне MVP его процент с игры был лишь 42,5%.

Расселл Уэстбрук, сезон-2025/2026 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Если смотреть на это через призму объёма, цифры приобретают особый вес: Уэстбрук много лет был главным организатором атаки и получал в своё распоряжение огромное количество бросков и владений. Его невысокая результативность не обесценивала сильные стороны — проходы, атлетизм, игру в быстром отрыве и создание шансов для партнёров, но снижала общую отдачу от такого атакующего объёма. К слову, у других кандидатов на исторические позиции статистика куда убедительнее: у Стефена Карри — 47,1% с игры и 42,2% из-за дуги, у Криса Пола — 46,9% с игры, у Стива Нэша — 49% и 42,8% соответственно. Когда сравниваешь игроков, которые десятилетиями контролировали мяч, эффективность, увы, неизбежно становится одним из главных критериев.

Важный момент — плей-офф. Уэстбрук добрался до финала НБА лишь однажды: в 2012 году его «Оклахома» с Дюрантом и Харденом проиграла «Майами» 1-4. После этого он больше до решающей серии не добирался. Но само по себе отсутствие чемпионства не выбивает игрока из исторической элиты. Джон Стоктон, например, тоже ни разу не стал чемпионом, хотя это не мешает считать его одним из величайших разыгрывающих в истории. Поэтому оценивают не один трофей, а весь набор достижений. У Мэджика Джонсона — пять титулов и три MVP финала. У Стефена Карри — четыре чемпионства и два MVP регулярного сезона. Оскар Робертсон брал чемпионство и становился MVP. Джерри Уэст выиграл титул и стал первым в истории MVP финала. Стоктон девять раз оказывался лучшим ассистентом НБА и до сих пор удерживает рекорды лиги по передачам и перехватам.

Уэстбрук в плане индивидуальной статистики сопоставим с этими игроками, однако по командному резюме уступает большинству из них.

Важно смотреть не только на количество клубов, но и на то, как долго команды строили игру вокруг Уэстбрука. В «Оклахоме» он провёл первые 11 сезонов, а потом за короткий отрезок сменил ещё шесть команд: «Хьюстон», «Вашингтон», «Лейкерс», «Клипперс», «Денвер» и «Сакраменто». За шесть последних сезонов — пять переходов. Это не делает его хуже как игрока, однако очень точно отражает, как менялся его статус. В «Оклахоме» он был одной из главных фигур франшизы и после ухода Дюранта получил роль главной звезды. Позже в «Хьюстоне», «Вашингтоне» и «Лейкерс» от него всё ещё ждали прежнего влияния, хотя выдавать тот же уровень он уже не мог. В «Клипперс» и «Денвере» его роль сократилась до гораздо более скромной. Под конец пути Уэстбрук уже не был центром проекта — скорее ветераном, полезным со скамейки. При этом спрос на него сохранялся: перед сезоном-2026/2027 им интересовались «Сакраменто» и «Вашингтон». Однако он предпочёл поставить точку.

Расселл Уэстбрук, сезон-2025/2026 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Это важно с исторической точки зрения прежде всего потому, что место в топ-5 разыгрывающих отражает не только уровень игры, но и то, насколько сильно игрок способен менять команду на дистанции. Мэджик задавал тон «Лейкерс» в 1980-х, Карри стал ключевой фигурой «Голден Стэйт» в период четырёх чемпионств, а Стоктон провёл в «Юте» целых 19 сезонов.

То есть их ценность не исчерпывается статистикой. Уэстбрук тоже оставил заметный след, однако совсем другого характера: его карьера стала примером того, как далеко может продвинуться универсальный разыгрывающий, если дополнить его атлетизмом и запредельным объёмом работы. В лучшие годы он совмещал в себе и роль первой опции в атаке, и функции главного созидателя, и статус одного из лучших игроков команды на подборе.

При исторической оценке важно учитывать не только силу отдельных сезонов, но и то, чем они закончились. У Уэстбрука в MVP-кампанию не было глубокого плей-офф. Если не считать финал 2012 года, до решающей стадии он не доходил, поскольку его команды часто жили за счёт его колоссальной нагрузки, а вопросы к эффективности никуда не исчезали. Поэтому спор о его месте в истории не начинается с вопроса, был ли Уэстбрук великим. На это уже отвечает вся его карьера. Вопрос в том, какое место он занимает среди лучших игроков на своей позиции. И вот здесь попасть в первую пятёрку уже очень трудно: у Мэджика Джонсона, Стефена Карри, Оскара Робертсона, Джерри Уэста и Джона Стоктона в сумме слишком мощный набор — и по индивидуальным достижениям, и по командным успехам, и по эффективности, и по историческому весу.

Уэстбрук расположится прямо за этой группой и может претендовать на место в диапазоне с 6-го по 10-е — всё зависит от того, по каким меркам сравнивать и насколько учитывать разницу между эпохами. Его цифры никуда не исчезнут: 209 трипл-даблов, четыре сезона с трипл-даблом в среднем, 27 176 очков, 10 351 передача и звание MVP — более чем достаточный набор, чтобы включить его в число величайших разыгрывающих в истории НБА. Но для первой пятёрки этого недостаточно. Если сравнивать его с теми, кто стоит выше, у Расселла слишком мало командных достижений на самом высоком уровне и слишком заметны ограничения в эффективности. Это никак не обесценивает его карьеру. Просто в случае Уэстбрука история начинается там, где заканчивается сухая статистика.