Кто лучше всех провёл лето в Единой лиге? Большой рейтинг «Чемпионата»

До старта чемпионата-2026/2027 в Единой лиге ВТБ остаётся всё меньше времени. Предсезонная подготовка в самом разгаре, тренеры обкатывают обновлённые составы и проверяют летние наработки. Самое время оценить, кто провёл прошедшие три месяца с максимальной пользой, а кому ещё предстоит усилиться до официального открытия сезона. В этом материале мы составили рейтинг межсезонья — расставили команды от тех, чей летний отрезок выглядит наименее убедительно, до лидеров трансферного рынка.

Требуется усиление

11-е место: «Самара»

Евгений Минченко Фото: Единая лига ВТБ

«Самара» по сей день остаётся в непростой финансовой ситуации. Ещё весной существовала вероятность, что волжане и вовсе не примут участие в следующем розыгрыше Единой лиги из-за отсутствия денежных гарантий. И хотя проблемы с финансированием удалось урегулировать, с марта мужская команда остаётся под санкциями ФИБА из-за задолженностей по зарплатам, из-за чего вынуждена регистрировать новых игроков исключительно через РФБ. Несмотря на запреты, в «Самаре», как могли, подготовились к новому сезону. Во-первых, на пост главного тренера был назначен Милош Павичевич — в прошлом он уже работал в системе клуба, да и в целом у него многолетний опыт работы в России. Во-вторых, руководству удалось сохранить несколько ключевых игроков: Дмитрия Чебуркина, Артёма Чеваренкова, Глеба Шейко, Андрея Саврасова и Данилу Чикарева.

При этом клуб покинули юный талант Артём Пивцайкин, Никита Косяков, Александр Кузнецов и, конечно же, Никита Михайловский — лучший бомбардир прошедшего сезона. В нынешней ситуации найти ему полноценную замену вряд ли возможно, но «Самара» всё же провела несколько неплохих сделок на трансферном рынке: были подписаны Александр Петенев, Сергей Зоткин, Евгений Минченко, Захар Ведищев и Артём Коряковский. Все новички могут рассчитывать на серьёзное игровое время, а к ротации «Самара» будет подключать воспитанников — свои первые профессиональные контракты получили некоторые ребята из молодёжки. Да, в теории всё это выглядит не так обнадёживающе, однако в следующем сезоне главной задачей клуба будет преодолеть финансовые сложности и прочно закрепиться в числе участников Единой лиги.

10-е место: «Автодор»

Брэндон Хаффман Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Для «Автодора» это межсезонье получилось довольно сложным. Под конец сезона саратовцы уже испытывали значительные кадровые трудности, но летом они только усугубились — и Ростиславу Вергуну, который заступил на пост главного тренера, команда досталась совершенно неукомплектованной. После трёх сезонов из Саратова уехал Душан Беслач, закончились аренды Игоря Вольхина и Павла Земского, к концу подошли контракты Григория Мотовилова и Артёма Клименко, об уходе которого так и не было объявлено официально. Молодые Пранаускис, Сущик, Никулин, Фёдоров и Наумов пока не готовы занять в команде ведущие роли, поэтому «Автодор» остро нуждался — и отчасти до сих пор нуждается — в серьёзном усилении. В первую очередь саратовцы будут рассчитывать на иностранных новичков: Уэнделла Грина, Кёртиса Холлиса и Брэндона Хаффмана. Несмотря на скромные габариты, Грин — элитный плеймейкер, который может вести нападение и брать на себя инициативу в концовках. В прошлом сезоне он выступал за словенскую «Илирию» и очень достойно показал себя в Адриатической лиге. Холлис — менее выдающееся подписание, но это всё же скоростной, габаритный и атлетичный игрок, способный набирать очки и отрабатывать в обороне. Он провёл прошлый сезон в ВЭФе, как и центровой Хаффман, который стал лучшим подбирающим в национальном чемпионате — это неплохое подписание по соотношению цена-качество.

