Кто-то непобедим, а кто-то проиграл почти всё. Итоговый расклад предсезонки Единой лиги

Предсезонка почти завершилась, а значит, самое время оценить, как команды Единой лиги ВТБ провели подготовку к новому сезону. За несколько недель клубы успели проверить себя в матчах с соперниками разного уровня — от российских команд до участников Евролиги. Где-то результаты получились обнадёживающими, а где-то межсезонье оставило больше вопросов. В списке команды расположены от меньшего количества побед к большему.

«Зенит» (одна победа, одна ничья, шесть поражений)

Игроки БК «Зенит» Фото: Единая лига ВТБ

Межсезонье у «Зенита» под руководством нового главного тренера Душко Ивановича получилось откровенно тяжёлым и пока оставляет больше вопросов, чем ответов. Сине-бело-голубые начали подготовку на сборах в Сербии ничьей с «Веной» —79:79, после чего потерпели поражения от местного ФМП — 78:84 и участника Евролиги «Партизана» — 71:83. Домашний Кубок Кондрашина и Белова петербуржцы также провели неоднозначно: в полуфинале команда неожиданно уступила МБА — 78:80 и лишь в матче за третье место добыла свою единственную победу за всю предсезонку, уверенно переиграв «Парму» — 89:78.

В Суперкубке Единой лиги стало понятно, что трудности не остались позади — петербуржцы проиграли все три встречи: сначала УНИКСу — 73:78 и турецкому «Анадолу Эфес» — 76:100, а в утешительном матче за пятое место уступили и боснийской «Игокеа» — 79:83. Тренерскому штабу Ивановича предстоит проделать колоссальную работу, чтобы перестроить игру команды к официальным матчам регулярного чемпионата.

«Самара» (одна победа, пять поражений)

Игроки БК «Самара» Фото: БК «Самара»

«Самара» начала предсезонку с поражения в товарищеском матче с УНИКСом — 70:89, а затем крупно уступила «Уралмашу» — 65:95, хотя после неудачного старта три четверти сохраняла шансы на возвращение в игру. На турнире памяти В. Е. Родионова самарцы были близки к выходу в финал: отыграв 21 очко у владивостокского «Динамо», команда уступила лишь на последних секундах — 83:85. Зато в матче за третье место «Самара» уверенно обыграла «Барнаул» — 87:58, одержав единственную победу в межсезонье. Завершился подготовительный цикл двумя поражениями в Перми в рамках Кубка «Урал-Грейта» — от «Уралмаша» — 78:103 и «Автодора» — 69:80. Таким образом, команда Милоша Павичевича выиграла только один из шести матчей. С другой стороны, по ходу отдельных встреч «Самара» показывала вполне конкурентный баскетбол, а главным недостатком оставалась способность выдерживать высокий темп и сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут.

ЦСКА (две победы, пять поражений)

Игроки ПБК ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

ЦСКА начал предсезонку с довольно неожиданного поражения в товарищеском матче с «Пармой» — 79:84, после чего потерпел ещё три поражения подряд в Турции в рамках Gloria Cup. Армейцы уступили «Бешикташу» — 57:80, «Галатасараю» — 65:75 и «Тофашу» — 91:102, подойдя к Суперкубку Единой лиги с серией из четырёх проигранных матчей. В Москве красно-синие сумели прервать неудачный отрезок победой во встрече с «Игокеа» — 92:81, однако затем уступили «Локомотиву-Кубань» — 82:90 и потеряли возможность побороться за главный трофей. В матче за бронзу действующие обладатели Суперкубка убедительно обыграли УНИКС — 79:59 и завершили межсезонье на мажорной ноте. Таким образом, ЦСКА выиграл только два из семи матчей, хотя одна из побед пришлась на УНИКС в борьбе за медали Суперкубка. Теперь главный вопрос — насколько результаты предсезонки скажутся на старте чемпионата: по-настоящему оценивать готовность армейцев будем уже по официальным матчам.

«Динамо» Владивосток (две победы, четыре поражения)

БК «Динамо» Владивосток Фото: БК «Динамо» Владивосток

Дебютант Единой лиги из Владивостока подготовку к сезону начал с поражения от подмосковных «Химок» — 108:120. Главным же успехом дальневосточников в межсезонье стало выступление на турнире памяти В. Е. Родионова в Саратове: сначала приморцы в напряжённой концовке переиграли «Самару» — 85:83, а затем в финале одолели «Автодор» — 94:88 и завоевали трофей. Также «Динамо» провело три контрольных матча и в каждой из этих игр потерпело поражение: от МБА — 96:100, ЧБК — 84:97 и уфимского «Динамо» — 74:95. Впереди — ещё одна товарищеская игра с «Химками» — она состоится 25 сентября.

«Бетсити Парма» (две победы, четыре поражения)

Матч с участием БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Предсезонная подготовка «Пармы» началась с победы в товарищеском матче с действующим чемпионом Единой лиги ЦСКА — 84:79. На Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге команда из Перми уступила в полуфинале УНИКСу — 72:90, а в матче за бронзу проиграла «Зениту» — 78:89. В сентябре подопечные Евгения Пашутина дважды встречались с «Уралмашем» — сначала уступили в товарищеской игре — 79:89, а затем — в финале домашнего Кубка «Урал-Грейта» — 80:90, куда пробились после убедительной победы над «Автодором» — 91:70.

