Жёсткие методы и отжимания? Что происходит на тренировках Душко Ивановича в «Зените»

«Станет ли пятичасовая тренировка нормой? Хм, нет. Но я говорю, что это была не пятичасовая тренировка, она длилась шесть с половиной часов», — сказал когда-то Душко Иванович.

О методиках нового главного тренера петербургского «Зенита» в европейском баскетболе ходят настоящие легенды, граничащие с мифами. Для сторонников «старой школы» столь жёсткие, почти спартанские требования к дисциплине и физической выносливости остаются единственным верным ключом к завоеванию трофеев. Для скептиков — это устаревшая история с очень пыльной полки прошлого, способная скорее загнать игроков в лазарет, чем привести к чемпионству.

Душко Иванович Фото: Пресс-служба БК «Зенит»

Детально оценить, что прямо сейчас происходит в расположении сине-бело-голубых и как именно строятся микроциклы под руководством черногорского специалиста, могут только сами участники процесса. Во время предсезонной подготовки медиаслужба выдавала контент очень дозированно, а первые три товарищеские встречи команды и вовсе прошли за закрытыми дверями, без доступа прессы и болельщиков.

Однако перед самым стартом регулярного чемпионата «Зенит» всё же предоставил общественности небольшой шанс приподнять завесу тайны, организовав открытую тренировку основного состава. Занятие привлекло повышенное внимание: хотелось своими глазами увидеть «террор Ивановича». Но что же на самом деле увидели журналисты и трибуны?

Тренировка «Зенита» Фото: Михаил Нюхин, «Чемпионат»

Начало занятия получилось максимально базовым и традиционным — стандартная беговая разминка, разогрев суставов и растяжка. Впрочем, внимательные наблюдатели сразу зафиксировали важную деталь: на паркете отсутствовал новый капитан команды Алекс Пойтресс. Центровой появился в зале чуть позже остальных, но участия в общей работе так и не принял. Весь процесс 33-летний американец провёл на скамейке, наблюдая за действиями партнёров со стороны.

Впрочем, тревогу фанаты могут отложить: сам Алекс в эксклюзивном комментарии для телеграм-канала «СБГ Daily» успокоил болельщиков, заявив, что никакой новой травмы нет и он рассчитывает выйти на паркет уже в ближайшую пятницу, 25 сентября, в домашнем противостоянии с екатеринбургским «Уралмашем». Напомним, прошлый сезон сложился для бигмена крайне драматично — из-за тяжёлого повреждения он пропустил практически весь игровой год.

Алекс Пойтресс Фото: Единая лига ВТБ

После лёгкого разогрева команда перешла к оттачиванию базового элемента — мастерства паса. Это было довольно любопытное динамичное упражнение, в котором баскетболисты должны были на высокой скорости двигать мяч между собой. К слову, именно на этом отрезке произошёл единственный курьёзный конфуз за всё время открытого занятия: в какой-то момент игроки немного запутались в геометрических построениях и замысловатой баскетбольной «тики-таке» Ивановича.

Следом тренерский штаб перевёл команду к моделированию стандартных игровых ситуаций — отработке позиционных комбинаций и быстрых переходных фаз. Первое упражнение визуально очень напоминало классический «бой с тенью» из единоборств: сине-бело-голубые выстраивали сложные взаимодействия и атаковали кольцо вообще без сопротивления защитников. Это фундаментальный рутинный элемент подготовки, где от игроков требуется до автоматизма заучить тайминги, векторы движения и точки, в которые будет открываться партнёр.

А вот когда начались отработки быстрых отрывов, присутствующие смогли хотя бы мельком разглядеть ту самую знаменитую интенсивность Ивановича, о которой с таким трепетом говорят в баскетбольном закулисье. Поочерёдно переходить из фазы нападения в защиту с минимальными паузами на отдых — задача физически крайне изматывающая даже для профессиональных атлетов высочайшего уровня.

Финал тренировки получился бросковым. Баскетболисты отрабатывали атаки со средней и дальней дистанции с самых разных точек паркета. Чтобы поднять эмоциональный фон, игроков разделили на две команды и добавили элемент соперничества: проигравшая группа отправилась отжиматься от паркета. Подобный азартный интерактив никогда не бывает лишним в коллективе, находящемся под серьёзными нагрузками.

Тренировка «Зенита» Фото: Михаил Нюхин, «Чемпионат»

Но будем реалистами: показанное мероприятие носило исключительно имиджевый и презентационный характер. Разумеется, в ежедневном режиме баскетболисты «Зенита» тренируются совсем по-другому — жёстче, дольше и без работы на публикацию в соцсетях. Открытая тренировка — это приятное шоу для болельщиков, которые получают возможность вблизи увидеть своих кумиров, и отличная подзарядка позитивом для самих игроков перед тяжёлым сезоном.

Главный же вопрос, который висит в воздухе: насколько «Зенит» готов к сезону?

Регулярный чемпионат стартует уже на этой неделе, а багаж предсезонных результатов выглядит, мягко говоря, тревожно. За период подготовки сине-бело-голубые провели восемь матчей и смогли одержать в них ровно одну победу.

Классическое оправдание, что «результаты на предсезонке ничего не значат, тренер пробует сочетания», в данном случае работает лишь наполовину. С одной стороны, распределение медалей и трофеев действительно начнётся только весной. С другой — клуб уровня «Зенита» точно не рассчитывал уступать в полуфинале домашнего Кубка Кондрашина и Белова перед своими трибунами, а затем проигрывать все три встречи в рамках Суперкубка.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Очевидный вывод лежит на поверхности: прямо сейчас петербургский коллектив находится далеко от своей оптимальной формы. Процесс перестройки, смены игровой философии и адаптации к сложным, специфическим требованиям нового главного тренера проникает в структуру команды тяжело и требует времени.

Однако баскетбольный сезон — это длинная дистанция, а не спринт. Все главные кубки вручаются весной. У тренерского штаба Душко Ивановича ещё есть запас времени, чтобы полностью отладить командные механизмы, донести свои идеи до каждого исполнителя и вывести коллектив на пик физических возможностей. Всё остаётся исключительно в руках петербургской команды.