Прецедент Елатонцева. Как скандал вокруг центрового заставил РФБ переписать правила игры

Любой клуб вправе защищать свои инвестиции в развитие молодых игроков. Но и баскетболисты должны понимать, на каких условиях они могут досрочно покинуть команду. Если чёткого механизма нет, вопрос быстро превращается в спор о том, сколько стоит расторжение контракта. Именно это произошло в случае с «Локомотивом-Кубань» и Кириллом Елатонцевым.

История началась ещё летом 2024 года, когда центровой подписал с краснодарцами соглашение по системе «3+2», гарантированное до лета 2027 года, с опцией продления ещё на два сезона. Однако в ноябре 2025-го дважды лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ покинул расположение команды. Для «Локо» отъезд центрового стал прямым нарушением действующих договорённостей. Сторона игрока апеллировала к состоянию здоровья и необходимости лечения в Санкт-Петербурге. А уже в декабре Елатонцев улетел за океан.

Одним из ключевых обстоятельств стало то, что для выступления в NCAA не требовалось открепительное письмо от прежнего профессионального клуба. Краснодарцы настаивали на дисциплинарных санкциях и финансовой компенсации, однако желаемого результата не получили. Поиграв в США за Университет Оклахомы, центровой вернулся на родину. Летом 2026 года Российская федерация баскетбола (РФБ) присвоила ему статус свободного агента. И уже вскоре Кирилл подписал контракт с ЦСКА. «Локо» получил компенсацию, которая, по утверждению клуба, оказалась примерно в 25 раз ниже той, на которую рассчитывали.

«Если компенсация за досрочное расторжение не установлена контрактом и стороны не пришли к соглашению о её размере, то она устанавливается арбитражем, в России это Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА). Видя бездействие РФБ, мы инициировали финансовый спор в НЦСА, где нам в итоге присудили компенсацию, которая примерно в 25 раз меньше той, на которую мы рассчитывали. НЦСА вообще не учёл ни наши многолетние вложения в подготовку игрока, ни его потенциальную трансферную стоимость. Компенсированная на сегодняшний день сумма не имеет ничего общего с рыночной стоимостью игрока и принципами трансферных выплат», — говорил в августе в интервью «Чемпионату» президент «Локо» Андрей Ведищев.

Кирилл Елатонцев Фото: РИА Новости

Для «Локомотива-Кубань» присуждённая сумма не отражала ни многолетних вложений в подготовку Елатонцева, ни его потенциальной трансферной стоимости. А сам конфликт показал, насколько спорным может оказаться вопрос досрочного расторжения контракта, если заранее не определены понятные условия ухода игрока. Прецедент с Елатонцевым всё это подсветил и заставил руководящие органы пересмотреть правила игры.

Как сообщил недавно «Матч ТВ», дело Елатонцева в том числе повлияло на решение исполкома Российской федерации баскетбола принять новую редакцию статуса игрока. Окончательному решению предшествовали две недели плотных консультаций с клубами, агентами и региональными федерациями. На обсуждения выносились и крайне жёсткие санкции для спортсменов, пытающихся досрочно выходить из контрактов, однако в итоге были приняты «наиболее оптимальные решения» на предстоящий сезон. Кроме того, исполком утвердил ряд предложений на будущее, касающихся трансферных статусов, размеров компенсаций и других механизмов рынка. При их подготовке учитывался опыт других видов спорта и профессиональных лиг.

Как покажет себя новая редакция, станет понятно уже со временем. Главное, чтобы пробелы, которые проявились в истории Елатонцева, больше не повторились. В конечном счёте важно, чтобы правила одинаково чётко защищали интересы и клубов, и баскетболистов, заранее определяя условия досрочного расторжения контрактов и размер возможной компенсации.