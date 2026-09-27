«Мы не до конца понимаем, на что способны». Как Томович строит новый «Локомотив-Кубань»

Томислав Томович останется главным тренером «Локомотива-Кубань» и в сезоне-2026/2027. Серб возглавил краснодарцев в январе, перейдя из штаба «Црвены Звезды», а уже в концовке минувшего чемпионата привёл команду к бронзе. Теперь после насыщенной предсезонки у «Локо» — самые высокие цели. Накануне старта сезона «Чемпионат» поговорил с Томовичем о первых месяцах в новой роли. Сегодня, 27 сентября, краснодарцы начнут выступление в Единой лиге ВТБ матчем с «Енисеем» из Красноярска.

— В вашей карьере «Локомотив» — это вторая команда, которую вы возглавляете в роли главного тренера, не считая поста и. о. в «Црвене Звезде». Но «Слодес» выступал в третьей сербской лиге, а «Локомотив» — топ-клуб в высшей лиге страны. Насколько серьёзной для вас оказалась эта смена уровня и что стало самым большим вызовом?

— Да, работа главным тренером «Слодеса» в начале карьеры была для меня важным событием. Это было примерно 15 лет назад, так что в тот момент это тоже стало новым вызовом, но… Я совершенствовался на протяжении всей карьеры, чтобы выйти на максимально высокий уровень. Как вы и сказали, я действительно считаю «Локо» одним из ведущих европейских клубов. Поэтому для меня большая честь возглавить команду, и я принял это предложение без колебаний. Я знал, что готов к этому вызову, и именно поэтому согласился. Сейчас у нас всё складывается хорошо, и мне нравится быть частью этой команды. Самым большим вызовом для меня было в первую очередь познакомиться с командой и познакомить её со мной, чтобы мы начали следовать тому стилю баскетбола и ценностям, в которые я искренне верю. Нужно было, чтобы ребята поверили: то, чем мы занимаемся, имеет смысл и ведёт нас в нужном направлении.

— Ваши заключительные несколько месяцев в «Звезде» пришлись на период работы с Сашей Обрадовичем, который в своё время тоже тренировал «Локомотив-Кубань». Обсуждали с ним Краснодар до или после перехода? Как он отреагировал?

— Конечно, я обсудил переход с ним. Я был членом его тренерского штаба в тот момент, когда получил предложение от «Локо». Из уважения я поговорил с ним до того, как что-либо предпринять. В первую очередь — чтобы узнать его мнение: согласен ли он отпустить меня, чтобы я мог реализовать свои мечты и принять новый вызов, или я ему нужен. Это было самым главным вопросом, и с человеческой точки зрения он поступил очень тактично: сказал, что не хочет мешать моим мечтам, и считает, что я готов работать главным тренером. Затем мы много говорили о «Локомотиве», и его впечатления о клубе были потрясающими — он сказал, что это великолепная организация, где есть все необходимые условия для работы. Благодаря этим его словам мне было ещё проще принять решение.

— Помимо «Црвены Звезды», у вас есть опыт в «Меге», в молодёжных сборных Сербии — то есть вы много работали в системах, которые занимаются развитием молодых игроков. У «Локомотива» аналогичная репутация в России. Это сыграло ключевую роль при вашем назначении?

— Конечно. Когда в команде есть молодые талантливые ребята, а ты делишься с ними знаниями, опытом, даёшь советы и стараешься сделать их лучше, это всегда классный вызов. Например, в прошлом сезоне с нами был Всеволод Ищенко — для меня это тоже был своеобразный вызов: помочь ему вырасти, наблюдать за улучшением его игры и вывести его на более высокий уровень. Ещё до прихода в «Локо» я знал, что здесь очень хорошая молодёжная академия, которая воспитывает много игроков. Это, безусловно, очень хорошо — как для нашей организации, так и для основной команды. Здорово, когда у тебя есть воспитанники из собственной школы, из которых можно вырастить отличных игроков.

