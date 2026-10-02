Всё лето отказывался от $ 200 млн, но в итоге согласился. Громкая сделка в НБА завершилась

Джейлен Дюрен продолжит карьеру в «Детройте»: центровой согласовал с «Пистонс» пятилетний контракт на $ 200 млн. Вся сумма гарантирована — без опций и дополнительных бонусов. Решение игрок принял буквально перед дедлайном. Почему это соглашение заслуживает особого внимания, рассказываем в материале «Чемпионата».

Переговоры завершились в день дедлайна

Джей Би Бикерстафф и Джейлен Дюрен, сезон-2025/2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

«Детройт» предложил Дюрену пятилетний контракт на $ 200 млн с полной гарантией ещё две недели назад, но баскетболист до последнего не закрывал для себя другие варианты. В частности, он надеялся, что удастся договориться о «сайн-энд-трейде» . «Пистонс» такой сценарий всё межсезонье не рассматривали и в итоге не стали менять своё финальное предложение. За последний месяц сумма контракта выросла с первоначальных $ 175 млн до $ 190 млн, а затем — до $ 200 млн. В ранних вариантах сделки также фигурировали бонусы, связанные с весом игрока, но в итоговый контракт их не включили.

У Дюрена был и другой вариант: принять квалификационное предложение «Детройта» на $ 9,6 млн, а следующим летом стать неограниченно свободным агентом. По расчётам, за пять лет он мог бы заработать около $ 198,8 млн — если после сезона-2026/2027 подписал бы с другой командой четырёхлетний максимальный контракт. Это ненамного больше, чем по нынешнему соглашению. Однако пришлось бы отказаться от крупной гарантированной суммы и зависеть от того, какие предложения появятся на рынке.

Контракт соответствует статусу Дюрена?

Джейлен Дюрен, сезон-2025/2026 Фото: Nic Antaya/Getty Images

Для Дюрена это был лучший сезон в карьере: в 70 матчах он набирал в среднем 19,5 очка, делал 10,5 подбора и 2,0 передачи за 28,2 минуты. Центровой реализовал 65% бросков с игры и 74,7% штрафных, впервые попал на Матч всех звёзд и в третью сборную All-NBA. Это дало ему право претендовать на пятилетний контракт примерно на $ 287 млн по повышенной максимальной шкале — на $ 47,8 млн больше стандартного максимума. Тем не менее «Детройт» принял решение не использовать эту возможность полностью и остановился на $ 200 млн.

После сильной регулярки Дюрен не смог сохранить прежний уровень в плей-офф, так как за 14 игр он в среднем набирал 10,2 очка, делал 8,5 подбора, отдавал 2,1 передачи и совершал 1,2 блок-шота. Его точность с игры составила 51,4%, со штрафной линии — 67,4%. «Детройт» завершил сезон во втором раунде, проиграв «Кливленду», несмотря на первое место в посеве Восточной конференции. До начала сезона-2025/2026 Дюрен провёл в НБА три года после того, как был выбран под 13-м номером драфта-2022. За это время он сыграл 206 матчей регулярного чемпионата, набирая по 11,5 очка и 10,2 подбора. В плей-офф 2025 года, где он провёл шесть встреч, его средние показатели были выше: 11,8 очка, 10,7 подбора, 3,5 передачи и 1,7 блок-шота.

Что изменилось после прошлогодних переговоров

Джейлен Дюрен, сезон-2025/2026 Фото: Juan Moore/Getty Images

Нынешнее соглашение сильно отличается от предложения, которое «Пистонс» сделали Дюрену прошлой осенью, когда он мог продлить новичковый контракт. Тогда клуб был готов платить ему около $ 20 млн в год. Позже баскетболист признался, что остался недоволен тем, как шли переговоры. Пока стороны пытались договориться, Дюрен пропустил медиадень и начало тренировочного лагеря. Президент клуба по баскетбольным операциям Траджан Лэнгдон, впрочем, подчеркнул, что «Пистонс» рассчитывают на игрока независимо от его решения и готовы продолжить работу с ним после возвращения.

Переговоры длились больше трёх месяцев и завершились новым контрактом Дюрена. Он стал последним игроком из топ-50 свободных агентов этого межсезонья, договорившимся с клубом. Теперь «Детройту» предстоит вписать пятилетнее соглашение в платёжную ведомость — до его учёта у «Пистонс» оставалось около $ 46 млн до порога налога на роскошь. Это оставляет клубу несколько вариантов дальнейших действий. Обменивать Дюрена можно будет с 15 января.