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Кавай Леонард продлил контракт с Торонто: как фол Зазы Пачулии и скандал в Сан-Антонио изменили историю НБА

Всё началось со скандала в 2017-м. Леонард вернулся в «Торонто» и заключил жирный контракт
Виталий Весёлый
Кавай Леонард продлил контракт с «Торонто»
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Вспоминаем, как Кавай впервые оказался в «Рэпторс».

То, что ожидалось на протяжении лета, наконец свершилось. Кавай Леонард и «Торонто Рэпторс» согласовали продление контракта. Речь о двух годах и $ 115 млн с опцией игрока на сезон-2028/2029. 35-летний форвард вернулся в Канаду в результате обмена из «Лос-Анджелес Клипперс», а теперь заключил с «Рэпторс» новое соглашение и рассчитывает завершить карьеру именно там. Для руководства клуба это внушительный риск с финансовой точки зрения и фактически ставка на здоровье двукратного MVP финала НБА.

Кавай Леонард Подробнее

Аналитики и болельщики вновь обсуждают перспективы Кавая в Канаде, однако его выступление за «Торонто» — как в сезоне-2018/2019, так и сейчас — во многом связано с событиями, произошедшими в мае 2017-го. Именно тогда в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» Леонард получил травму в эпизоде с Зазой Пачулией. С того момента началась цепочка событий, которая в итоге привела к громкому конфликту форварда с «Сан-Антонио Спёрс» и его уходу из клуба.

14 мая 2017 года. Первый матч финала Западной конференции между «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт». «Спёрс» уверенно контролируют игру на выезде и ведут с преимуществом в 20+ очков. Леонард проводит выдающийся матч (26 очков и 8 подборов за 24 минуты).

Кавай Леонард после эпизода с Зазой Пачулией

Кавай Леонард после эпизода с Зазой Пачулией

Фото: RAY CHAVEZ/Getty Images

Но в третьей четверти происходит эпизод, который меняет ход серии: Кавай выполняет бросок с угла площадки, а центровой «Уорриорз» Заза Пачулия смещается в его сторону. Леонард подворачивает левый голеностоп — тот самый, который он повредил несколькими днями ранее в серии с «Хьюстон Рокетс». Форвард покидает паркет и больше в том плей-офф не появляется. «Спёрс» уступают в первом матче и в итоге проигрывают серию со счётом 0-4.

Эпизод вызвал бурю обсуждений: главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович резко раскритиковал действия Пачулии, назвав их опасными. Однако ключевой проблемой для «Спёрс» стал не сам эпизод, а его долгосрочные последствия.

В следующем сезоне-2017/2018 Леонард сыграл всего девять матчей. Проблемы с правым квадрицепсом — у форварда диагностировали тендинопатию — переросли в затяжной конфликт между игроком и клубом. Между сторонами возникли разногласия относительно состояния Леонарда и его готовности вернуться на паркет: в то время как «Сан-Антонио» рассчитывал на возвращение форварда, специалисты из окружения игрока рекомендовали продолжить восстановление.

Разногласия переросли в публичное противостояние. Сложности добавляли и некоторые комментарии внутри организации. Попович на вопросы журналистов о возвращении звезды отправлял их к «его окружению» (his group), а Тони Паркер заявил прессе, что его собственная подобная травма была «в сто раз хуже», но он доверился медицинскому штабу «Спёрс».

Кавай Леонард

Кавай Леонард

Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Леонард фактически обособился от команды: игрок продолжал реабилитацию в Нью-Йорке и не присоединился к «Спёрс» во время плей-офф, в котором «Сан-Антонио» уступил «Голден Стэйт» в первом раунде со счётом 1-4. В июне 2018 года появились сообщения о желании форварда покинуть клуб и о его требовании об обмене. Отношения между сторонами окончательно зашли в тупик, и 18 июля Леонард перебрался в «Торонто». В первом же сезоне в Канаде Кавай помог франшизе завоевать историческое чемпионство 2019 года и получил награду MVP финала.

Теперь, спустя годы и этап карьеры в «Лос-Анджелес Клипперс», Леонард возвращается в «Торонто», рассчитывая завершить карьеру там, где когда-то перезагрузил её после одного из самых непростых периодов своего пути.

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