МБА (три победы, одно поражение)

Игроки БК МБА Фото: БК МБА

Предсезонная программа москвичей получилась особенно яркой. Подопечные Сергея Вознюка отлично выступили на Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге: в полуфинале столичный клуб в напряжённой концовке переиграл хозяев паркета «Зенит» — 80:78, а в финале огорчил УНИКС — 96:92. В сентябрьских контрольных матчах москвичи уступили финалисту Суперкубка «Локомотиву-Кубань» — 73:87, а затем обыграли владивостокское «Динамо» — 100:96. В целом МБА продемонстрировала отличный командный баскетбол и доказала, что с новым наставником готова давать бой абсолютно любому гранду Единой лиги.

УНИКС (четыре победы, три поражения)

Игроки БК УНИКС Фото: Единая лига ВТБ

УНИКС начал предсезонку с двух уверенных побед в товарищеских матчах, обыграв «Купол-Родники» — 102:75 и «Самару» — 89:70. Затем казанцы добрались до финала Кубка Кондрашина и Белова: в полуфинале команда Милана Каракаша уверенно разобралась с «Пармой» — 90:72, но в решающем матче уступила МБА — 92:96, впервые в истории проиграв столичному клубу.

Суперкубок УНИКС вновь начал ударно, обыграв «Зенит» — 78:73, за счёт чего пробился в полуфинал. В матче за выход в финал казанцы заставили серьёзно поволноваться «Анадолу Эфес». Клуб из Казани вёл после первой половины, но в итоге уступил — 79:91. Завершилось межсезонье тяжёлым поражением от ЦСКА в матче за бронзу — 59:79, причём УНИКС набрал всего 21 очко за первую половину.

В целом команда провела насыщенную предсезонку с матчами с серьёзными соперниками и успела проверить себя как против клубов Единой лиги, так и на международном уровне. Отдельно можно отметить Джалена Рейнольдса: центровой стал лучшим тяжёлым форвардом Кубка Кондрашина и Белова и вошёл в символическую пятёрку Суперкубка.

«Автодор» (четыре победы, два поражения)

Игроки БК «Автодор» Фото: БК «Автодор»

Предсезонную подготовку саратовский «Автодор» начал товарищескими встречами с курскими «Русичами» — 84:61 и ЧБК — 90:84, после чего отправился на домашний турнир памяти В. Е. Родионова. Там саратовцы пробились в финал благодаря уверенной победе в матче с «Барнаулом» — 84:67, но в игре за трофей в упорной борьбе уступили владивостокскому «Динамо» — 88:94, несмотря на перформанс Уэнделла Грина, набравшего 31 очко. На Кубке «Урал-Грейта» в Перми саратовцы в полуфинале уступили «Парме» — 70:91, потеряв из-за травмы Даниила Коско. Тем не менее в матче за бронзу волжане без Грина, Брэндона Хаффмана и Коско проявили характер и переиграли «Самару» — 80:69.

«Уралмаш» (пять побед)

Матч с участием БК «Уралмаш» Фото: БК «Уралмаш»

«Уралмаш» провёл предсезонку без единого поражения, выиграв все пять матчей. Екатеринбуржцы дважды разгромили «Самару» — 95:65 и 103:78, причём во втором случае победа вывела команду в финал Кубка «Урал-Грейта». На этом турнире «Уралмаш» справился с «Пармой» — 90:80, завоевав трофей. Ещё одну крупную победу команда одержала в товарищеской встрече с магнитогорским «Металлургом» — 91:67, а также вновь победила «Парму» в контрольном матче со счётом 89:79. Таким образом, екатеринбуржцы завершили подготовительный период со 100-процентным результатом.

«Енисей» (шесть побед, три поражения)

Игроки БК «Енисей» Фото: БК «Енисей»

«Енисей» провёл девять контрольных матчей. Красноярцы дважды обыграли «Новосибирск» — 81:68 и 89:52, а также дважды встретились с черногорским клубом «Студентски Центар», обменявшись победами — 78:76 и 63:75. На сербском сборе команда Йовицы Арсича также взяла верх в матче с «Подгорицей» — 87:78 и «Сутьеской» — 75:68 и уступила во встрече со «Слободой Ужице» — 80:87 ОТ. Ещё один матч красноярцы выиграли у «Темп-СУМЗ» — 81:71, которому в другой встрече уступили — 90:95. Таким образом, «Енисей» завершил предсезонку с положительным балансом и победами над соперниками из разных чемпионатов.

«Локомотив-Кубань» (семь побед, три поражения)

Игроки ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

Предсезонка для «Локомотива-Кубань» прошла в динамичном ритме и принесла сразу несколько ярких результатов. Начав подготовку с разгрома грозненского «Динамо» — 81:57, железнодорожники вновь встретились с клубом из Чечни и опять победили — 64:56, после чего отправились в Турцию на Gloria Cup. Там у кубанцев были как успешные игры, так и поражения: подопечные Томислава Томовича обыграли «Петким» — 88:78 и вырвали победу в сверхрезультативном матче с «Тофашем» — 113:112, но уступили «Тюрк Телекому» — 84:93 и «Анадолу Эфес» — 74:85. Вернувшись в Россию, «Локо» сначала нанёс поражение МБА в товарищеской встрече — 87:73, а затем здорово проявил себя в Суперкубке Единой лиги. На групповой стадии краснодарцы переиграли ЦСКА — 90:82 и боснийский «Игокеа» — 88:78, что позволило им выйти в финал турнира. В решающем противостоянии с «Анадолу Эфес» команда оказала серьёзное сопротивление турецкой команде, но в итоге уступила со счётом 82:88, оставшись с серебряными медалями.

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Новый сезон Единой лиги стартует 25 сентября встречей «Зенита» и «Уралмаша». Для петербуржцев это будет шанс начать чемпионат под руководством Душко Ивановича с победы, а екатеринбуржцы постараются продолжить свою впечатляющую беспроигрышную серию уже в чемпионате. Впрочем, все главные ответы даст только регулярный сезон.