Томислав Томович Фото: Единая лига ВТБ

— Когда вы принимали предложение возглавить «Локо», каким вы видели идеальный сценарий развития команды до конца сезона? Можно сказать, что он воплотился в жизнь?

— Моя главная цель заключалась в том, чтобы помочь команде раскрыть свой потенциал в полной мере. Насколько далеко мы зайдём, я не мог предполагать, потому что для меня всё было в новинку. Моя главная задача состояла в том, чтобы помочь парням — и всем вместе, и каждому по отдельности — стать лучшей версией себя. К этому я и стремился с самого начала.

— Если учитывать, что вы пришли на пост посреди сезона, вы довольны результатами?

— Да, конечно. Я доволен результатом, но больше всего меня обрадовала сама команда. В некотором смысле ребята проявили характер и переняли часть моего боевого духа. На мой взгляд, это стало нашим главным успехом в прошлом сезоне. Конечно, бронзовая медаль для нас символична, однако то, как команда проявила себя с точки зрения характера, радует меня больше всего.

— В «Локо» за последние годы было много изменений на тренерском посту. По-вашему, что должно произойти, чтобы ваше сотрудничество с клубом стало именно долгосрочным проектом, а не переходным этапом?

— Даже не знаю. Лично мне очень нравится здесь работать, и каждый новый этап — например, предстоящий сезон — я воспринимаю как новый вызов. Я, как всегда, буду выкладываться на полную, а клуб сделает всё возможное, чтобы помочь нашей команде. Вместе мы будем стремиться к прогрессу. Пока всё идёт именно так, и я верю, что у нас будет возможность работать вместе ещё долгое время.

— Этим летом вы проводите с «Локо» полноценную предсезонку — зимой вы принимали уже готовый состав. Что вы хотите заложить в игру на этом этапе, чего не успели за первые несколько месяцев работы? Какой вы хотите видеть игру именно вашего «Локомотива»?

— Ситуация не изменилась с тех пор, как я пришёл в «Локо» в середине прошлого сезона, так что всё в порядке. У нас есть довольно много новых игроков и несколько ребят, которые были здесь и в прошлом году. Главной целью в предсезонный период было закрепить наши ценности и принципы: командную игру, командный дух, понимание того, как создать эту ментальность победителей, умение не сдаваться и всё такое. И на протяжении всего сезона я бы хотел видеть слаженность и «химию»: независимо от того, что происходит на площадке, ребята должны стараться действовать как единая команда.

— Сейчас, после Gloria Cup и Суперкубка Единой лиги, можно сказать, что команда полностью готова к новому сезону?

— Как главный тренер я никогда не смогу сказать, что команда готова полностью. Конечно, нам ещё есть над чем поработать — как в тактическом плане, так и в индивидуальном. Кроме того, нам нужно уделять внимание и психологической подготовке. Так что для меня это только начало. Думаю, сейчас у нас хороший период, но я искренне верю, что команда может играть гораздо лучше. К тому же у нас есть проблемы с травмами, так что мы до сих пор не до конца понимаем, на что способны.

Томислав Томович Фото: Единая лига ВТБ

— Матчи с европейскими клубами в рамках этих турниров помогли обнаружить какие-то слабые места, которые не были замечены во встречах с соперниками по внутреннему чемпионату?

— Я бы сказал, что да, но таких слабых мест не так уж и много. Хорошо, что мы их увидели, потому что сейчас мы должны понять: если хотим быть, скажем, одной из лучших команд Евролиги, нам нужно стать ещё жёстче. Чтобы выигрывать такие матчи, нужно соответствовать уровню физической борьбы, быстрее принимать решения и совершать меньше потерь. Безусловно, это даёт нам представление о том, над чем нам нужно работать. Но в целом я доволен тем, как мы с ними боролись.

— В «Локомотиве» серьёзно обновился набор легионеров. Вместо Мура, Хантера и Мартина пришли Покушевски, Куин и Найт. Последние приехали из Китая — «Локо» целенаправленно следил за этим рынком?

