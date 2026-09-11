Четвертьфиналы ЧМ-2026 превратились в формальность. Все матчи — с разгромным перевесом!

10 сентября в Берлине определились все полуфиналисты женского чемпионата мира по баскетболу. США, Франция, Германия и Испания уверенно разобрались со своими соперницами: ни в одном из четырёх четвертьфиналов разница в счёте не составила меньше 19 очков. В материале «Чемпионата» разбираем, чем запомнился каждый из этих матчей.

США — Венгрия

Сборная США с самого начала завладела инициативой и в итоге разгромила Венгрию — 108:56. Венгерки единственный раз вышли вперёд в дебюте: после трёхочкового Нины Ахо счёт стал 3:2. Американки быстро ответили рывком 7:3, а затем устроили ещё более впечатляющий отрезок — 15:0, превратив 13:9 в 28:9. Уже к концу первой четверти преимущество США достигло 24 очков — 36:12. Во второй и третьей четвертях разрыв продолжил увеличиваться, а максимума в 55 очков достиг в концовке матча. Всего американки провели в роли лидера 39 минут 4 секунды.

Лучшей в составе победительниц стала Нафиса Коллье: 19 очков за 15 минут, семь подборов и блок-шот. Она реализовала 9 из 13 бросков с игры и ни разу не потеряла мяч. Райн Ховард набрала 15 очков и сделала четыре перехвата. Кейтлин Кларк записала на свой счёт 10 очков, девять передач, три подбора и два перехвата. Ещё 10 очков принесла команде Кали Коппер, реализовавшая все свои броски — три из трёх. У Венгрии самой результативной стала Река Лелик — 12 очков.

Китай — Франция

Франция уверенно разобралась с Китаем — 90:61. В первой четверти команды несколько раз перехватывали инициативу, а после 10 минут на табло горели 25:20 в пользу Франции. Однако затем француженки добавили в обороне и постепенно ушли в отрыв. На отрезке от концовки первой четверти до середины второй Франция выиграла 16:6, а к большому перерыву вела уже 46:31. Китай сумел ненадолго сократить отставание до 11 очков, но развить этот успех не получилось. В третьей четверти француженки окончательно сняли все вопросы, проведя рывок 11:0 и увеличив разницу с 57:41 до 68:41. После этого интрига фактически исчезла.

По 15 очков набрали Жанель Салаун и Марин Жоанне, причём Жоанне добавила семь результативных передач. Габби Уильямс оформила 14 очков, семь подборов, две передачи и два перехвата. Лейла Лакан за 17 минут принесла команде 12 очков. У Китая лучшей стала Сюй Хань — 21 очко и девять подборов. Франция владела преимуществом 35 минут 41 секунду и всего 59 секунд оставалась в роли догоняющей. Максимальный перевес победительниц составил 31 очко.

Бельгия — Германия

Германия начала матч не лучшим образом — с отставания 0:5. По ходу первой четверти бельгийки увеличивали преимущество до пяти очков, однако при счёте 19:18 Фрида Бюнер вывела немок вперёд, забросив за 51 секунду до конца периода. После этого Германия выдала рывок 11:0. На этом отрезке немки реализовали четыре броска с игры, включая трёхочковый, тогда как Бельгия попала лишь один раз из восьми попыток. Во второй четверти бельгийки ответили собственной серией — 7:0 — и сократили отставание до двух очков: 34:36. Однако Германия быстро вернула контроль над игрой и больше его не теряла.

Ньара Сабалли оформила дабл-дабл, набрав 16 очков и сделав 12 подборов. Леони Фибих записала на свой счёт 17 очков и 10 подборов, а Алексис Питерсон завершила встречу с 13 очками и шестью передачами без единой потери. В составе Бельгии 29 очков набрала Эмма Мессеман. Кроме того, на её счету восемь подборов и три передачи при нуле потерь. Жюли Аллеман добавила 10 очков и семь передач. Германия в общей сложности лидировала 31 минуту. В четвёртой четверти её преимущество достигало 19 очков — столько же составила и итоговая разница. Немки победили со счётом 93:74.

Австралия — Испания

Испания уверенно обыграла Австралию — 89:66. Почти всю первую четверть команды шли рядом, но при счёте 15:15 испанки резко прибавили. За 3 минуты 50 секунд — с 4:43 до 0:53 — они набрали 19 очков, пропустив лишь четыре. Испания реализовала семь из восьми бросков с игры, в том числе три трёхочковых, и при этом не допустила ни одной потери. Австралия за тот же отрезок забила только один бросок и трижды ошиблась. К концу первой четверти испанки создали 14-очковый запас, а к большому перерыву их преимущество уже стало 58:37. До финальной сирены австралийкам так и не удалось его ликвидировать. В начале четвёртой четверти они организовали рывок 7:0 и сократили отставание с 53:74 до 60:74, но затем Испания снова прибавила и спокойно довела матч до победы.

Самой результативной у испанок стала Меган Густафсон — 16 очков за 16 минут. Ияна Мартин набрала 14 очков, отдала четыре передачи и сделала три перехвата. Мария Конде записала на свой счёт 10 очков и семь подборов, а Алисия Флорес — 10 очков, пять подборов и четыре передачи. В составе Австралии дабл-дабл оформила Стефани Тальбо: 11 очков, 11 подборов и семь передач. Испания владела преимуществом 37 минут, а её максимальный отрыв составил 24 очка.

Таким образом, в полуфинале встретятся Франция и Германия, а также Испания и США. Первый матч начнётся завтра, 12 сентября, в 17:30 мск, второй — в 21:00 мск.