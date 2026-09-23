Готовился к ЕГЭ, теперь — к НБА. Егор Амосов — о дебюте за «Реал» и переезде в США

Егору Амосову было 17 лет, когда он, уже выступая за первую команду «Самары» в Единой лиге, получил предложение продолжить карьеру в системе мадридского «Реала». В Испании молодой талант провёл один сезон, зато какой: он стал чемпионом страны U18 и MVP финала, съездил на престижный аdidas Eurocamp в Тревизо и даже дебютировал в основе мадридского клуба. Но этим летом в карьере Егора началась новая глава: он принял предложение от университета Коннектикута и переехал в США, где будет выступать в первом дивизионе NCAA. На данный момент баскетбольная программа UConn является одной из самых престижных и успешных среди всех американских колледжей. «Чемпионат» пообщался с Егором, чтобы узнать, как проходит его адаптация за океаном.

— Как начинался твой путь в спорте? Как и когда ты попал в баскетбол?

— Я встретился с баскетболом, когда только пошёл в школу. Мой первый тренер ходил по школам и набирал ребят, вот и я решил попробовать. Никакой профессиональной организации тогда ещё не было — мы просто собирались в зале и занимались, бросали в кольцо. Потом я понял, что мне это нравится, и продолжил тренироваться. Так со временем и полюбил баскетбол.

— Как думаешь, благодаря чему удалось так рано пробиться в большой спорт? В 15 ты стал самым молодым игроком в истории Единой лиги.

— Отчасти это, возможно, везение, потому что на тот момент к нам пришёл очень хороший тренер — Сергей Базаревич. Он заметил меня, позвал потренироваться с основной командой. Увидел, что у меня есть задатки, и пригласил и дальше работать с ними, чтобы я смотрел на игроков высшего уровня и прогрессировал. Ну и, конечно, помогло то, что в клубе была выстроена именно такая система — игроков из молодёжки или ДЮБЛ часто звали во взрослые команды.

Егор Амосов Фото: БК «Енисей»

— Ты рассказывал, что перед подписанием того профессионального контракта с «Самарой» имел предложения из Москвы и Санкт-Петербурга. Почему тогда решил остаться в «Самаре»?

— На тот момент меня как раз впервые позвали в команду «Самары» в Лиге ВТБ. Я был совсем молодым и поэтому выбрал остаться дома, в кругу семьи — там, где меня все знали и во всём помогали.

— Уже в 16 лет ты проводил полноценный сезон-2024/2025. Каково было выступать за взрослую команду в таком юном возрасте? Дражен Анзулович отмечал, что иногда тебе приходилось пропускать тренировки, потому что нужно было в школу.

— Насчёт школы — это правда. Это как раз был год, когда я сдавал ЕГЭ. Тренировки иногда приходилось пропускать, потому что образование тоже важно. Что касается игры, до этого я очень долго занимался со взрослыми, подключался к их игровым тренировкам. Сначала просто смотрел, как парни играют, как принимают решения, а потом начал выходить на площадку сам. Иногда в товарищеских матчах получалось сыграть. И накопленный опыт позволил мне уже тогда плюс-минус конкурировать с игроками из Лиги ВТБ.

— В основе «Самары» не подкалывали на тему школы, возраста?

— Постоянно.

— Помнишь, кто больше всех подкалывал?

— Помню! Миша Кулагин. Но он всегда по-доброму шутил и больше всех помогал.

— Твой агент рассказывал мне, что в период смены владельца в «Самаре» у тебя была возможность уехать из команды зимой. Но ты решил остаться и подписал контракт на три месяца. Это был жест лояльности к клубу? Или просто не хотелось менять клубы и страны посреди сезона?

— Для меня ключевую роль сыграл тот факт, что у меня был ЕГЭ. Менять город, учителей и репетиторов, которые были у меня на тот момент, было не очень удобно. Хотелось просто доучиться в России, а потом уже смотреть, куда можно уйти. Отдельно хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Всё-таки это моя первая команда, и я благодарен за возможность, которую мне предоставили.

