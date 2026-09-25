«Надо купить ботинки к зиме». Американец, который не знал о Европе, — теперь в России

Летом екатеринбургский «Уралмаш» отлично поработал на трансферном рынке: не только сохранил нескольких ключевых игроков, но и добрал в обойму троих качественных легионеров. Одним из них стал Дэвид Эфиани — 30-летний американец, сделавший себе имя в NCAA, но в итоге оказавшийся в Европе. После нескольких успешных сезонов в Турции и Израиле он готов покорять Единую лигу, о которой был наслышан от бывших одноклубников и хороших друзей — например, от Девона Акун-Пёрселла. «Чемпионат» пообщался с Дэвидом, чтобы узнать, как проходит его адаптация в новой команде.

— Рады видеть тебя в Екатеринбурге. Как настроение перед стартом сезона?

— Я в хорошем настроении. Мне кажется, у нас отличная, очень талантливая команда. Возвращаются несколько классных игроков, и, конечно же, у нас отличный тренер с большим опытом, так что это очень воодушевляет.

— Ты успел пожить и поиграть во многих странах. Легко вообще адаптируешься, когда меняешь лигу и город?

— Да, хотя последние три сезона я провёл в Турции, так что приспосабливаться было не так уж и сложно. Но всё равно приходилось привыкать к новым командам — узнавать одноклубников, понимать подход к тренировкам и всё такое. Так что это всегда отдельный процесс. Плюс предсезонной подготовки в том, что она ускоряет адаптацию и готовит к регулярному сезону. К счастью, в «Уралмаше» играл мой давний товарищ по команде из колледжа (Тайрелл Нэльсон. — Прим. «Чемпионата»). Он рассказал мне про город и команду, так что переход прошёл легче.

Дэвид Эфиани Фото: БК «Уралмаш»

— Кстати, о колледже. Ты провёл четыре года в университете Гарднер-Уэбба, набрал почти 1800 очков и впервые в истории вывел команду в «Мартовское безумие». С какими чувствами вспоминаешь тот период?

— Это был классный опыт — видеть, как я развивался с первого по последний курс на площадке, а также за её пределами. Мне кажется, я очень сильно вырос, так что этот период навсегда останется в моей памяти. Плюс знакомства… Например, с Тайреллом — ещё со времён колледжа мы общаемся каждый год. Это круто.

— Помнишь момент, когда после колледжа ты не попал на драфт и решил ехать в Европу? О чём тогда думал?

— Мой старший брат, который тоже играет в баскетбол, провёл за границей примерно два года — ещё до того, как я выпустился из школы. Так что у него уже был некоторый опыт в этом деле. Но когда я учился в колледже, я об этом ничего не знал. Всё, что я знал, — это НБА. Потом решил, что попробую себя в Европе, потому что хотел играть в баскетбол на профессиональном уровне. Я подписал контракт с агентом, решил просто начать карьеру. И в конце концов всё сложилось.

— Дания не самая очевидная точка для старта. Как ты там себя чувствовал в самом начале?

— Чувствовал себя отлично. В Дании есть команда «Баккен Беарс», которая хорошо известна и в Европе. Это было отличное место, хорошая отправная точка. Я бы сказал, что и город приятный, люди там были приветливые. Организация работала очень профессионально. Так что для меня это был плавный переход. Ребята там были классные, и многие играли в команде уже несколько лет. Это было как попасть в новую семью, но переход прошёл гладко.

— Ты играешь и разыгрывающего, и атакующего защитника. На какой позиции тебе самому комфортнее?

— Я бы сказал, на позиции атакующего защитника.

— Так было на протяжении всей карьеры?

— Да. Мне нравится быть угрозой на площадке, забивать самому и создавать моменты для партнёров по команде. Продвигаться к кольцу, получать мяч на ходу — для меня это более естественно и комфортно, так мне гораздо проще принимать решения на площадке.

— Что для тебя главное при взаимодействии с партнёром по задней линии, чтобы у вас сложился сильный дуэт?

— Главное — это, конечно, тренировки, а ещё важно наладить взаимопонимание: где кому удобнее получать мяч, в какие моменты партнёр предпочитает действовать агрессивно. Ну и просто общение во время игры — делиться тем, что видишь на паркете. Возможно, это и им облегчит игру. Так что, я бы сказал, «химия» строится именно через коммуникацию — в том числе в раздевалке. Контакт за пределами паркета как раз и переносится на игру. Если парни нормально общаются и ладят вне площадки, то и во время матча готовы биться друг за друга, прикрывать спину, помогать и всё в таком духе.

Дэвид Эфиани Фото: БК «Уралмаш»

— После Дании и Франции ты надолго задержался в Турции. Чем тебе так приглянулась эта лига?

— В первый год в Турции у меня был отличный сезон и мы добились больших успехов как команда. В такие моменты вся лига видит, чего ты достиг, и становится проще найти варианты, чтобы остаться ещё на год. Да и мне просто понравилась Турция: климат, еда и люди. Так что для меня решение остаться на второй сезон было совершенно естественным. Второй сезон тоже прошёл хорошо, и я подумал, что буду продолжать в том же духе.

— Ты там стабильно был среди лучших снайперов. Как удавалось держать такую планку из сезона в сезон?

