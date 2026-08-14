Новая эра. Изменятся ли «Лейкерс» после продажи за рекордные $ 12,5 млрд?

Несмотря на глубокое межсезонье НБА, громкие события то и дело потрясают лигу. Одно из таких произошло совсем недавно — сделка по продаже «Лос-Анджелес Лейкерс». С тех пор как Марк Уолтер официально стал владельцем контрольного пакета акций калифорнийского клуба, прошло всего 10 месяцев. Теперь франшиза снова меняет хозяев. На этот раз покупателями выступили генеральный директор Disney Боб Айгер и бизнесмен Джош Кушнер, а сумма сделки составила рекордные $ 12,5 млрд.

Деталями относительно продажи недавно поделился инсайдер Джо Помплиано. По его данным, Уолтер был вынужден экстренно избавиться от актива, чтобы привлечь средства для погашения кредитов, фигурирующих в расследовании о возможном мошенничестве вокруг его компании Guggenheim Partners и холдинга TWG Global. Так это или нет, но, несмотря на спешку, Уолтер не только закрыл продажу, но и существенно приобрёл. Договорённость о продаже клуба, который ещё в 2025 году оценивали в $ 10 млрд, была достигнута всего за 72 часа и, как ожидается, принесёт бизнесмену внушительную прибыль.

Трансформация структуры управления

Слева направо — Адам Сильвер, Джош Кушнер и Боб Айнер Фото: Star Max/GC Images

Главные изменения в «Лейкерс» произойдут в руководстве. В отличие от Уолтера, предпочитавшего оставаться в тени и не делать громких заявлений, Айгер станет «публичным лицом» и наиболее вовлечённым в процессы совладельцем. Именно он будет транслировать позицию франшизы в прессе и задавать вектор развития.

При этом оперативный контроль на первых порах сохранится: в интервью New York Post Айгер подтвердил, что они с Кушнером намерены соблюдать договорённость, согласно которой Джини Басс останется на посту управляющей клуба ещё на несколько лет.

Боб Айгер один из покупателей «Лейкерс» «Мы испытываем огромное уважение и признательность к Джини, её отцу и всему тому, что они сделали для этой франшизы. И мы намерены соблюдать соглашение, которое было заключено между Марком и Джини. Разумеется, если ситуация изменится, мы будем действовать соответственно. Но начинаем мы этот процесс с огромным уважением и признательностью к тому, кем она является и что представляет собой для этой организации».



Кушнеру, однако, придётся продать свою долю в «Майами Хит», чтобы покупка «Лейкерс» прошла одобрение лиги.

Как на сделку отреагировал Дончич

Лука Дончич Фото: Pasadena Star-News via Getty Images

Для звёздного игрока «Лейкерс» Луки Дончича эта сделка означает уже пятую смену владельца за последние три года — с учётом его этапов в «Даллас Маверикс» и нынешнем клубе. На новость словенский баскетболист отреагировал в социальных сетях, отметив, что быть частью «Лейкерс» значит для него всё, к постоянным переменам он уже привык и рассчитывает принести Лос-Анджелесу чемпионский титул.

В настоящий момент Дончич находится в Словении и готовится провести в Любляне четырёхдневный мини-кэмп для партнёров по команде, который запланирован на 20-24 августа. Впрочем, диалог с новыми владельцами уже налаживается: спортсмен отправил Айгеру и Кушнеру сообщение, а на следующей неделе они планируют провести видеозвонок.

Сроки утверждения сделки

Арена «Лос-Анджелес Лейкерс» Фото: Mario Tama/Getty Images

Официальное вступление новых владельцев в права может занять некоторое время. Любая смена собственников в НБА требует одобрения как минимум трёх четвертей Совета управляющих, ближайшее заседание которого намечено на сентябрь в Нью-Йорке.

Прецеденты показывают, что процессы могут продолжаться в течение нескольких месяцев. Например, покупка «Лейкерс» Марком Уолтером в 2025 году утверждалась 4,5 месяца, продажа «Бостон Селтикс» группе Билла Чисхольма заняла пять месяцев, а переход «Портленд Трэйл Блэйзерс» под контроль Тома Дандона затянулся на 7,5 месяцев.

О конкретных шагах новых владельцев говорить пока рано. Как прямо заявил Айгер: «Преждевременно строить какие-либо догадки о наших планах, потому что, откровенно говоря, никаких планов мы пока не строили». Однако характер сделки и сроки её заключения всё же позволяют полагать, что планы у новых владельцев далеко идущие. Остаётся только наблюдать.