— Ты также рассказывал, что перед переходом в «Реал» всерьёз рассматривал вариант остаться в Единой лиге и даже вёл переговоры с нашими топ-клубами. Сейчас рад, что всё-таки решился на переезд?

— Да, сейчас рад, потому что смог показать себя на европейской арене и доказал, что тоже могу играть на хорошем уровне и конкурировать с местной молодёжью. Я там, конечно, подключался и к первой команде, но каких-то больших возможностей на тот момент мне ещё не давали.

— Как проходила твоя адаптация в «Реале»? Как был устроен быт? Всё-таки ты в одиночку переехал в другую страну в очень молодом возрасте.

— Было тяжело. Помогло то, что со мной был Илья Фролов — тоже русский парень, с которым у нас сложились хорошие отношения, хотя до этого мы не общались. Теперь общаемся не так активно, но иногда друг друга о чём-то спрашиваем, потому что он тоже уехал в американский университет. Илья мне сильно помог, потому что проводил в «Реале» уже третий год. Он общался с ребятами из команды, в первые месяцы помогал на тренировках, потому что все они проходили на испанском. И в столовой, и когда в школу ходили — он везде подсказывал. Это скрасило моё пребывание в Испании. Я был далеко от дома и не до конца понимал, как всё происходит: другой клуб, другой язык, всё так навалилось. Но Илья очень сильно помог.

Егор Амосов в матче с «Барселоной» Фото: David Grau/Getty Images

— Получается, ты немного заговорил по-испански? Или весь год, как мог, тянул на английском?

— У нас каждую неделю было два обязательных урока испанского. На базовом уровне я понимаю всё, что говорят во время тренировок, и знаю простые вещи: как заказать или попросить еду во время обеда. Понимал, когда наши боссы о чём-то спрашивали — они принципиально общались на испанском, чтобы я как-то развивал язык.

— Вообще, «Реал» — это огромный бренд с высокими ожиданиями от игроков. Ты чувствовал какое-то давление в этом плане?

— В первое время чувствовал. Думал, смогу ли показать себя на таком уровне, ведь команда правда очень известная. Но потом, когда понял, что могу хорошо конкурировать, волнение спало. И всё же оно немного нагружает: тяжело играть в полную силу, когда думаешь о чём-то другом.

— В целом как подготовка молодых спортсменов в Испании отличается от того, через что ты прошёл в России?

— Сложно сказать, потому что ко мне было разное отношение в Самаре и в Испании. В «Самаре» меня воспринимали как отдельного игрока, поэтому очень много помогали: давали много индивидуальных тренировок и постоянно во всём подсказывали. А в Испании к каждому одинаковый подход, потому что каждый обязан работать. Это утренние тренировки перед школой в 6:00, бросковые сессии перед общими занятиями. Там делают упор именно на такую дисциплину.

— С молодёжкой «Реала» ты добился больших успехов. Как думаешь, в этом помог опыт игры на взрослом уровне в России?

— Конечно. Как по мне, тогда у меня уже было другое понимание игры, потому что я видел, как играют российские и мировые звёзды. Я поиграл и против Алексея Шведа, и против Алексы Аврамовича, который выступал на Олимпиаде. И этот опыт мне, конечно же, сильно помог.

— Как уже упоминал, ты работал и с основной командой «Реала». Узнал или научился чему-то новому для себя?

— Я просто взглянул на баскетбол с другой стороны. Потому что игроки, которые в прошлом году были в «Реале», были намного более высокого уровня, чем я. Это и Факундо Кампаццо, и Марио Хезонья, который в этом году уезжает в НБА. Это баскетболисты очень высокого класса, у которых понимание игры пока что намного выше моего. Поэтому я просто смотрел, как люди играют, как принимают решения.

— Кто из основы «Реала» больше всего впечатлил в ходе совместной работы? И как игрок, и как личность.

— Факу Кампаццо. Впечатлил своим видением игры, тем, как он отдавал и принимал передачи, качеством этих передач, бросков и всего остального.

— Как сам оцениваешь своё выступление в «Реале» за этот год? Лучше, чем предполагал, или примерно так же?

— Даже не знаю. Получилось хорошо, можно так сказать. Выиграли два из трёх чемпионатов, удалось дебютировать за основную команду и показать хороший уровень. Так что, думаю, всё прошло неплохо.