— Нет. Мы следили за рынком в целом и пытались найти наилучшие варианты. Найт провёл в Китае год, Куин — тоже. Оба игрока обладают нужными нам качествами. Так что мы следили за ситуацией в целом, а не только за китайским рынком.

— Найт уже знаком нашим болельщикам, а вот Куин — особенно громкое подписание, если учитывать его опыт в НБА и G-лиге. Было сложно убедить его приехать в Краснодар?

— Да, конечно. У всех игроков есть свои вопросы и сомнения, связанные с их ролью и другими нюансами. Мы ценим его качества — он кажется действительно высококлассным игроком, но ему всё равно предстоит доказать свою состоятельность здесь, в России. Однако он настроен очень позитивно и стремится к успеху, а это самое главное на начальном этапе. Безусловно, мы постараемся максимально эффективно использовать его сильные стороны.

— А что насчёт Покушевски? Это ваш соотечественник — он рассказывал, что беседа с вами сильно повлияла на его решение присоединиться к «Локо».

— С ним было немного проще, потому что мы говорим на одном языке. Я объяснил, как вижу его игру и какую позицию для него предусматриваю, и он был очень рад стать частью команды и обрести иную роль, нежели в последние пару лет. Я искренне верю, что в течение сезона этот парень продемонстрирует весь свой талант.

— Патрик Миллер — единственный американец, которого вы сохранили с прошлого сезона, и один из лидеров команды. Чего ждёте от него в новом сезоне?

— Я хочу, чтобы он оставался собой, был лидером и брал на себя ответственность. Я знаю, на что он способен, могу на него положиться, и в прошлом сезоне у нас сложилось отличное взаимопонимание. Мы завоевали доверие друг друга, и нам действительно нравится работать вместе. Поэтому я искренне рассчитываю, что он останется тем Патриком, которого я знаю — лучшей возможной версией капитана, способного возглавить эту команду. Не только в баскетбольном плане, но и как лидер за пределами площадки, который будет заботиться обо всех игроках.

Антон Квитковских и Глеб Фирсов Фото: Единая лига ВТБ

— Среди россиян главным усилением можно назвать Глеба Фирсова. Какой вы видите его роль в нынешнем «Локомотиве»?

— Фирсов — молодой игрок, обладающий потенциалом. Мы это понимаем и искренне верим, что в течение сезона он сможет прогрессировать. Мы постараемся предоставить ему достаточно возможностей выйти на площадку, но он должен подходить к этому с большой ответственностью и усердием. Ему нужно просто доказывать всё на паркете, помогать команде и с каждым днём становиться лучше.

— Нельзя не упомянуть, что в следующем сезоне в «Локо» всё же останется Всеволод Ищенко. Вы изначально поддерживали его решение с выходом на драфт?

— Конечно. Я очень уважаю и люблю этого парня, мне нравится, как сильно он горит баскетболом. Очень поддерживал его, много разговаривал с ним обо всём этом и искренне рад за него.

— Если учитывать, что Всеволод останется ещё на год, как вы планируете его задействовать и развивать?

— Мы стараемся развивать и задействовать всех молодых ребят, помогая им стать лучше. Но у нас нет строгого плана, согласно которому мы будем делать только то или иное. Мы работаем над их развитием каждый день, однако все они должны заслужить свой шанс. Я постараюсь найти для каждого время и роль в команде, но для молодых ребят тренировки на данный момент важнее матчей. Работать вместе с опытными, высококлассными игроками — пожалуй, лучший способ совершенствоваться, который у них только может быть.

— Вы входите в тренерский штаб сборной Сербии, где есть действующие игроки НБА — включая, конечно же, Николу Йокича. Вы видите, как они готовятся, как работают на тренировках. Какой совет вы дали бы Ищенко, если в будущем он захочет ещё раз попробовать себя в НБА?

