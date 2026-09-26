Главный снайпер идёт за новым рекордом. Швед готовится переписать историю Единой лиги

В 37 лет Алексей Швед всё ещё в числе самых заметных игроков Единой лиги ВТБ. Списать это на просевший уровень чемпионата не получится: зарубежные клубы регулярно встречаются с российскими командами в товарищеских матчах и дают понять, что конкуренция здесь вполне серьёзная. Так что секрет не в слабости соперников, а в самом Шведе: ветеран по-прежнему приносит пользу и подтверждает это на площадке. Неудивительно, что в июне УНИКС продлил с ним контракт до конца сезона-2026/2027. Первый шаг к новому сезону команда сделает уже сегодня — в матче с «Бетсити Пармой».

Впереди у Алексея историческая отметка: совсем скоро он станет первым баскетболистом в истории лиги, которому покорится рубеж в 5000 набранных очков. Сейчас на его счету 4973 очка за 306 проведённых матчей, и нет никаких сомнений, что круглая цифра в скором времени будет им покорена. При этом статистика красноречиво подчёркивает уровень баскетболиста: за карьеру в турнире он набирает в среднем 16,3 очка и отдаёт 5,6 результативной передачи. В общей сложности на счету защитника 1709 ассистов, так что влияние Шведа на паркете никогда не ограничивалось исключительно набором очков.

Кроме того, спортсмен остаётся одним из самых узнаваемых российских баскетболистов. Это подтверждается как цифрами в соцсетях, где Алексей уверенно лидирует среди соотечественников из Единой лиги по числу подписчиков (47,9 тысячи против 41,3 тысячи у идущего следом Андрея Воронцевича), так и международным признанием. Французский разыгрывающий «Анадолу Эфес» Маттье Стразель на вопрос о лучшем игроке из России недавно заявил: «Он ведь россиянин? Да, Алексей Швед».

Алексей Швед Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В новом сезоне на Алексее будет ещё больше ответственности. После перехода Дмитрия Кулагина в петербургский «Зенит» Швед был назначен новым капитаном УНИКСа. Выбор казанского руководства вполне очевиден: колоссальный опыт и характер победителя делают ветерана надёжной опорой для коллектива. За карьеру Швед собрал солидную коллекцию трофеев: чемпионство в Евролиге, четыре титула чемпиона России, а также бронзовые медали Олимпийских игр и чемпионата Европы.

Заслуженный тренер России Сергей Елевич решение оценил и полностью поддержал: «Швед — достойнейшая кандидатура на должность капитана УНИКСа, 100%. Он опытный, очень мудрый игрок, столько всего прошёл! Алексей пользуется большим уважением. Это самое важное. И назначение его капитаном считаю правильным, мудрым решением».

За казанский клуб Швед выступает с сезона-2025/2026 и за это время уже успел помочь команде завоевать серебряные медали Единой лиги и турнира Winline Basket Cup. Каким будет результат коллектива из Татарстана в новом сезоне со Шведом в качестве капитана, ещё узнаем. Но уже сейчас ясно, что достижение отметки в 5000 очков станет очередным подтверждением того, что Алексей — фигура исторического масштаба для всего российского баскетбола.