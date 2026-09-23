Проверенные связки и новые герои. Какой дуэт в Единой лиге сегодня сильнее всех?

Совсем скоро нас ждёт начало нового сезона Единой лиги ВТБ. В некоторых командах поменялись лидеры, в других — нет. Поэтому настало время выбрать лучшие дуэты игроков в чемпионате прямо сейчас.
«Чемпионат» предлагает выявить лучший дуэт в Единой лиге на данный момент. В ходе голосования пары будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Мело Тримбл и Каспер Уэйр
Этот дуэт вообще не нуждается в представлении. Мело Тримбл и Каспер Уэйр уже не первый год внушают страх и ужас соперникам на постоянной основе. С ними во главе ЦСКА три раза подряд становился чемпионом. Тримбл трижды брал награду MVP плей-офф, а Уэйр всегда включался на максимум в самые важные моменты. По мнению многих, это лучший дуэт в задней линии в Единой лиге.
Брендан Адамс и Джален Рейнольдс
В прошлом сезоне на месте Брендана Адамса был Маркус Бингэм. В это межсезонье центровой покинул УНИКС, перебравшись в «Фенербахче». Адамс — самый настоящий пахарь на паркете, который приносит пользу на обеих сторонах. В «Парме» он был лидером, а теперь должен образовать связку с Джаленом Рейнольдсом. Лучший бомбардир среди легионеров в Единой лиге не нуждается в представлении, так как уже давно всем всё доказал и привёл УНИКС к чемпионству в 2023 году. Ждём яркой игры от обоих!
Патрик Миллер и Ален Хаджибегович
Этот дуэт только зародился во второй половине прошлого регулярного чемпионата — после прихода Алена Хаджибеговича в «Локо». Уже тогда было понятно, что пик-н-роллы разыгрывающего и центрового станут грозным оружием краснодарцев. Так оно и вышло! Патрик Миллер отвечает за розыгрыш и врывы в «краску», Хаджибегович за оборону и атаки вблизи кольца. Эта связка выиграла не один матч для «Локо» в этой предсезонке, а к регулярке подойдёт ещё сильнее.
Октавиус Эллис и Тимофей Герасимов
Ещё в прошлом сезоне этот дуэт подарил нам немало умопомрачительных моментов. Тимофей Герасимов умеет не только сам завершать, но и отдавать пасы-конфеты на своих «больших». Октавиус Эллис был лучшим подбирающим и вторым бомбардиром «Уралмаша» в прошлом чемпионате. В предстоящем розыгрыше Единой лиги россиянин и американец будут вести клуб из Екатеринбурга за собой.
Джеремайя Мартин и Тайрелл Нэльсон
«Бетсити Парма» полностью сменила ядро легионеров в это межсезонье. Клубу удалось сделать очень серьёзные приобритения, среди которых выделяются Джеремайя Мартин и Тайрелл Нэльсон. Бывшие игроки «Локомотива-Кубань» и «Уралмаша» пришлись ко двору в Перми, и с разу же начали разрывать в предсезонке. Ждём ярких хайлатов от топовых легионеров.
Андрей Зубков и Павел Савков
МБА в это межсезонье знатно пошумела, выиграв Кубок Кондрашина и Белова. Причём были обыграны «Зенит» и УНИКС! Андрей Зубков уже давно является основополагающим игроком клуба и лучшим по подборам и очкам. А Павел Савков провёл прорывной прошлый чемпионат, в котором набирал больше 10 очков в среднем и фантастически бросал из-за дуги (38,9% реализации). Хоть этот дуэт сейчас находится в лазарете из-за их столкновения на Кубке Кондрашина и Белова, но в скором времени они вернутся в строй и покажут свою мощь.
Айк Ирэбу и Алекс Пойтресс
Ещё один дуэт «маленького» и «большого». Айк Ирэбу с первых игр влился в команду так, словно всю жизнь в ней играл. Разыгрывающий умеет забивать с любой дистанции, а также невероятно чувствует мяч, что помогает ему в дриблинге и розыгрыше. Алекс Пойтресс давно зарекомендовал себя как один из лучших по игре в обороне в Единой лиге. Но при этом в атаке его остановить тоже трудно. Травма выбила центрового практически на весь прошлый сезон. Теперь он в паре с Ирэбу будет навёрстывать упущенное.