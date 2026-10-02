«Нет боязни перед чемпионом». Пашутин — об амбициях «Пармы», легионерах и гонке за топ-4

Среди всех команд Единой лиги «Парма» провела, пожалуй, одну из лучших трансферных кампаний этого лета. И несмотря на то что предсезонная подготовка получилась для пермяков неидеальной, новый чемпионат они начали уверенно, на выезде обыграв казанский УНИКС. Но это был лишь первый матч в рамках непростого календаря, и в ближайшее время «Парме» предстоит провести ещё несколько встреч с соперниками по борьбе за место в топ-4. «Чемпионат» пообщался с главным тренером команды Евгением Пашутиным, чтобы узнать, как команда настраивается на сезон и предстоящий матч с ЦСКА.

— Давайте поговорим о новичках «Пармы», сначала об иностранных. Их сразу шестеро — чем обусловлена такая перестройка иностранного блока? И почему решили заполнить заявку легионеров ещё летом, а не оставить одно место под иностранца на будущее?

— Во-первых, цели и задачи повысились. Наш президент Сергей Станиславович Богуславский и генеральный менеджер Александр Васильевич Башминов поставили задачу — пятое место и борьба за попадание в четвёрку. Естественно, прошлый сезон был для нас удачным, и легионеры были сильные. Но те, кто хорошо сыграл за нашу команду, получили в разы больше предложений, и мы не смогли их удержать. Мы проанализировали всё вместе с тренерским штабом, с руководством. Собрались, сели и поняли, что для решения наших задач нужны качественные, мотивированные, высококлассные игроки, которые будут помогать в достижении этих целей.

— Мартин, Нэльсон, Уэйли уже знакомы болельщикам, только Фоббс — нет. Расскажете, по какому принципу набирали иностранцев на этот сезон?

— Джеремайя Мартин зарекомендовал себя и выступает в лиге уже четвёртый год. Два раза становился лучшим снайпером чемпионата. «Локомотив» не продлил с ним контракт, и мы пригласили его на роль лидера. Он может быть как разыгрывающим, так и атакующим защитником, у него есть энергия и мотивация помочь нашей команде достичь результата. В нём не было сомнений. Айзея Уэйли тоже играл в «Локомотиве», в прошлом году был в Турции. Как и Джеремайя, парень не старый, в самом расцвете сил — также заряжен на результат. Надо отметить, что все игроки, которых мы приглашали, хотели играть в «Парме». Это очень важно, потому что они приезжали не просто доигрывать сезон, а выполнять высокие задачи. Айзея хотел играть за нашу команду: понимал, что роль у него будет в разы больше, чем в Турции, и это его сподвигло. Он может играть на четвёртой-пятой позициях, обладает броском, подбором — в матче с УНИКСом 10 подборов взял. Тайрелл Нэльсон в этой встрече не участвовал, но был приглашён в Пермь. Он играл в «Уралмаше» три года, с ним тоже не продлили контракт. Тайрелл мотивирован, стремится добиваться целей и очень хотел к нам прийти. Он понимает свою роль, может играть на четвёртой позиции или заполнить пятую. Физически очень сильный, хорошо читает площадку, хорошо защищается, подбирает, в нападении эффективный, и тем самым мы усилили позицию четвёртого-пятого номеров.

Дальше мы обратили внимание на Брайана Фоббса, который играл в «Ольденбурге». Левша, по-английски его позиция называется комбогард. Он физически здоровый, конкурентоспособный, играл в высоком темпе в немецкой лиге и очень хорошо себя там проявлял. Надо отметить, что это командный игрок, но может и сам забить. В матче с УНИКСом он и набрал свои очки, и отдал девять передач. Это то, что мы и хотели видеть. Естественно, Брайан немножко сомневался в том, как обстоят дела в России — спокойно — неспокойно. Однако ему объяснили, что здесь всё спокойно, все любят баскетбол. Он пообщался с ребятами-американцами и решил прилететь, потому что также хотел играть за «Парму».

