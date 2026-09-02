Насыщенные матчи и первая квалификация. Чем запомнился летний отбор на ЧМ-2027?

Завершился летний этап европейских отборочных игр на чемпионат мира — 2027, который пройдёт в Катаре. Подробнее разберём расклады в группах и дальнейшие перспективы всех сборных.

Группа I

Греция — Испания Фото: FIBA

После восьми туров возглавляет таблицу данной группы Украина. И это очень неожиданный результат, так как в числе участников Испания и Греция — исторически сильные сборные, переживающие, правда, не лучший период, а также сильная Грузия с игроками НБА и мощными представителями Евролиги. Украина в последних двух встречах одолела Грецию (82:76) и Черногорию (98:89), укрепив свои позиции для прямого выхода на ЧМ-2027. Осталось не выпасть из тройки лучших команд за следующие четыре матча.

Испания и Грузия наступают Украине на пятки, отставая на одно очко — 13 против 14. Причём испанцы в этом цикле отдали обе игры. Сначала команда оказалась слабее Португалии — 65:89, а уже затем в ожесточённой борьбе уступила Греции — 106:108 2ОТ. Грузия же, напротив, выиграла оба своих матча. Сборная с Битадзе, Мамукелашвили и Шенгелией победила Черногорию (101:74) и Португалию (98:90). Грузины набрали приличный ход.

Португалия, Греция и Черногория замыкают турнирную таблицу с одинаковым количеством очков — 12. Результаты всех команд уже затрагивались выше. Каждой из них необходимо прибавлять, если они хотят побороться за выход на ЧМ.

Группа J

Алекса Аврамович Фото: FIBA

Турция стала первой командой в Европе, гарантировавшей себе место на чемпионате мира. Подопечные Эргина Атамана выиграли все восемь матчей на групповом этапе и заслуженно отправились на турнир в Катаре. Следом за турками в группе расположилась Сербия с Николой Йокичем во главе. Сербы одолели Исландию — 102:73 и своего прямого конкурента за место в топ-3 Италию — 76:64.

Итальянцы проиграли в этом цикле не только Сербии, но и Боснии и Герцеговине в плотной концовке — 76:78. Неудачный отрезок для команды Луки Банки, которая ранее шла на серии из пяти побед. Четвёртое место в группе за Литвой. Без своей главной звезды Йонаса Валанчюнаса сборная довольно очевидно уступила Турции — 66:94 и дома одолела Боснию — 78:73.

Замыкают таблицу Босния и Герцеговина и Исландия с 11 очками. Исландцы встречались с сильнейшими представителями группы — Турцией и Сербией, поэтому закономерно проиграли обе встречи. Босния же шикарно себя показала в матче с Италией, особенно ярко сиял Юсуф Нуркич, оформивший дабл-дабл и отработавший на максимум в защите.

Группа K

Польша — Германия Фото: FIBA

Это единственная группа, где во многом расклад сил уже понятен, так как Германия, Хорватия и Польша шагнули далеко вперёд по сравнению с остальными. Немцы добыли лёгкую победу над Нидерландами — 99:83, а затем их ждала очень непростая встреча с поляками за звание лучшей команды в группе. Сборные показали шикарный уровень, а Польша отыгралась с «-13». В овертайме Деннис Шрёдер и Ко дожали соперника — 96:94 ОТ.

Польша же до матча с Германией уверенно одолела Израиль — 106:86. Хорватия разгромила Латвию — 115:80, а затем с большим трудом победила Нидерланды. Хорваты по ходу игры уступали с разницей в 14 очков, однако оформили камбэк — 101:99. Ивица Зубац, Марио Хезонья и Дарио Шарич были просто шикарны.

Помимо поражения от Хорватии, Латвия обыграла Израиль — 85:70. Латвийцы закрепились на четвёртой строчке с 12 очками. По 10 очков у Нидерландов и Израиля, которые, скорее всего, на ЧМ не поедут, так как у лидеров группы по 15 очков. Должно произойти какое-то чудо, чтобы случилось обратное.

Группа L

Виктор Вембаньяма Фото: FIBA

Франция в отборе на ЧМ проиграла лишь одну встречу — Финляндии. Причём было это в декабре 2025 года. После этого последовали шесть побед, две из которых пришлись на Словению — 92:67 и Швецию — 84:69 в летнем окне ФИБА. Виктор Вембаньяма просто не замечал соперников на своём пути, поэтому его сборная закономерно возглавляет таблицу группы с 15 очками. Следом идёт Финляндия с 13 очками. Финны в этом цикле сначала уступили в скандинавском дерби Швеции — 81:86, а затем отыгралась на Эстонии — 96:67.

Дальше идёт группа команд, у каждой из которых по 12 очков, — это Словения, Швеция и Венгрия. Словенцы без Луки Дончича не могут тягаться с такими грандами, как Франция, зато неплохо себя проявили в игре с венграми, одержав победу со счётом 92:77. Результаты шведов мы уже разобрали выше, а вот Венгрия, помимо поражения от Словении, одолела Эстонию — 85:67. Эстонцы на данный момент худшие в группе с 11 очками.

Расклады

Ален Омич Фото: FIBA

В группе I на данный момент вообще ничего не понятно, так как пробиться на ЧМ может любая команда. Конечно, Украина, Испания и Грузия выделяются, однако за четыре игры всё может измениться. В группе J Турция уже застолбила за собой одно место. Сербия должна забирать ещё одно. А вот за третью строчку будут бороться Италия и Литва. Рано списывать со счетов Боснию и Исландию, но в них как-то не верится.

Группа K — самая предсказуемая. Здесь с 99-процентной вероятностью должны проходить дальше Германия, Хорватия и Польша. Хоть у команд ещё много игр друг с другом, но у идущей четвёртой Латвии ещё два матча с немцами и один — с хорватами. Тяжелейший календарь для латвийцев, которые и так отстают на три очка. Нидерланды и Израиль — точно мимо ЧМ.

В группе L Франция является единоличным лидером. Команда с Вемби должна забирать своё и проходить на ЧМ. За оставшиеся два места будет рубка между Финляндией, Словенией, Швецией и Венгрией. Преимущество в одно очко есть у финнов, ну и отсутствие игр с французами тоже является невероятным плюсом. Многое решится в двух очных встречах Финляндии и Словении. Будем следить за развязкой.