Из россиян заявку «Автодора» пополнили Дмитрий Халдеев, вернувшийся из «Самары», Даниил Коско (теперь уже на полноценном контракте), а также взятый в аренду из «Нижнего Новгорода» Александр Шендеров. Коско и Шендеров дополнят и без того неплохую обойму на задней линии, а Халдеев будет получать достойные минуты на позиции центрового. Было бы неплохо подписать ещё одного форварда, однако в условиях ограниченного бюджета «Автодор» усиливается как может. На бумаге трансферная кампания получилась весьма скромной, и главным опасением до сих пор остаётся повторение прошлогоднего сценария.

9-е место: «Динамо» Владивосток

Дакуан Смит Фото: РФБ

В предстоящем сезоне «Динамо» из Владивостока станет единственным новичком в Единой лиге. К сожалению, дебют приморской команды омрачён трагическим уходом из жизни тренера и президента Эдуарда Сандлера. Но о снятии с турнира речи не шло: Единая лига поддержала команду, управление клубом взяла на себя супруга Сандлера, тренерские обязанности перешли к Сергею Козину, да и селекция получилась довольно успешной. В первую очередь удалось продлить Дакуана Смита и Айзею Кроули — лидеров «Динамо» в прошлом сезоне. Новые контракты также получили Александр Ершов, Павел Захаров и Николай Садиков. При этом клуб распрощался с Даниилом Аксёновым, Дмитрием Дойниковым, Хасаном Кипкеевым и воспитанником Андреем Десятниковым. Покинуть клуб должен был и опытный разыгрывающий Иван Стребков, однако с ним буквально на днях всё же заключили новое соглашение.

В заднюю линию также были подписаны качественные «паспортисты» Максим Личутин и Владимир Семенченко. Помимо этого, клуб заполучил ещё трёх легионеров: Джейлена Блэкмона, Нэйта Полларда и Малика Ньюмэна. Лучший снайпер 2023 года Ньюмэн получает уже четвёртый шанс в Единой лиге, откуда весной уезжал из-за обнаружения запрещённого вещества в допинг-пробе. А вот Блэкмон — более интересное подписание. Ещё недавно он выступал в NCAA, но год назад переехал в чемпионат Бельгии, где зарекомендовал себя как специалист по набору очков — в том числе с дальней дистанции. В 24 года у Блэкмона неплохой потенциал, который получится раскрыть, поработав над физикой и выбором позиции. Поллард на фоне этих двоих выделяется меньше: «Динамо» заявило его как центрового, но по меркам пятого номера у американца довольно скромные габариты и к тому же отсутствует навык бросать из-за дуги. Поэтому с позицией центрового у «Динамо» всё ещё остаются кадровые сложности, как и с ролью лёгкого форварда.

На сегодняшний день у Владивостока в целом очень скромная заявка — официально в ней числится всего 12 человек. Учитывая, что команду взяли в Единую лигу на испытательный срок, уже в ближайшие недели это может стать серьёзным поводом для беспокойства. С новичками, которые только привыкают к логистике Дальнего Востока, придётся проделать особую работу по поддержанию физических кондиций. При этом не до конца понятно, как обстоит финансовая ситуация в «Динамо» и может ли клуб позволить себе ещё несколько подписаний до начала сезона. Сейчас над этим работает Даниил Соловьёв — один из самых известных представителей владивостокской баскетбольной школы. Именно он этим летом занял должность спортивного директора «Динамо».

