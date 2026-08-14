Агент, который теряет миллионы игроков? Почему вокруг Аарона Тёрнера столько вопросов

Переговорный процесс в НБА — это отдельное искусство, овладеть которым получается далеко не у всех. В центре внимания экспертов и болельщиков то и дело оказываются разные имена, а в последнее время всё чаще — Аарон Тёрнер из Verus Management Team. Агент, сертифицированный NBPA (профсоюз игроков) с 2014 года, долгое время оставался представителем среднего эшелона, получив первую широкую известность после выбора Терри Розира под 16-м номером на драфте-2015. Однако сегодня его переговорную стратегию болельщики в Сети и часть экспертного сообщества всё активнее подвергают сомнению.

Аарон Тёрнер Фото: Из личного архива агента

Одна из главных претензий критиков к Тёрнеру — его излишняя публичность и нестандартный для агентского сообщества стиль ведения переговоров. В отличие от многих ведущих агентов НБА, которые предпочитают минимизировать публичные комментарии и решать вопросы за закрытыми дверями, Тёрнер регулярно вступает в споры с инсайдерами, даёт громкие интервью и активно комментирует ход переговоров в социальных сетях. По мнению ряда обозревателей, подобный уровень публичности не помогает клиентам, а лишь усложняет диалог с менеджментом франшиз.

Тень прошлого

Виктор Оладипо, сезон-2022/2023 Фото: Megan Briggs/Getty Images

Корни скепсиса в отношении стратегии Тёрнера уходят в историю с Виктором Оладипо. В 2021 году защитник находился на перепутье: по сообщениям инсайдеров, «Индиана» предлагала ему четырёхлетнее продление на сумму порядка $ 112 млн, а позже, по данным СМИ, «Хьюстон» выходил с предложением примерно на $ 45 млн за два сезона.

Оба предложения были отклонены. Из-за последовавших травм и спада формы Виктор с тех пор суммарно заработал порядка $ 20,5 млн. Хотя никто не может с уверенностью утверждать, чьё именно решение стало определяющим в отказе от гарантированных денег, в фанатской среде и у ряда обозревателей закрепилось мнение, что агентская линия сыграла с игроком злую шутку.

Ситуация с Жонатаном Кумингой и риски для Муссы Диабате

Жонатан Куминга Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Сегодня аналогичные опасения возникают вокруг Жонатана Куминги — самого медийного клиента Тёрнера на данный момент. Летом 2025 года переговоры форварда с «Голден Стэйт Уорриорз» переросли в одну из главных контрактных драм межсезонья. По сообщениям СМИ, стороны в своё время обсуждали различные варианты:

— контракт на пять лет ещё летом 2024 года на сумму около $ 150 млн;

— предложение летом 2025 года на уровне $ 78 млн за три года, включая примерно $ 48 млн гарантированно.

В итоге переговоры зашли в тупик: Куминга и «Голден Стэйт» не смогли согласовать условия нового контракта, и форвард покинул клуб. Следующим этапом стала «Атланта», однако и там стороны не пришли к долгосрочному решению: «Хоукс» отказались от опции на сезон-2026/2027, после чего Куминга вышел на рынок неограниченно свободных агентов.

Мусса Диабате Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Ещё один клиент Тёрнера, за чьей ситуацией стоит последить, — Мусса Диабате. Форвард «Шарлотт Хорнетс» летом 2027 года должен выйти на рынок неограниченно свободных агентов, и перед ним может открыться возможность получить первый крупный контракт в карьере. Как всё сложится дальше у Куминги и Диабате, непременно узнаем. Именно такие ситуации покажут, сумеет ли Тёрнер использовать свою стратегию более успешно или её лучше немного изменить.