Би Джей Джонсон Фото: Единая лига ВТБ

— Би Джей Джонсон уже играл в Перми и был любимцем публики. Кто был главным инициатором его возвращения и как вы оцените его форму на данный момент?

— Джонсон играл за нас три года назад, потом был в «Локомотиве», уезжал, возвращался. Получил травму правого плеча, залечил её. Но мы знаем его по таланту, по отношению к делу, и нам нужен был такой третий номер: агрессивный, с хорошим броском, с атлетизмом. И Би Джей также выразил желание играть за «Парму», восстановить свою карьеру после травм, после вот этих отъездов из «Локомотива». Естественно, он знает нас, тренерский штаб, руководство, город. И все — Би Джей, Джеремайя, и другие ребята — отметили, что здесь очень хорошие фанаты, что в Перми любят баскетбол, что зал полный. Я бы тоже хотел поблагодарить фанатов — наш шестой игрок очень добавляет мотивации ребятам.

— А что насчёт Джошуа Примо?

— Это как раз к вашему вопросу о том, что место под шестого игрока можно было оставить. Джошуа мы подписали уже в сентябре. На рынке появилась его кандидатура, агенты связались с Александром Васильевичем, с тренерским штабом. И мы с руководством долго общались на эту тему, потому что Джошуа не играл два года. Плюс у него другие истории были, все об этом знают. Но тем не менее Джошуа хотел приехать. Он молодой парень, 23 года, хочет перезапустить карьеру. 12-й номер драфта, очень талантливый, 196-197 см, может, даже 198 см. Играет на позиции первого номера, тоже комбогард, с опытом игры в НБА. Для нас был вызов пригласить его и дать возможность вернуть уверенность в себе, чтобы он за счёт таланта помог команде, а команда помогла ему. Мы уже шли к тому, чтобы оставить место под шестого легионера на осень, на ноябрь-декабрь. Но так как появилась кандидатура Джошуа, руководство долго совещалось и приняло другое решение. Потому что нам нужен был ещё один боллхендлер — то есть игрок, который будет держать ритм, полноценная замена Джеремайе Мартину. Они могут играть и вместе, и раздельно, и с Брайаном Фоббсом, и с Ваней Егоровым. Тем самым у нас добавляется вариативность. Больше защитников появляется, и мы можем держать очень высокий темп в нападении.

— В целом подписание Примо — настоящая бомба. Но, как вы и сказали, насчёт его прошлого были некоторые сомнения. Как вам работается с Джошуа? И как в раздевалке встретили появление игрока с таким бэкграундом?

— До подписания мы поговорили с ним о мотивации, желании — чтобы он понимал, куда едет, и что задачи стоят очень высокие. Что это не Летняя лига, где можно побросать в полсилы, а серьёзная Лига ВТБ, и уровень высочайший. Он слышал о Единой лиге и изъявил желание работать на тренировках и быть готовым к физическому контакту, который навязывает соперник. Он сказал, что всё сделает для того, чтобы помочь команде и проявить себя. До игры с УНИКСом он провёл две тренировки, сейчас — ещё две. То есть с командой позанимался всего четыре раза, но с рабочей точки зрения он профессионал: приходит за час и работает индивидуально, после тренировки остаётся. Джошуа пропустил часть командной физической подготовки, и поэтому сейчас мы немножко форсируем процесс: темп высокий, плюс очень много индивидуальной работы. Он занимается с Евгением Калининым, тренером по физподготовке. Понятно, что он ещё не в максимальных кондициях. Однако парень стремится, хочет работать, не заносчивый, не зазвездился. Наоборот, понимает, что всё ещё впереди. У него, скажем так, молодёжный менталитет: он был выбран 12-м на драфте, но ещё хочет прибавить, в том числе в понимании. Потому что он в первый раз за океаном, в европейский баскетбол окунулся. На пресс-конференции сказал, что здесь больше контакта, однако он как можно быстрее адаптируется к этому.