8-е место: «Енисей»

Григорий Мотовилов Фото: Единая лига ВТБ

Красноярский «Енисей» этим летом пережил очередную масштабную перестройку. Команду покинули сразу пять самых результативных игроков прошлого сезона: это легионеры Данило Тасич, Доминик Артис и Мэтт Коулмэн, а также Дмитрий Сонько и Егор Рыжов. Последний сначала вернулся из аренды в «Зенит», как и Артём Антипов, а уже потом уехал в NCAA. Вместе с ним в студенческую лигу США перебрался и Алексей Середа. Михаил Ведищев отправился обратно в «Локомотив-Кубань», а с Владиславом Переваловым не стали продлевать контракт. Заявка быстро опустела, и «Енисей» был вынужден закупаться по новой. В следующем сезоне команда продолжит играть с тремя легионерами: ими стали Майкл Янг, Чарльз Кэллисон и Джордан Такер. Янг — опытный «большой» с внушительными габаритами и стабильным броском, который в прошлом сезоне круто играл за «Босну» в Адриатической лиге, а годом ранее был важной частью передней линии «Галатасарая». Талантливый плеймейкер Кэллисон долгое время был основным разыгрывающим немецкого «Миттельдойчера», а Такер уже однажды приезжал в Россию, но задержался ненадолго — подписал контракт с «Нижним Новгородом» и воспользовался опцией расторжения всего через неделю. И если с Такером всё не так однозначно, то Янга и Кэллисона можно назвать достойными подписаниями по меркам команды из середины таблицы.

Из россиян в Красноярск перебрались как более опытные Иван Белоусов, Евгений Белянков и Григорий Мотовилов, так и молодые Ян Додеус и Даниил Шеянов. Мотовилов и Додеус, который в этом году стал чемпионом Суперлиги с ЧБК, будут подменять Кэллисона на позиции разыгрывающего. Белянков поделит роль второго номера с Такером, а Шеянов будет претендовать на игровое время в передней линии. Кстати, сразу двое «больших» «Енисея» в этом году получили продления: это Сергей Дoлинин и Егор Ванин — формально единственный центровой в составе команды, который в свои 22 года с большой вероятностью будет выходить в стартовой пятёрке. Хорошо, что Ванина удалось сохранить, но даже с ним состав красноярцев всё же выглядит менее впечатляюще, чем в прошлом году. Хотя ожидать сенсации на старте сезона было бы несправедливо — обновлённому «Енисею» потребуется время на то, чтобы сыграться и выйти на пик формы.

Крепкие середняки

7-е место: «Зенит»

Дмитрий Кулагин Фото: Единая лига ВТБ

Сейчас «Зенит», пожалуй, самая неоднозначная команда «большой четвёрки». После неудачного завершения сезона в клубе началась серьёзная перестройка, которая затронула как игровой, так и руководящий состав. С поста генерального директора был отправлен в отставку Александр Церковный — его сменил финансовый директор футбольного «Зенита» Василий Одинцов. Ростислав Вергун, под руководством которого команда доигрывала прошедший сезон, уехал из Санкт-Петербурга в «Автодор», а новым главным тренером назначен Душко Иванович, известный своим суровым подходом к рабочему процессу. Заявка лишилась сразу нескольких ключевых баскетболистов: Трента Фрейзера, Джонни Джузенга, Исмаэля Бако и Ксавьера Муна. При этом селекция вышла непривычно скромной: не учитывая вернувшегося из аренды Артёма Антипова, состав «Зенита» пополнили всего три новичка.

Отличным подписанием стал Дмитрий Кулагин, который провёл один из своих лучших сезонов в УНИКСе. А вот по легионерам остаются сомнения. На данный момент их всего четверо: «Зенит» проделал отличную работу в передней линии, продлив Андре Роберсона и Алекса Пойтресса, но с пришедшими Айком Ирэбу и Нэйтом Мэйсоном обойма иностранцев смотрится уже не так впечатляюще, как в прошлом году. Комбогард Мэйсон несколько лет назад выступал за всё тот же «Автодор», однако весь прошлый сезон провёл в лазарете «Дубая» из-за серьёзной травмы шеи. Ирэбу — разыгрывающий, который должен стать своеобразной заменой Фрейзеру. У него нет большого опыта выступлений в еврокубках, но в последние годы Айк неплохо показал себя во внутренних первенствах Европы. В целом «Зениту» явно бы не помешал ещё один качественный легионер — например, форвард — но о других потенциальных новичках пока ничего не слышно.