— Я просто выполнял то, что просит тренер и что было нужно команде. И та команда, наверное, была выстроена так, чтобы я забивал. Меня сделали бомбардиром, но сам я считаю себя плеймейкером. И если команде что-то было нужно, я старался это обеспечить: будь то передачи, игра в обороне или набор очков — я был готов делать всё это.

— Конец прошлого сезона получился насыщенным: тебя подписывает «Маккаби» и вы сразу берёте золото. Тебе хоть немного обидно, что не получилось ещё и сыграть в Евролиге?

— Нет, не особо. Мне повезло с возможностью, во-первых, вернуться в Израиль, а во-вторых, сыграть за команду Евролиги. Да, мне не удалось выйти на площадку в матче Евролиги, но я увидел, как там всё устроено, потренировался с игроками высокого уровня и поработал с высококлассным тренером. Для меня это было благословением, и я просто благодарен за возможность, которая мне предоставилась.

— Как вообще появился вариант с «Уралмашем»? И почему ты решил продолжить карьеру в России?

— Когда закончился сезон в Турции и я как раз приехал в Израиль, ко мне начали проявлять интерес несколько команд. Я поговорил со своим агентом, а у него уже был опыт подписания нескольких игроков в «Уралмаш». Он сказал, что мне очень понравится обстановка, город. Потом я, конечно же, пообщался с Тайреллом, так как он здесь играл. Я заинтересовался, подробно изучил вопрос, поспрашивал у знакомых о городе и о России в целом: безопасно ли здесь и всё такое. А потом принял решение перебраться сюда.

— В Турции ты играл в одной команде со Стэнли Уиттакером, которого отлично знают в Екатеринбурге. Ты звонил ему перед подписанием контракта?

— Да, с ним я тоже разговаривал, так как он играл в России и в «Уралмаше». Ещё один парень, с которым я общался, — Даниэль Утоми, у него тоже есть опыт в Единой лиге. Ещё Девон [Акун-Пёрселл], он играл за «Локо» и УНИКС. Это мой друг из родного города, мы вместе выросли. В общем, я поспрашивал нескольких ребят, и мне было комфортно приезжать сюда.

Дэвид Эфиани Фото: БК «Уралмаш»

— А что в целом знал про Единую лигу ВТБ до этого лета? Может, слышал что-то от других игроков?

— Знал не слишком много, но, как уже сказал, был знаком с парой ребят, которые тут играли. Увидев, как круто и успешно у них всё прошло, я решил, что тоже попробую. Также знал, что здесь очень высокая конкуренция.

— «Уралмаш» славится тем, что любит испортить нервы фаворитам. Готов к жёстким матчам против топ-клубов?

— Как игрок ты хочешь участвовать в матчах самого высокого уровня. Я, безусловно, с нетерпением жду этого — тем более у команды есть опыт противостояний с такими соперниками. У нас действительно хорошая команда, и я чувствую, что мы сможем преподнести пару сюрпризов.

— Как прошла предсезонка? Как оцениваешь готовность команды к старту чемпионата?

— Я бы сказал, что у нас всё идёт хорошо. Я вижу, как с каждой неделей мы становимся более слаженными, и чувствую, как между нами растёт взаимопонимание. В предсезонных матчах очень важно просто сыграться, двигать мяч и показывать свой максимум. Мне кажется, что, как только мы начнём выкладываться по полной ради друг друга, у нас всё получится.

— Как тебе работается с главным тренером? Успели найти общий язык по твоей роли на паркете?

— Да, он действительно классный мужик, и у него есть чёткое представление о том, какой команда должна стать. Мне кажется, в предсезонных матчах очень важно, чтобы он смог подобрать правильные ротации игроков, которые будут хорошо взаимодействовать. Но я бы сказал, что пока всё идет гладко.

— Есть ли у тебя личные цели на этот сезон — например, побороться за звание лучшего снайпера лиги ВТБ?

— Не-а, у меня нет каких-то личных целей — для меня важнее успех команды, и я считаю, что вместе с ним придут и персональные достижения.

— Как думаешь, сколько времени у вас уйдёт с ребятами, чтобы полностью сыграться?

— Думаю, к концу предсезонного периода мы будем готовы сразу включиться в работу.

— Ты приехал из тёплых стран. Готов к суровой уральской зиме?

— Пока не готов (смеётся). Мне нужно купить ботинки, пару курток. Потому что в последний раз я играл в такую холодную погоду в Дании. Так что, конечно, придётся приспосабливаться.

— Ты раньше вообще бывал в России или это первый визит?

— Это мой первый раз в России.

— Успел уже хотя бы немного посмотреть Екатеринбург? Как первые впечатления?

— Возможности посмотреть город пока не было. Я был в нескольких ресторанах, да и всё. И пока не попробовал русскую еду.

— Что бы ты хотел напрямую передать болельщикам «Уралмаша», которые ждут твоего выхода на паркет?

— Поддерживайте меня, поддерживайте команду — и в хорошие, и в плохие времена. Но мне кажется, что этот сезон будет очень успешным. И нам понадобится, чтобы все приходили на трибуны, громко болели и подбадривали нас.

***

Первый матч сезона «Уралмаш» проведёт уже сегодня, 25 сентября. В Санкт-Петербурге подопечные Антона Юдина сыграют с «Зенитом».