Ну и самое главное, что ребята его приняли. Джошуа со всеми хорошо общается, очень коммуникабельный. И для команды передачи раздаёт на тренировках, то есть не жадничает, не играет в одного. Нет такого, мол, «я приехал из НБА, смотрите на меня». Мы ему сказали перед матчем с УНИКСом: «Ты выйдешь со скамейки на усиление». И он это принял. Джеремайя начал с Брайаном Фоббсом, потом вышли Примо и Ваня Егоров, и у нас две пары защитников получилось. Ну и, конечно, Примо очень удачно вошёл в матч. Заслужил играть в клатче после всего двух тренировок. Он показал свой класс и доказал, что может играть с командой. Поэтому сейчас самое главное для него и всех нас не расслабляться. Чтобы не было эйфории, потому что следующий соперник ещё сильнее и будет играть ещё жёстче. Примо готов к этому. В матче с УНИКСом у него с Рейнольдсом была заруба, скажем так. Он забил несколько мячей через Рейнольдса, тот завёлся, и между ними пошла перепалка. Естественно, в пределах правил — скорее словесная. Но мы ему сказали, что так будет в каждом матче. Он ответил: «Всё понял, буду готов». То есть процесс идёт, работа идёт, и он готов к этой работе.

Джошуа Примо Фото: Единая лига ВТБ

— Карпенков — единственный новичок с российским паспортом. Он провёл крутой сезон в «Нижнем» — оправдались ли ваши ожидания от Ильи на данный момент?

— Илья в последние два года очень хорошо играл в «Нижнем Новгороде», доминировал под кольцом. Сейчас он набрался опыта — отлично видит поле и совершенно спокойно может играть на высоком уровне в краске. Нам с отъездом Террелла Картера не хватало большого, который может навязать борьбу тому же Рейнольдсу. Илья чётко подходит под эти характеристики. Пятый номер, тяжёлый, весит чуть ли не 120 кг. Умный — и передачу может отдать, и сам завершить, хорошо защищается. Он добавил нам уверенности в «краске».

— При этом у Карпенкова интересный опыт и бэкграунд. Как с его подписанием изменилась стратегия «Пармы» в передней линии?

— С ним мы стали агрессивнее играть на пик-н-ролле в защите. Он ставит заслоны, не даёт соперникам проходить, хорошо работает внизу. Надо отметить, что и он, и Саша Шашков здорово сыграли против Рейнельдса. Мы думали, как стратегически ему противодействовать, и поговорили с Ильёй, чтобы он играл один на один. Естественно, мы помогали, группировались, но нужно было, чтобы он стоял и выдавливал Рейнольдса. Тот совершал тяжёлые броски, однако потом Илья навязал ему борьбу, даже получив четыре фола — это то, что мы от него хотели. Он остановил лучшего игрока лиги в посте. Это первое.

В нападении он хорошо делает ролл. Может быть, не данкует, не делает красивые аллей-упы, какие делали центровые до него. Но тем не менее — какую передачу спиной отдал, помните? В стиле Йокича. Или потом от пола Фоббсу пасовал. Он хорошо читает игру, хорошо ставит заслоны. И сейчас мы добавили ролл — он держит на спине своего игрока, и нашим защитникам легче стало проходить. Так что Илья адаптируется к нашей системе, к нашим правилам, а команда адаптируется к нему. От игры к игре он прибавляет и уже является основным центровым. Но мы надеемся, что он будет в каждом матче проявлять свой талант так, как сделал это с УНИКСом.