Справедливости ради, в команде уже присутствует крутой набор российских игроков: Андрей Воронцевич, Сергей Карасёв, Владислав Емченко, Андрей Мартюк и Георгий Жбанов. По классу вопросов нет, единственная загадка — переживут ли они изнурительные тренировки под руководством Ивановича. Сам специалист после одного из предсезонных матчей отмечал, что у подопечных были «тяжёлые ноги» после обильной беговой работы. Кстати, летние сборы, которые «Зенит» провёл в Белграде, завершились с неутешительным результатом — два поражения (от ФМП и «Партизана») и ничья (с «Веной»). Потом последовало поражение от МБА в полуфинале Кубка Кондрашина и Белова. Само по себе это ещё не является поводом для беспокойства — скорее служит показателем того, что команде предстоит много работы до начала нового сезона.

6-е место: МБА

Дмитрий Хвостов Фото: Единая лига ВТБ

В этом году МБА проводит предсезонную подготовку под руководством нового тренера — Сергей Вознюк, до этого работавший в системе клуба, дебютирует в качестве главного. При этом, по сравнению с предыдущим сезоном, состав не понёс критических потерь, несмотря на отъезд Вячеслава Зайцева, Максима Барашкова, Артёма Комолова, Александра Гудумака и Максима Личутина. Контракты Евгения Воронова, Андрея Зубкова, Павла Савкова, Александра Платунова, Владислава Трушкина и Сергея Балашова удалось продлить, да и на внешнем рынке руководство проделало отличную работу.

Серьёзное усиление получила задняя линия: из снявшегося с турнира «Нижнего Новгорода» в Москву перебрались разыгрывающие Дмитрий Хвостов и Александр Хоменко (последний в прошлом уже выступал за МБА). Помимо этого, из «Самары» был приглашён 19-летний защитник Артём Пивцайкин — один из самых перспективных игроков чемпионата. На позиции форварда также не обошлось без новых подписаний: из «Енисея» перебрался Дмитрий Сонько, а из «Темп-СУМЗ» в МБА вернулся воспитанник Андрей Малинин. Так, по итогам летней кампании московский коллектив обладает качественной ротацией на каждой из позиций, что сводит к минимуму опасения насчёт возраста и кондиций отдельных игроков. Теперь состав органично сочетает в себе опыт и молодость, а снайперские качества конкретных исполнителей должны превратить команду в постоянную угрозу на периметре.

Стоит отметить и один организационный момент: в следующем сезоне клуб вернётся к лаконичному названию МБА. Приписка «МАИ», которая в 2024 году перешла от фарм-клуба к основной команде в рамках сотрудничества с Московским авиационным институтом, этим летом была убрана. С таких перемен начинается новая глава в истории столичной команды, однако цели перед ней стоят всё те же: развивать отечественную молодёжь, сохраняя при этом конкурентоспособность в Единой лиге.

5-е место: УНИКС

Лука Шаманич Фото: Единая лига ВТБ

Летом казанская команда преобразилась до неузнаваемости, и это во многом связано с отъездом Велимира Перасовича — топового тренера, который возглавлял УНИКС с 2021 года. Его место занял бывший первый ассистент Милан Каракаш, тоже хорошо знакомый с системой клуба. Состав претерпел значительные изменения: остался Джален Рейнольдс, зато ушли Маркус Бингэм, Дишон Пьерр, Пэрис Ли, Элайджа Стюарт, Ксавьер Манфорд, а также россияне Андрей Лопатин, Дмитрий и Михаил Кулагины, Руслан Абдулбасиров и другие. При этом усилились казанцы не менее основательно.

