20 лет США не проигрывали на ЧМ. Последними гегемона одолели наши девушки из России!

Женский баскетбол у нас всегда был в почёте и на высочайшем уровне. Сборная СССР с 1959 по 1975 год выиграла пять чемпионатов мира, что являлось до 2026 года рекордом по продолжительности серии (США повторили результат). Советская команда побеждала на двух Олимпиадах, 1976 и 1980 годов, шести чемпионатах мира и 21 раз (!) становилась лучшей в Европе — невероятный результат. Но и у сборной России были поводы для гордости. Один из них