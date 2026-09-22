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Женская сборная России по баскетболу обыграла США на чемпионате мира 2006 года: американки после этого не проигрывают 20 лет

20 лет США не проигрывали на ЧМ. Последними гегемона одолели наши девушки из России!
Никита Бирюков
Последнее поражение США на ЧМ-2006
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Вчера, 21 сентября, был юбилей легендарного матча!

Женский баскетбол у нас всегда был в почёте и на высочайшем уровне. Сборная СССР с 1959 по 1975 год выиграла пять чемпионатов мира, что являлось до 2026 года рекордом по продолжительности серии (США повторили результат). Советская команда побеждала на двух Олимпиадах, 1976 и 1980 годов, шести чемпионатах мира и 21 раз (!) становилась лучшей в Европе — невероятный результат. Но и у сборной России были поводы для гордости. Один из них