Во-первых, заявку пополнили сразу два лучших бомбардира сезона Единой лиги: Ксавьер Ратэн-Мэйс, который пару лет назад прорвался в Евролигу через «Енисей», а также герой «Самары» в прошедшем сезоне Никита Михайловский. Во-вторых, УНИКС переманил у «Пармы» одного из лучших разыгрывающих турнира Брендана Адамса, рискнул взять Луку Шаманича из «Зенита» и дал второй шанс Си Джей Брайсу, с которым в марте расторг контракт из-за травмы. Получается, четверо из пяти подписанных легионеров уже знакомы с расстановкой сил в Единой лиге, и для них это безусловное преимущество. Пятым новичком с иностранным паспортом, кстати, должен был стать мощный центровой с опытом выступлений в США, Испании и Турции Анхель Дельгадо — УНИКС находился в поисках качественного центрового после отъезда Бингэма. Однако от этого подписания УНИКС отказался — «большой» получил серьёзную травму в матче за сборную. С ним передняя линия казанцев выглядела бы куда солиднее, учитывая существующие опасения по поводу нестабильности Шаманича. Но найти замену Дельгадо казанцы успеют. А вот к бэккорту вопросов больше: позиция атакующего защитника укомплектована с запасом, в то время как обязанности разыгрывающего во многом будут лежать на плечах Адамса.

В это межсезонье казанцы также подписали несколько опытных россиян — Евгения Бабурина, Дмитрия Узинского и Александра Гудумака. И, что не менее важно, продление аж до 2028 года получил Алексей Швед. Он проведёт предстоящий чемпионат в качестве капитана — эта роль оказалась вакантной с уходом Дмитрия Кулагина. И хотя 37-летняя легенда российского баскетбола проводит в Казани только второй сезон, он явно прижился на новом месте и заработал доверие команды. Возможно, именно лидерские качества Шведа помогут УНИКСу побыстрее наладить командную «химию» после кардинального обновления состава и ухода многолетнего наставника. Сейчас казанцы переживают переходный период, и им наверняка потребуется какое-то время, чтобы сыграться и войти в ритм нового сезона.

Лидеры межсезонья

4-е место: «Локомотив-Кубань»

Глеб Фирсов Фото: Единая лига ВТБ

Первая трансферная кампания Томислава Томовича у руля «Локомотива» получилась, мягко говоря, интригующей. Из легионеров с прошлого сезона остались только Патрик Миллер и Ален Хаджибегович, в то время как Майк Мур, Джеремайя Мартин и даже Винс Хантер отправились на выход. Но на их место краснодарцы пригласили не менее достойных баскетболистов: это Маркос Найт, хорошо знакомый российским болельщикам, а также Трэвелин Куин и Алексей Покушевски. Последние обладают внушительным опытом выступлений в США: перебравшийся из Китая Куин ещё в 2025 году играл за «Орландо Мэджик», а до этого становился чемпионом и MVP G-лиги — всё благодаря высокой эффективности на обеих сторонах площадки. Покушевски в своё время называли «защитником в теле семифутера» — это позволило ему на несколько лет задержаться в «Оклахома-Сити Тандер», однако прошедшие два года он провёл в составе «Партизана». И хотя в Сербии прорыва не случилось, в новой команде 24-летний «большой» должен усилить переднюю линию и наконец получить шанс на серьёзные игровые минуты. В условиях отстранения и непростой логистики обоих можно назвать крутым усилением для «Локомотива». Даже Найт, которому вот-вот исполнится 37 лет, остаётся топовым подписанием по меркам Единой лиги. Более того, сейчас в заявке числится всего пять легионеров — если шестого иностранца не подпишут в ближайшее время, на старте сезона у железнодорожников останется пространство для манёвра.

