«Королевский» календарь. 5 важнейших матчей Леброна в предстоящем сезоне НБА

Даже в 41 год Леброн Джеймс остаётся одним из самых медийных игроков НБА. Каждые его действие, слово и решение попадают под пристальное внимание, обсуждение и даже критику. Предстоящий сезон точно не станет исключением, и в нём у Леброна будет много вызовов. Мы подготовили топ-5 матчей Джеймса в рамках его 24-го сезона в карьере, обязательных к просмотру, ведь в них будет много интриги и личных сторилайнов короля.

Дебют за «Филадельфию». 21 октября, 2:00

Джерси Леброна Джеймса в фан-шопе «Филадельфии» Фото: Hunter Martin/Getty Images

Леброн Джеймс дебютирует за «Филадельфию» в первый игровой день регулярного сезона-2026/2027. Это произойдёт на самой легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в матче с действующими чемпионами «Нью-Йорк Никс». Прямо на глазах у Короля перед стартовым спорным «Никс» вручат чемпионские перстни. Очевидно, это должно стать для Джеймса дополнительной мотивацией.

Но главное — впервые за карьеру мы увидим Леброна в форме «Филадельфии». После четырёх чемпионских титулов с «Майами», «Кливлендом» и «Лейкерс» Джеймс начинает совершенно новую главу карьеры в «Филадельфии». Причём его дебют состоится на одной из самых знаковых арен лиги. В 34 играх на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» у Леброна 24 победы и 10 поражений и в среднем 28,1 очка, 6,9 подбора и 7,4 передачи.

Возвращение на арену «Лейкерс». 26 декабря, 1:00

Леброн Джеймс в составе «Лейкерс» Фото: Harry How/Getty Images

Предыдущие восемь сезонов Леброн Джеймс провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» — это самый продолжительный отрезок в его карьере в одной команде. Вместе с «Лейкерс» Джеймс завоевал свой четвёртый чемпионский титул. Летом он перевёз свои таланты в «Филадельфию», однако вернётся на паркет «Крипто.ком Арены» в самый медийный игровой день в НБА — на Рождество.

Это будет первое возвращение Джеймса в Лос-Анджелес после ухода из «Лейкерс», поэтому внимание к встрече будет особенно пристальным. К тому же Леброн сыграет против своей бывшей команды, с которой взял чемпионство в 2020 году. Никто не сыграл больше встреч (20) и не набрал больше очков (525) в этот праздничный день, чем Джеймс.

В этом матче может произойти ещё одно историческое событие. В 2024 году Леброн и Бронни Джеймс стали первыми отцом и сыном, вышедшими на паркет в одной команде. Однако 26 декабря они могут стать первой парой отец — сын, сыгравшей друг против друга в матче НБА.

Игра в 42-й день рождения. 31 декабря, 5:00

Леброн Джеймс Фото: Luke Hales/Getty Images

Леброн отметит свой 42-й день рождения в Финиксе, в рамках выездной встречи с «Санз». Для Джеймса это далеко не первый матч в день рождения: в предыдущих 11, сыгранных в праздничный день, у него в среднем 31,5 очка, 6,8 подбора, 6,6 передачи, 1,3 перехвата и 1,0 блок-шота за 38,5 минуты на площадке.

Однако на этот раз встреча будет особенной уже из-за возраста Леброна. Джеймс станет лишь седьмым игроком в истории НБА, кто выйдет на площадку в возрасте 42+ лет. До него это сделали Дикембе Мутомбо, Карим Абдул-Джаббар, Кевин Уиллис, Роберт Пэриш, Юдонис Хаслем и Винс Картер.

Таким образом, Леброн проведёт свой 42-й день рождения на баскетбольном паркете и одновременно продолжит переписывать возрастные рекорды НБА. А сама встреча в Финиксе станет первым матчем Джеймса в новом году его жизни.

Битва против Стефена Карри. 25 марта, 5:00

Леброн Джеймс и Стефен Карри Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В этот день Леброн Джеймс и Стефен Карри встретятся в 57-й раз за карьеру. В рамках регулярного чемпионата и плей-ин преимущество на стороне Леброна — 15-13, однако в плей-офф Карри исторически был лучше Джеймса — 17-11.

Впрочем, статистика личных встреч — лишь часть интриги. Многие болельщики и эксперты называют Леброна и Стефа лицами нынешней баскетбольной эпохи. Оба четыре раза подряд встречались в финале НБА в 2015-2018 годах, а теперь впервые сыграют друг против друга после перехода Джеймса в «Филадельфию».

К игре будет повышенный интерес ещё и потому, что в межсезонье инсайдеры активно отправляли Леброна именно в «Голден Стэйт». Интерес к Королю не скрывали Дрэймонд Грин, Стив Керр и сам Карри. Но Леброн в итоге выбрал «Филадельфию», так что встреча в Сан-Франциско станет ещё одним напоминанием о несостоявшемся объединении двух легенд.

Последняя игра сезона. 12 апреля, 1:00

Леброн в матче с «Шарлотт», сезон-2025/2026 Фото: Harry How/Getty Images

В последний игровой день «Филадельфия» сыграет на своём паркете с «Шарлотт Хорнетс». С трудом верится, что клуб из Пенсильвании не выйдет в плей-офф, поэтому, скорее всего, мы ещё увидим Джеймса в деле в постсезоне. Но эта встреча может стать последней для Леброна в рамках регулярных чемпионатов.

Хоть он и подписал двухлетний контракт с «Сиксерс», второй год является опцией игрока, что оставляет открытой возможность завершения одной из величайших карьер в истории спорта. При этом сам Джеймс признавался, что после последнего матча «Лейкерс» в плей-офф прошлого сезона был уверен, что, возможно, он уже сыграл последний матч в карьере. В итоге же Леброн решил продолжить выступления.

Поэтому встреча с «Шарлотт» потенциально может получить особый статус уже по ходу регулярки. Если Джеймс действительно решит завершить карьеру после сезона-2026/2027, этот матч станет последней главой его выступлений в регулярном чемпионате.

Однако, независимо от того, решит Леброн уйти или нет, стоит посмотреть как можно больше встреч с его участием. Все они могут стать историческими, а пять перечисленных выше встреч — особенно.