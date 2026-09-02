Контракт Карри когда-то запустил династию «Голден Стэйт». Новый ход может всё изменить

Стефен Карри получил право на новое соглашение с «Голден Стэйт» — и речь, как ни крути, идёт о контракте на один или два года максимум. Двухлетнее соглашение может принести ему примерно $ 136-137 млн. Такой потолок установлен правилами НБА для игроков старше 38 лет. В сезоне-2026/2027 зарплата Карри составит $ 62,5 млн.

По данным американских инсайдеров, «Голден Стэйт» пока не ведёт с Карри стандартных переговоров о новой структуре контракта. Клуб предложил ему три версии будущего: годичный договор, двухлетний максимум или перенос разговора на следующее лето. У последней опции есть свой финансовый смысл — даже если Карри подпишет максимальное продление уже сейчас, у «Уорриорз» всё равно останется около $ 45 млн под потолком зарплат на следующее лето. Эта сумма может немного измениться в зависимости от ситуации с Кристапсом Порзингисом, чья зарплата на следующий сезон составляет $ 20 млн, но гарантированы лишь $ 3 млн, а если «Голден Стэйт» откажется от негарантированной части, клуб получит ещё примерно $ 17 млн пространства.

Перенос на следующий год делает расклад куда приятнее для всех: Карри сможет подписать трёхлетнее соглашение — вплоть до сезона, где ему будет уже 41. Для «Голден Стэйт» это значит более аккуратную раскладку будущих денег и заметно больше свободы для манёвра в ближайшие годы. У команды при этом есть и несколько крупных истекающих контрактов. В следующем сезоне Джимми Батлер заработает $ 56,8 млн, Дрэймонд Грин — $ 27,6 млн. У обоих соглашения подходят к концу, и у них нет опции игрока на следующий сезон. При этом именно контракт Батлера может оказаться самым ценным активом в возможном обмене: его зарплата открывает путь к крупной сделке без лишней долговой истории. Впрочем, пока нет никаких признаков, что клуб непременно должен задействовать этот актив.

Стефен Карри, межсезонье НБА — 2026 Фото: Eakin Howard/Getty Images

Ещё один признак финансовой гибкости «Голден Стэйт» станет заметен следующим летом. Если клуб откажется от негарантированной части контракта Порзингиса, а Карри не подпишет досрочное продление, самым крупным гарантированным контрактом команды может стать соглашение Моузеса Муди на $ 13,4 млн, что откроет «Уорриорз» несколько вариантов использования пространства под потолком зарплат: его можно будет пустить на подписание свободного агента, но не менее важным сценарием останется обмен. У клуба есть до четырёх будущих пиков первого раунда, которые можно будет включить в сделку. На последнем дедлайне одним из игроков, интересовавших «Голден Стэйт», назывался Джарен Джексон-младший. В итоге его забрала «Юта», воспользовавшись финансовой гибкостью и набором активов, чтобы получить игрока, способного стать лицом команды — для «Уорриорз» такой пример может стать ориентиром на будущее.

В 2012 году история с Карри читалась иначе — четырёхлетние $ 44 млн были заметно скромнее рынка и помогли «Голден Стэйт» не зажать себе пространство для важных ходов. Именно такая структура зарплат, в частности, сыграла роль при подписании Кевина Дюранта и позволила клубу удержать Андре Игуодалу и Шона Ливингстона. Сегодня история выглядит уже не так романтично: Карри на одной из самых «жирных» зарплат в лиге, а возрастные правила укорачивают возможное продление. Поэтому его решение напрямую связано с планами «Голден Стэйт» на следующий сезон и ближайшие годы. Клубу есть из чего выбирать, но финальное решение всё равно принимает Карри.