Мы с ним разговаривали после предсезонной игры с ЦСКА, в которой победили. Он отлично сыграл: защищался, очень хорошо останавливал и «больших», и «маленьких», но не набрал много очков и начал переживать. Я ему сказал: «Илья, ты потом наберёшь свои очки». Он очень важную работу сделал на подборах, в защите на пик-н-ролле, в посте один на один против «большого». И в нападении своим роллом создавал давление, у нас свободные снайперы на периметре становились. И тогда он всё это понял. Конечно, здорово, если центровой забивает тоже. И в какой-то день Илья это будет делать. Но тот объём работы, который он выполнил, важнее, чем очки, как было в «Нижнем». Когда команда проигрывает, кто-то всё равно забивает свои мячи, это всё хорошо. Однако у нас другие задачи. Он это принял и сейчас стал играть по-другому, больше защищаться, больше двигать мяч в нападении. А очки ещё придут. Пока идёт адаптация, защитники с ним разговаривают, подсказывают, взаимопонимание на тренировках растёт. Думаю, Илья ещё добавит и будет со всеми командами играть так, как в первом матче с УНИКСом.

Илья Карпенков Фото: Единая лига ВТБ

— Учитывая в том числе приход Карпенкова, довольны ли вы глубиной и качеством российской обоймы на данный момент?

— Конечно. У нас есть молодые ребята — например, Лёва Свинин, который в прошлом году уже выходил в старте. Перспективный парень, может играть на второй, третьей или четвёртой позиции. Талантливый, обладает броском, хорошо идёт на подбор. Естественно, надо ещё добавлять. Но Лёва хорошо работает, стремится. Есть Ваня Егоров, тоже воспитанник пермской системы детских спортивных школ и молодёжных программ. Ваня — комбогард с хорошим броском, с видением площадки. Есть Семён Шейко, тоже двухметровый парень. Единственное — после травмы «крестов» год пропустил — сейчас даём ему возможность восстановиться. Есть Иван Миронов, 197 см ростом, тоже воспитанник пермского баскетбола. Есть Григорий Головченко — ещё один воспитанник, молодой центровой ростом 209 см. Он будет играть как за основную, так и за молодёжную команду, потому что он 2007 года рождения. Все ребята очень перспективные — им нужно время, но они хорошо работают на тренировках и добавят нам энергии в ротации.

Ну и, само собой, нужно сказать про наших опытных игроков — это Стас Ильницкий, капитан команды, который уже четвёртый год с нами. Парень надёжный, хорошо объединяет коллектив, готов защищаться, отдавать всего себя ради команды. В первой игре, к сожалению, не участвовал — был травмирован, сейчас восстанавливается. Уже сделали МРТ, он должен быть готов к следующему матчу — завтра проведёт первую контактную тренировку с командой. И, конечно, Александр Шашков, который здорово отработал в матче с УНИКСом. Он тоже играет на пятой-четвёртой позициях: мобильный, подвижный, может помочь на щитах, добавить в размере и хорошо защищаться. Ну и обладает броском со средней и дальней дистанций. Когда в первом матче Илья Карпенков получил пять фолов, Александр вышел и очень хорошо помог и в защите, и в нападении. Так что у нас боеспособная команда.

— В команде довольно серьёзно обновился состав, вы сами отмечали, что предсезонка получилась скомканной. Учитывая это, как оцените начало регулярки?

— Сейчас мы наконец-то собрались все вместе. Немножко с опозданием, но я благодарен ребятам и тренерскому штабу за работу. Предсезонка, может быть, была не совсем удачной. Однако она дала нам возможность посмотреть, где наши слабые и сильные места, и к матчу с УНИКСом мы подошли мотивированными, даже по-спортивному злыми. У нас такой календарь, что мы встречаемся со всеми лидерами в начале чемпионата. Так что у нас нет права искать оправдания — наоборот, нужно собраться и показать максимум, на который мы способны. И в матче с УНИКСом это удалось. Ребята хорошо двигали мяч, хорошо защищались. Не жадничали, играли на команду. Думаю, сейчас самое главное — всё это сохранить и ещё усилить. Следующий матч с ЦСКА, и очень важно восстановиться, хорошо поработать. ЦСКА — соперник ещё сильнее, чем УНИКС, и мы понимаем их силу. Для того чтобы быть конкурентоспособными, мы должны все 40 минут агрессивно защищаться, терпеть, контролировать снайперов, контролировать подбор, навязать борьбу ЦСКА. Естественно, в пределах правил. Ну и в нападении нужно двигать мяч, потому что в матче с МБА ЦСКА за 20 минут создал преимущество в 30 очков. Это действующий чемпион, который несколько лет играет полным составом. Но мы будем готовы. Мы знаем, что их защита будет на самом высоком уровне. И мы должны считать эту защиту, двигать мяч и играть на победу, играть умно, с головой. Ну и, конечно, играть сердцем, с максимальной самоотдачей для своих болельщиков.

