Проверенные связки и новые герои. Какой дуэт в Единой лиге сегодня сильнее всех?

Совсем скоро нас ждёт начало нового сезона Единой лиги ВТБ. В некоторых командах поменялись лидеры, в других — нет. Поэтому настало время выбрать лучшие дуэты игроков в чемпионате прямо сейчас.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» предлагает выявить лучший дуэт в Единой лиге на данный момент. В ходе голосования пары будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.