— В этом году ты перешёл в NCAA. Ты не рассматривал вариант остаться в «Реале» или хотя бы в Европе? Или ты изначально был нацелен на переезд в США?

— Думаю, я был изначально нацелен на переезд. В Испании я мог оставаться только в первой команде, и было понимание, что там сильно много играть не буду. Конечно, там тренируют на хорошем уровне — это понятно. Но мне хотелось увидеть и другой баскетбол, посмотреть, как буду конкурировать с ребятами, которые ненамного старше меня, но также горят делом и тренируются каждый день, чтобы стать лучше. Поэтому, наверное, я сразу был нацелен на переезд в США.

Егор Амосов Фото: UConn Men's Basketball

— У тебя наверняка были предложения и помимо UConn. Почему выбрал именно этот университет — статусность сыграла свою роль?

— Конечно, повлиял и тот факт, что это университет очень высокого уровня. Я знал, что не буду здесь звездой или лучшим игроком. Ехал сюда с пониманием, что мне придётся очень много тренироваться, чтобы показать, что достоин находиться на площадке, могу забивать и быть полезным во время игры. Конечно, были предложения и от других университетов, но я также обращал внимание на главного тренера. О тренере UConn знал очень много — он известен своим подходом к баскетболу и отношением к игрокам. И сразу после нашей первой встречи UConn мне понравился больше всего.

— Если говорить о главном тренере: Дэн Хёрли имеет репутацию очень эмоционального наставника. Как у вас складываются отношения? Насколько понимаю, ты уже успел потренироваться под его руководством.

— Да, у нас закончился первый тренировочный отрезок, после чего был двухнедельный отпуск. Я поработал под его руководством и понял, что это тренер очень высокого класса. Получилось с ним пару раз поговорить. Он с пониманием относился к моим ошибкам, потому что я только приехал и ещё многого не знаю, мне нужно время на адаптацию. В целом он очень хорошо ко мне относится и всегда подсказывает, ориентирует. Я более чем уверен, что с этим тренером у меня получится прогрессировать.

— Уже обговаривали, какую роль тебе планируют отводить в предстоящем сезоне? Может, с точки зрения минут или тактических моментов.

— Думаю, здесь всё зависит от того, как я покажу себя на тренировках. Потому что у нас ещё идёт период адаптации. Конечно, в команде есть явные лидеры. Но те игроки, которые могут подменить на других позициях и показать себя в важные моменты с хорошей стороны, пока только определяются.

— Рассуждая об адаптации: американский баскетбол в целом заметно отличается от европейского. Было ли тяжело перестроиться? Уже можешь сказать, какой стиль тебе импонирует больше?

— Сам тренировочный процесс проходит в совсем другом формате — мы постоянно в движении, всё время что-то делаем. При этом здесь очень хорошая, сильная энергетика: на тренировках каждый друг друга поддерживает, подсказывает. Поэтому и баскетбол, как по мне, полностью различается. Как минимум из-за того, что здесь намного больше контакта, больше скорости, и надо принимать решения на другом уровне. В защите стало намного сложнее, потому что парни уже не первый год играют и, можно сказать, уже привыкли к такому стилю. Мне — особенно после летнего отдыха — пришлось серьёзно перестраиваться. Ещё и джетлаг повлиял, так как большой разброс во времени. Первые две недели я приходил в себя, привыкал к тому, что нахожусь на другом континенте.

— Главный кампус UConn находится в небольшом городке Сторс — насколько понимаю, ты проживаешь там. Как тебе место именно с точки зрения жизни? Не скучно?

— Это маленький городок, и жизнь здесь только начинается — в последние три-четыре дня студенты съезжаются, заполняют улицы. Раньше встретить хотя бы пару человек было уже приятно, а сейчас народу столько, что можно с ума сойти. Скучно не бывает, потому что время постоянно чем-то занято: либо учёбой, либо тренировками. Домой приходишь, потом идёшь с друзьями прогуляться, плюс у нас постоянно были какие-то командные мероприятия — что-то вроде тимбилдинга. Да и у нас недалеко два больших города — Бостон с Нью-Йорком. Несложно съездить туда на выходные.

