Сезон не начался, а Зайон влип в новый скандал. Что стоит за обвинениями в изнасиловании?

Бурная личная жизнь форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона — вновь в центре внимания. Пока команда готовится к новому сезону, 26-летний баскетболист вынужден отвечать на серьёзные обвинения со стороны бывшей знакомой. В судебных документах, попавших в распоряжение TMZ, женщина утверждает, что Уильямсон неоднократно применял к ней физическое и сексуальное насилие. Сам игрок все обвинения категорически отрицает.

Всё началось в конце мая, когда женщина подала иск в суд Лос-Анджелеса. В документах она именуется Джейн Доу. Женщина называет себя бывшей девушкой Уильямсона и утверждает, что их отношения начались ещё в 2018 году, когда баскетболист учился в университете Дьюка. По её версии, связь продолжалась до 2023 года и сопровождалась сексуальным, физическим, эмоциональным и финансовым насилием.

Зайон Уильямсон Фото: Tyler Kaufman/Getty Images

В документе содержатся два конкретных эпизода, которые истица называет изнасилованиями. Кроме того, она обвиняет Уильямсона в контролирующем и угрожающем поведении, удушении, угрозах в адрес неё и её родственников, а также в ограничении доступа к телефону и другим средствам связи.

По версии женщины, первый эпизод произошёл осенью 2020 года в доме Уильямсона в Беверли-Хиллз. После отказа вступить в интимную связь баскетболист якобы силой удерживал подругу и изнасиловал. Примерно через месяц, по её словам, произошёл ещё один подобный случай — после того как Уильямсон будто бы запретил ей ехать к подруге в Сан-Диего. Также она заявила, что игрок забрал у неё телефон и ноутбук, чтобы она не могла сообщить о произошедшем или обратиться за медицинской помощью.

Уильямсон все обвинения отрицает. По версии защиты, баскетболист и женщина никогда не состояли в романтических отношениях, а их связывали неформальные отношения, которые начались более шести лет назад. По версии адвокатов, связь завершилась ещё несколько лет назад, а требования о выплате миллионов долларов появились уже после прекращения общения.

Сам Зайон при этом решил не просто отбиваться от обвинений, но и провести контрудар. Игрок сообщил правоохранительным органам о попытках вымогательства и намерен подать встречный иск, потребовав компенсацию за обвинения в клевете. Сторона истицы, впрочем, сдавать назад не собирается. Адвокаты девушки заявили, что ответ представителей Уильямсона полон искажений, а все обвинения подкреплены свидетельскими показаниями, поэтому они намерены довести дело до полноценного суда присяжных.

Зайон Уильямсон Фото: Tyler Kaufman/Getty Images

Нынешняя история — далеко не единственный скандал в личной жизни Уильямсона. В последние годы баскетболист уже не раз оказывался в центре внимания из-за отношений с женщинами. Летом 2023 года радость от скорого рождения дочери ему испортила актриса фильмов для взрослых Морайя Миллс: девушка слила в Сеть личную переписку с игроком, обвинила его в измене и грозилась опубликовать их интимные видео. А в апреле 2026-го в скандальную хронику попала и мать его ребёнка, Акима Лав. Её арестовали в Луизиане после того, как она приехала к дому баскетболиста, закидала его яйцами и устроила драку с новой девушкой Уильямсона.

На фоне бесконечных разборок вне паркета спортивная карьера Зайона продолжает буксовать из-за регулярных травм. В сезоне-2024/2025 форвард отыграл всего 30 матчей. В прошлом сезоне на паркет он выходил куда чаще (62 игры — 21 очко, 5,7 подбора и 3,2 передачи в среднем за встречу), однако подобные скандалы всё сильнее бьют по репутации игрока. И пока на площадке Зайон пытается вернуть своей карьере прежний ход, за его пределами у него продолжается борьба с другими проблемами.