Евгений Пашутин Фото: Единая лига ВТБ

— Как рассчитываете, сколько времени «Парме» потребуется на то, чтобы выйти на пик кондиций?

— На самом деле, у нас нет времени. Нужно как можно быстрее адаптироваться, потому что календарь серьёзный. Сначала домашняя игра с ЦСКА, потом выезды к «Зениту» и «Уралмашу». Подряд идут все сильнейшие соперники — по сути, наши конкуренты в борьбе за четвёрку. Конечно, каждый матч мы будем играть на победу. Нет такого, что мы поздно собрались и это наше алиби. Задачи стоят, мы должны их выполнять, и ребята это приняли. Очень благодарен и тренерскому штабу, и игрокам, что в Казани они навязали борьбу от защиты и использовали хорошие переходы. Думаю, в лиге увидели нашу силу, и следующие соперники будут готовиться к нам ещё серьёзнее. Поэтому времени нет — мы будем использовать каждый тренировочный день. Сегодня у нас сделали выходной, но ребята пришли на арену, бросают, сами изъявили желание. Все тренеры здесь, у всех есть мотивация, и вся команда стремится как можно быстрее выйти на свой пик — на пик физической формы и тактического взаимопонимания, чтобы в каждом матче доминировать.

— Хочется как раз спросить о сложном календаре: подряд УНИКС, ЦСКА, «Зенит», «Уралмаш». Какой показатель побед на этом отрезке вы бы посчитали успешным началом сезона?

— Это немножко провокационный вопрос. Для нас каждый матч как финал. Тот же УНИКС — финалист прошлого сезона. У них сильный состав — да, он обновился, но они оставили Рейнольдса, Шведа, Захарова, Беленицкого плюс усилились иностранцами. И мы понимаем, что дома УНИКС играет очень агрессивно, поэтому для нас это был вызов. Мы держали концентрацию, боролись за победу, но следующий матч для нас самый главный. И мы не разделяем сезон на регулярный чемпионат и кубок. Нет такого, что в каких-то матчах побережёмся, а в каких-то — нет. Главнейшая задача — играть на победу с ЦСКА. Навязать борьбу и двигать мяч, быть агрессивными, активными. Сейчас у нас появилась возможность для ротации состава, мы можем играть двумя полноценными пятёрками. Эту возможность нужно использовать и трансформировать игру. Поэтому на ваш вопрос сложно ответить. Мы хотим играть от матча к матчу. И, естественно, бороться за победу в каждом из них.

— Думаю, сейчас вы уже успели немного изучить каждого из соперников по Единой лиге. Как оцените общий уровень конкуренции в новом чемпионате?

— Ну, Единая лига вообще очень серьёзная. Соперники усилились, особенно первая четвёрка. И, думаю, уровень конкуренции возрос. ЦСКА — действующий чемпион, УНИКС — финалист, в «Зените» новый тренер, «Локомотив» поменял состав, усилил скамейку, то есть ротация будет высокая. У «Уралмаша» тоже в заявке шесть легионеров и довольно много качественных россиян. «Енисей» традиционно будет конкурентоспособным. Думаю, и «Автодор» будет навязывать борьбу дома, бороться за победу. Поэтому для нас попадание в четвёрку — это архисложно, но сам уровень Лиги ВТБ вырос в разы. И мы видим и будем видеть в каждом матче борьбу. Каждый матч будет как финал. Поэтому для нас очень важно попасть по итогам первого раунда в шестёрку, чтобы уже потом в этой шестёрке бороться за более высокие места и участвовать в плей-офф. В Единой лиге каждый матч на вес золота.

