После смерти игрока НБА разгорелся скандал из-за денег. Но главный вброс не подтвердился

После смерти Брэндона Кларка возник спор о $ 12,5 млн, которые оставались ему по контракту с «Мемфис Гриззлиз». Изначально писали, что эти деньги не будут выплачены наследникам, но теперь сообщается обратное: контракт был застрахован на случай смерти, поэтому семья игрока должна получить всю оставшуюся сумму. По словам инсайдера Кевина О'Коннора, в соглашении Кларка с «Мемфисом» была предусмотрена полная страховая защита, а $ 12,5 млн должны пройти через соответствующий полис в пользу наследства.

Ранее сообщалось, что контракт не был защищён на случай смерти игрока. Из этого следовало, что наследство Кларка не получит выплаты за последний сезон соглашения. Эта информация вызвала критику в адрес «Гриззлиз», поскольку клуб, как утверждалось, не должен был перечислять оставшуюся часть контракта.

О'Коннор назвал эту информацию недостоверной. По его данным, при подписании контракта «Мемфис» согласился возместить стоимость страхового полиса, который должен был защитить сделку на случай смерти Кларка. В НБА такая схема встречается довольно часто, поскольку она позволяет обеспечить выплату семье баскетболиста через страховку, а не из обычной зарплаты клуба. Кроме того, для игрока она может быть выгодна и с точки зрения налогов.

Брэндон Кларк (слева), сезон-2024/2025 Фото: Wes Hale/Getty Images

В 2022 году Кларк подписал с «Мемфисом» четырёхлетний контракт на $ 50 млн. В сезоне-2026/2027 он должен был получить $ 12,5 млн — это был последний год соглашения. В мае Кларк умер в возрасте 29 лет, и после его смерти контракт расторгли для целей учёта в платёжной ведомости. В результате $ 12,5 млн больше не будут учитываться в зарплатных обязательствах «Мемфиса». При этом, как отмечает О'Коннор, прекращение соглашения для расчёта потолка зарплат не отменяет страховую выплату наследству.

Кларк всю свою семилетнюю карьеру в НБА после выбора под 21-м номером на драфте-2019 провёл в «Мемфисе». За это время он сыграл 309 матчей регулярного чемпионата, в среднем набирая 10,2 очка, 5,5 подбора и 1,3 передачи при 60,5% реализации бросков с игры. Поэтому речь о $ 12,5 млн идёт не о том, что «Гриззлиз» якобы отказались выплачивать Кларку остаток контракта. Дело в страховом покрытии, стоимость которого клуб оплатил при подписании соглашения. По новой информации, именно страховка должна обеспечить наследникам игрока получение всей суммы.