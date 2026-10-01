Родман и Трамп снова вместе? Президент США намерен встретиться с лидером Северной Кореи

Деннису Родману не впервой оказываться в центре внимания. Особенно часто это происходило во время его игровой карьеры, но и после её завершения бывший баскетболист не раз становился героем новостей. Теперь о пятикратном чемпионе НБА снова заговорили на фоне возможного диалога Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Как пишет New York Post, издание, которое Трамп называл своим любимым, Родман может присоединиться к президенту США во время предвыборной поездки в Оклахому. И публикация заслуживает внимания: у бывшего игрока хорошие отношения как с Трампом, так и с лидером КНДР.

Разговоры о возобновлении контакта активизировались накануне предвыборной поездки Трампа в Дюрант — город, где Родман выступал за местный университет в середине 1980-х. Источник из окружения бывшего спортсмена утверждает, что президент США обращается к Родману за идеями на фоне планов вновь наладить диалог с лидером Северной Кореей. Сам Червь (прозвище баскетболиста) ранее называл себя послом доброй воли, а Ким Чен Ына, большого поклонника «Чикаго Буллз» 1990-х, — другом на всю жизнь. Родман много раз бывал в Северной Корее, а во время одного из первых визитов в Пхеньян фактически раскрыл миру имя дочери Ким Чен Ына — Чжу Э, рассказав, что держал девочку на руках.

Деннис Родман Фото: Jamie Sabau/Getty Images

Знакомство Родмана с Трампом состоялось задолго до нынешней истории. Они встретились ещё в 2009 году, когда бывший баскетболист стал участником второго сезона реалити-шоу «Ученик знаменитости», которое вёл нынешний президент США. С тех пор их отношения не всегда были однозначными, однако Трамп неоднократно публично отзывался о Родмане положительно.

Примечательно, что ещё в 2018 году, когда Трамп и Ким впервые встретились, Родман также находился рядом. Экс-игрок тогда отправился в Сингапур, где проходил исторический саммит, и эмоционально поприветствовал начало переговоров. При этом официальной роли в дипломатическом процессе у Денниса не было — Белый дом подчёркивал, что он не участвует в дипломатической работе.

Деннис Родман и Дональд Трамп на промоакции шоу «Ученик знаменитости» в Нью-Йорке, 2012 год Фото: Stephen Lovekin/Getty Images

Спустя восемь лет ситуация выглядит несколько иначе. Трамп вновь заявил о намерении встретиться с Кимом, и теперь рядом с американским президентом может оказаться и легендарный баскетболист. Впрочем, сам Трамп пока не подтверждает связь этих событий. На вопрос журналистов, будет ли встреча с бывшим баскетболистом связана с Ким Чен Ыном, президент ответил: «О, я не знаю об этом». После чего лишь добавил, что Родман — хороший парень.

Учитывая контекст, понимаешь, что разговоры о Родмане возникли не на пустом месте. Деннис остаётся одним из немногих американцев, кто лично общался с Ким Чен Ыном на протяжении многих лет. Конечно, связь с северокорейским лидером строилась вокруг прежде всего баскетбола, а не официальной дипломатии. Поэтому речь скорее может идти лишь о неформальном канале связи, чем о какой-то официальной роли Родмана. А выйдет ли из этого что-то большее — покажет время.