Евгений Пашутин Фото: Единая лига ВТБ

— Учитывая возросший уровень конкуренции, у вас есть ощущение, что это сильнейший состав «Пармы» за всё время вашей работы здесь?

— Руководство и тренерский штаб стремились к этому. Но всё надо доказать на площадке, потому что оценивать по именам, по цифрам — это одно. Мы в каждого из легионеров, в каждого из россиян верим. Но сейчас самое главное — стать командой, объединиться и быть единым целым, чтобы у всех была цель победить. Статистика, личные заслуги — всё это хорошо, но перед нами стоит задача попасть в четвёрку. И в каждом матче мы должны бороться за победу. Рад, что получилось выиграть у УНИКСа. Мяч двигали, не жадничали, играли друг на друга, и было приятно на это смотреть. Самое важное сейчас — сохранить это и приумножить. Чтобы у команды была одна цель — победа. И чтобы ребята этим прониклись, верили, отдавали всех себя. Мы им говорим: вышел на пять минут, все пять минут по максимуму отзащищался, подобрал, отдал чистый пас, партнёр забил — отлично. В какой-то момент и сам забьёшь. Это философия командной игры, философия чемпионов — для того, чтобы «Парма» действительно была силой. «Парма» Power.

— «Парма» ставит перед собой цель попасть в четвёрку, при этом над командой как бы нависает тот факт, что за все годы у неё не было ни одной победы в плей-офф. Вы ощущаете какое-то давление, связанное с этим?

— Сейчас перед нами стоит задача в разы выше, чем в предыдущие годы. Да, мы держим это в голове, однако к теме плей-офф пока не хочется перепрыгивать. Вопрос хороший, но мы только сыграли первый матч. Мы понимаем, что путь очень сложный. И сейчас задача номер один — попасть в первую шестёрку. Задачей номер два будет борьба в этой шестёрке за четвёрку. А задача номер три — уже бороться за победу в матчах плей-офф. Их установило руководство, тренерский штаб это принял. Ребята знают об этом — для того они и были приглашены сюда. Для того и позвали высококлассных игроков, которые выступали в лучших клубах. Задача нашего тренерского штаба — сделать боеспособный коллектив, который будет бороться за самые высокие места.

— Хотите что-нибудь сказать болельщикам перед первой игрой сезона в «Молоте»?

— Обращаясь к болельщикам, хочу поблагодарить их за феноменальную поддержку, за любовь к команде. В Перми лучшие болельщики, и это не просто громкие слова. Они всем сердцем любят команду, любят баскетбол, ценят красоту игры, понимают её во всех тонкостях. За это — отдельный респект. Мы хотим ответить на такую любовь и поддержку своей красивой игрой. Самоотдачей, самоотверженностью, неуступчивостью, даже спортивной злостью. Мы хотим играть душой и сердцем, побеждать и чтобы болельщики это видели. Приглашаю всех прийти на матч с ЦСКА. Открытие домашнего сезона — и сразу с грандом, с чемпионом. Думаю, это будет праздник баскетбола, и мы всё сделаем для того, чтобы порадовать наших болельщиков красивой игрой, агрессивной защитой, красивыми подборами, движением мяча, быстрым переходом, забитыми данками и трёхочковыми.

Мы хотим показать весь потенциал, всю силу «Пармы» этого сезона. ЦСКА будет готов к нам, они на нас уже посмотрели. Но и мы тоже готовы к ним, у нас нет боязни перед чемпионом. Мы должны выйти и показать, что сейчас новый сезон и новые герои, которые стремятся к достижению более высоких результатов. Поэтому вместе с болельщиками мы победим.