Что касается российских баскетболистов, в этом году к «Локо» присоединились Андрей Лопатин, Руслан Абдулбасиров, Максим Барашков и, конечно же, 21-летний Глеб Фирсов — воспитанник пермской школы и один самых перспективных игроков лиги, интерес к которому проявляли в том числе команды NCAA. В «Локомотиве» он попробует закрепиться на позиции пятого номера: с Хантером попрощались как раз ради того, чтобы дать шанс более молодым игрокам. И раз уж речь зашла о молодёжи, нельзя не отметить возвращение в «Локо» другого талантливого ростовчанина — Всеволода Ищенко. Он был выбран «Далласом» во втором раунде драфта НБА, выступал в Летней лиге и мог получить двусторонний контракт, но помешали юридические нюансы. «Локомотивом» был установлен выкуп, в случае которого «Маверикс», согласно правилам, могли предложить Ищенко только стандартное соглашение. В нынешней ситуации это не представлялось возможным, поэтому Ищенко вернётся в Россию — ещё один острый сюжет в и без того насыщенной предсезонке.

3-е место: «Уралмаш»

Данило Тасич Фото: Единая лига ВТБ

Перестановки, произошедшие в «Уралмаше» в ходе прошлого сезона, ожидаемо продолжились и в летнюю паузу. Президент Виктор Ганиенко неоднократно отмечал, что хочет сделать команду менее зависимой от легионеров — но это, видимо, планы на будущее, нежели на предстоящий сезон. Потому что на данный момент в команде уже сформирован костяк из шести иностранцев: это Джавонте Даглас, получившие продления Хэйден Далтон и Октавиус Эллис, а также новички Крис Клемонс, Данило Тасич и Дэвид Эфиани. Клемонс, несмотря на рост всего 175 см, является мастером по набору очков и в целом очень зрелищным баскетболистом — в прошлом году он был звездой «Ольденбурга» и всего чемпионата Германии, где стал лучшим бомбардиром. Тасич хорошо знаком болельщикам по «Енисею», а вот Эфиани до этого выступал в основном в Турции и Израиле. Предыдущий сезон он заканчивал в «Маккаби» из Тель-Авива, хотя в Евролиге так и не поиграл. Это агрессивный и атлетичный защитник с хорошим броском, который вероятно заменит Гарретта Нэвелса на позиции второго номера. Кстати, вместе с Нэвелсом клуб покинули Тайрелл Нельсон, Александр Петенев, Евгений Белянков, Иван Пынько и Кирилл Писклов.

Зато ротацию «Уралмаша» усилили опытные Игорь Вольхин и Михаил Кулагин, а вот омолодить состав решили через подписание Ильи Кривых и Даниила Абрамова. Обоим по 20 лет, оба играют на позиции центрового и являются воспитанниками систем «Зенита» и ЦСКА соответственно, где как раз успели пересечься с главным тренером Антоном Юдиным. В новом сезоне эти двое попробуют побороться Эллисом за игровые минуты. Помимо прочего, с прошлого года в команде остались Тимофей Герасимов, Антон Карданахишвили, а также Кирилл Попов и Игорь Новиков. Таким образом, по итогам межсезонья у «Уралмаша» шесть легионеров и несколько доступных россиян на каждой позиции. Если предсезонная подготовка пройдёт без нареканий, на старте нового чемпионата екатеринбуржцы могут пошуметь.

2-е место: ЦСКА

Ливио Жан-Шарль Фото: Единая лига ВТБ

Уже который год летняя кампания ЦСКА была направлена скорее на удержание состава, нежели на его обновление. Ещё по ходу прошлого сезона москвичи договорились о продлении сотрудничества со всеми ключевыми игроками, а летом выдали новые соглашения Ливио Жан-Шарлю и Владимиру Карпенко. Покинул армейский клуб один лишь Лука Митрович, а закрыть пробел, образовавшийся на позиции центрового с его уходом, должен будет Кирилл Елатонцев — 24-летний «большой», который со скандалом уехал из «Локомотива-Кубань» в США на старте прошлого чемпионата. Это единственный новичок армейцев — и, пожалуй, самый обсуждаемый переход межсезонья. Но в ЦСКА ясно дали понять, что действовали в интересах как клуба, которому было необходимо усилить переднюю линию и добавить глубины под щитом, так и всего российского баскетбола — президент Андрей Ватутин подчеркнул, что Елатонцев заслуживает шанса перезапустить карьеру на родине.