— Мы поговорим об этом, как только Сева вернётся. Будем много общаться и ежедневно работать над множеством вопросов: не только над игрой, но и над тем, как заботиться о своём теле, какой образ жизни стоит вести спортсмену и всем прочим.

— В сборной Сербии вы, кстати, трудитесь с Душаном Алимпиевичем и Миленко Богичевичем, у которых есть опыт работы в Лиге ВТБ и конкретно в «Автодоре». Они делились с вами опытом работы в России или, может, конкретными советами, которые могли бы помочь вам на новом посту?

— Конечно. Я разговаривал с Сашей Обрадовичем, с Миленко Богичевичем, с Алимпиевичем, с Владе Йовановичем и Душко Марковичем, которые тоже работали здесь. Я общался со многими сербскими тренерами и получил от них полезные советы. В игровом плане мне это действительно помогло — особенно в самом начале, когда я только приехал. Потому что я не так много знал и о ВТБ, и о некоторых бытовых вопросах.

Душко Иванович Фото: Единая лига ВТБ

— Говоря о сербских тренерах в Единой лиге — Душко Иванович, чьим ассистентом вы не так давно были в «Црвене Звезде», вернулся в Лигу ВТБ. Что лично для вас будут значить матчи с командой бывшего коллеги? Ждёте этого противостояния?

— Душко — потрясающий человек. К сожалению, мы работали вместе совсем недолго — около двух месяцев. Мы встретились на Суперкубке, перекинулись парой слов, немного поговорили. И, знаете, для меня каждый матч особенный, потому что я хочу побеждать. Так что противостояние с «Зенитом» не вызывает у меня каких-то особых эмоций. Это просто матч, и я хочу его выиграть.

— Говоря о предстоящем сезоне, вы отметили, что «Локомотив» ставит перед собой «самые высокие цели». Речь о чемпионстве?

— Все мы знаем, что значит «самые высокие цели». Но сезон очень длинный, и на этом пути нас ждёт много взлётов и падений. В конечном счёте для меня главная задача — максимально раскрыть наш потенциал. Если мы это сделаем, то, возможно, сможем достичь некоторые из наших целей, но я не буду называть их прямо. Это было бы несправедливо, ведь все остальные тоже участвуют в этом чемпионате и преследуют те же цели. Мы будем заниматься своим делом и стараться играть лучше, а там посмотрим, как далеко зайдём.

— Если говорить о чуть более далёком будущем — вам только 43 года, и «Локо», по сути, является для вас первым большим самостоятельным проектом. Есть что-то, о чём вы мечтаете как тренер? Или сейчас вы сосредоточены только на «Локо» и предстоящем сезоне?

— Да, у меня есть мечта — достичь как можно большего, каким бы далёким ни был этот путь. Конечно, у каждого из нас есть цели и мечты. Лично я хотел бы добиться успеха, но понятие успеха очень индивидуально. Так что пока что я просто наслаждаюсь жизнью и стараюсь извлечь максимум из текущей ситуации.

— Как проходит ваша адаптация к жизни в России? Много схожестей с Сербией или есть что-то, к чему сложнее привыкнуть?

— Всё нормально. Я потихоньку осваиваюсь, особенно в Краснодаре. Здесь всегда много работы, связанной с командой, однако свободное время стараюсь проводить с друзьями — их появляется всё больше. А иногда просто отдыхаю — иду куда-нибудь прогуляться или что-то в этом роде. Россия и Сербия довольно похожи с точки зрения менталитета, да и люди здесь похожи. Конечно, мне как человеку, который пока не говорит по-русски, иногда бывает немного сложнее общаться с новыми людьми. Но я стараюсь совершенствоваться — посмотрим, что будет дальше.

— Хотите что-нибудь сказать болельщикам «Локомотива» накануне сезона?

— Ничего особенного. Просто приходите на матчи, как всегда. Поддерживайте новую команду, которая будет выкладываться на площадке на все сто, чтобы порадовать всех вас и подарить удовольствие от баскетбола, нашего боевого духа и характера.