Егор Амосов Фото: UConn Men's Basketball

— Кстати, как обстоят дела с учёбой? В UConn высокие академические требования?

— Пока у нас прошла только летняя сессия — там мы больше делали уклон на изучение английского языка, потому что были и другие интернациональные студенты. Мы делали всякие презентации, подкасты, интервью. Уже в новом учебном году буду изучать очень много разных предметов, чтобы понять, к чему больше лежит душа. Но в основу у меня пока что ляжет спортивный менеджмент.

— В колледже ты планируешь так называемый one-and-done, как сделал, например, Егор Дёмин?

— Честно говоря, не знаю. Буду смотреть по тому, как сыграю в этом сезоне. Надо понять, есть ли смысл идти в НБА и задрафтуют ли меня или лучше остаться на хорошем уровне в университете и смотреть уже по результатам следующего сезона.

— Так или иначе, конечная цель — это НБА?

— Конечно.

— Как думаешь, над какими игровыми качествами тебе ещё стоит поработать, чтобы в обозримом будущем быть выбранным на драфте?

— Мне кажется, с годами ответ не меняется — это всё-таки физика. Я прибавил в этом плане, когда был в Испании, потому что приспособился к игре на том уровне. Сейчас, по приезде в США, снова надо приспосабливаться к совершенно другой игре. Опять нужны другие физические данные. Реализация бросков здесь тоже очень важна. Иногда бывают моменты, когда не забиваешь первый бросок в игре, и дальше становится тяжело что-то показать.

— У Егора Дёмина на старте была такая же проблема. Вы, кстати, знакомы лично? Или пока не доводилось пообщаться?

— Нет, не знакомы. Никогда не общались с Егором, не встречались даже. Может, ещё встретимся — живём недалеко друг от друга.

— Сейчас в США в целом играет довольно много российских ребят. С кем-то поддерживаешь связь, кроме Ильи Фролова?

— Нет. Знаком с Данилой Столбецким. Илью Ермакова тоже хорошо знаю, но давно с ним не общался.

— А с кем-то из бывших одноклубников по «Самаре» ещё общаешься?

— Тоже нет. Иногда переписываемся, когда происходят какие-то события — например, недавно я следил за их выступлениями на Спартакиаде. Но постоянного контакта, как с Ильёй, нет.

— А что насчёт родных? Как даётся разлука с семьёй?

— В первый год в Испании было тяжело, потому что после двух-трёх месяцев начал скучать. Нахлынуло чувство одиночества. Однако потом стало полегче, а сейчас ко всему относишься совсем спокойно. Всё-таки уезжаешь не в первый раз, да и график забит, поэтому некогда об этом будет думать. Я поддерживаю с родными связь, каждый день общаюсь, звоню. Так что в этом плане всё нормально.

— За последние годы ты проделал огромный путь — от Самары до США. На данный момент какая у тебя главная мечта? Не обязательно связанная с баскетболом.

— Даже не знаю. Пока что мысли только о баскетболе. Хочется попасть в НБА, показать себя именно как хороший игрок. Потом уже буду думать о другом.

— Ты отметил, что в следующем году будешь изучать спортивный менеджмент. Закладываешь навыки на будущее? Или просто интересуешься этой стороной спорта?

— Мне сказали, что для адаптации лучше начать с этого направления. Чтобы лучше освоиться, привыкнуть к способу обучения, к языку, а затем уже определиться со специализацией. Слышал, что некоторые русские парни, которые уже закончили обучение, за пять-шесть лет учёбы освоили очень много разных направлений. Поэтому посмотрим, как будет дальше.

— Напоследок: какой совет ты мог бы дать юным российским баскетболистам, которые сейчас смотрят на тебя и тоже мечтают пробиться на самый высокий уровень?

— Сложный вопрос. Наверное, тренироваться с умом, с пониманием, пытаться анализировать все подсказки, которые дают тренеры. Конечно, у каждого всегда есть своё мнение — оно было и у меня. Но надо понимать, что тренер на то и тренер и его надо всегда слушать.