Нельзя сказать, что с приездом Кирилла состав красно-синих стало заметно сильнее по сравнению с прошлым годом, когда ЦСКА и без того доминировал. Однако этот ход руководства — сильный и по-настоящему многослойный. В Единой лиге не так много качественных молодых центровых, и найти на эту позицию 24-летнего игрока с российским паспортом — уже большая победа. Особенно если учесть, что вопрос омоложения состава будет для ЦСКА максимально актуален в ближайшие годы. Помимо прочего, драма вокруг Елатонцева создаёт дополнительную интригу, которая положительно влияет на маркетинговый аспект и способствует привлечению нейтральной аудитории. Такое точечное усиление — ещё одно доказательно высочайшей компетенции менеджмента, которому удаётся год за годом сохранять ключевых игроков в ЦСКА.

1-е место: «Бетсити Парма»

Джеремайя Мартин Фото: Единая лига ВТБ

Этим летом «Парма» в очередной раз пошумела на трансферном рынке. Да, без ежегодной миграции легионеров не обошлось: команду покинули Террелл Картер и Брендан Адамс, неофициально стало известно об уходе Джейлена Адамса и Виктора Сэндерса. Но в этот раз пермяки разгулялись на широкую ногу и ещё до начала чемпионата набрали сразу шестерых иностранцев. Трое из них — бывшие игроки «Локомотива»: Джеремайя Мартин, Айзея Уэйли и Би Джей Джонсон, которому в Перми дали второй шанс. Мартин — более индивидуальный игрок, который любит контролировать мяч и выполнять большой объём бросков, идти в проходы и перехватывать мяч. Он закроет пробел, образовавшийся с уходом Адамса и Сандерса. Уэйли встанет вместо Картера и ещё раз попробует себя в Единой лиге — в «Локомотиве» у него был не самый удачный период. В Краснодаре та же участь постигла Би Джей Джонсона, но в «Парме» он играл зрелищно и полюбился болельщикам — если обойдётся без травм, у него может получиться крутой камбэк.

Летом в Пермь также перебрались «большой» Тайрелл Нельсон, который доказал свою стабильность и самоотдачу в «Уралмаше», и не особо именитый защитник Брайан Фоббс, в прошлом сезоне достойно выступавший за немецкий «Ольденбург». А уже в сентябре «Парма» оформила ещё одну громкую сделку, подписав молодого канадца Джошуа Примо. В 2021-м он был выбран 12-м на драфте НБА, но быстро запятнал репутацию: психолог «Сан-Антонио Спёрс» пожаловалась на неприемлемое поведение сексуального характера со стороны игрока. Оставшись без клубной прописки ещё в 2024-м, Примо целиком пропустил два года из-за сложной травмы стопы. Несмотря на всё это, он обладает неплохими габаритами, броском и защитными навыками и сейчас находится в оптимальных физических кондициях. Так что если Примо не будет чудить за пределами площадки, то получит реальный шанс перезапустить карьеру в Европе.

Российский костяк «Пармы» также затронули перемены. Станислава Ильницкого и Ивана Егорова удалось сохранить, а вот центровые Евгений Минченко и Глеб Фирсов команду покинули. За последнего в Перми получили приятную денежную компенсацию, да и с поиском замены проблем не возникло: клуб заполучил Илью Карпенкова — лучшего игрока «Нижнего Новгорода» в прошедшем сезоне. С учётом того, что в команде остаются Лев Свинин и Александр Шашков, к набору отечественных исполнителей на данный момент нет никаких претензий. Отдельно хочется упомянуть один неигровой аспект — в легендарном «Молоте» завершаются масштабный капитальный ремонт внутренних помещений и обновление инфраструктуры. Так что к новому сезону «Парма» подойдёт во всей красе — от и до. Даже в рамках товарищеских матчей пермяки уже одержали одну громкую победу, обыграв московский ЦСКА. Ударное межсезонье, после которого будут ожидать не менее ударное начало сезона.