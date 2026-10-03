15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Главные сюжеты предсезонки НБА: новая форма Дёмина, звёзды в новых клубах и гонка за MVP

От прогресса Дёмина до погони Шея за третьим MVP. 5 главных интриг предсезонки НБА
Виталий Весёлый
5 главных интриг предсезонки НБА
Комментарии
За кем следить перед стартом нового сезона лучшей лиги мира?

Новый сезон НБА уже совсем близко. А в ночь на 4 октября стартует предсезонка.

НБА — предсезонные матчи
04 октября 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
105 : 129
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс: Барретт - 15, Ки - 15, Барнс - 11, Хепбёрн - 11, Брэдли - 9, Пёлтль - 9, Уолтер - 8, Смит - 7, Бёрнетт - 6, Мюррей-Бойлс - 6, Куикли - 5, Шид - 3, Леонард, Андерсон, Грейвз, Джексон-Дэвис, Джексон, Джемисон, Мартин, Баттл
Майами Хит: Хардуэй-младший - 14, Ларссон - 13, Уиггинс - 12, Йович - 11, Мбенг - 11, Шиффелин - 11, Адебайо - 10, Адетокунбо - 9, Гарднер - 7, Конуэлл - 6, Дональдсон - 6, Голдин - 6, Фонтеккио - 4, Портис - 4, Митчелл - 3, Хэдли - 2, Ричардс, Томпсон, Киньонес

Результаты таких матчей почти ничего не значат, зато позволяют понять, кто в какой форме вернулся после лета, как тренеры распределяют минуты и какие роли получают новички и игроки, сменившие клуб. В этот раз интриг особенно много: от второго сезона в лиге Егора Дёмина и первых шагов главных новичков до возвращений после травм и борьбы за чемпионский титул. Разбираем пять главных сюжетов, за которыми стоит следить в предсезонке.

Второй сезон Егора Дёмина

Егор Дёмин в Летней лиге НБА — 2026

Егор Дёмин в Летней лиге НБА — 2026

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Одной из главных интриг для российских болельщиков станет второй сезон Егора Дёмина в НБА. Прошлый год для восьмого номера драфта-2025 завершился досрочно из-за обострения подошвенного фасциита левой стопы. За 52 матча он набирал 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Летом Дёмин сделал серьёзный акцент на физической подготовке и набрал около 6-7 кг мышечной массы, а вместе с этим начал заметно агрессивнее атаковать кольцо.

В Летней лиге россиянин чаще шёл в проходы, лучше завершал атаки через контакт и создавал моменты для партнёров из «краски». Теперь Егору предстоит перенести этот прогресс на уровень регулярного чемпионата и доказать, что яркая летняя форма — не разовая вспышка. Особенно интересно будет посмотреть, сможет ли он за счёт возросшей физической мощи добавить к уже качественному трёхочковому броску стабильную игру у кольца.

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
90 : 124
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Макнили - 14, Рид - 13, Аллен - 13, Джеймс - 8, Штайнбах - 7, Салон - 6, Шрёдер - 5, Джойнер - 5, Диабате - 4, Холл - 4, О'Нил - 3, Аджайи - 3, Калькбреннер - 2, Фрикс - 2, Коннотон - 1, Уильямс, Уайт, Андерсон, Книппел, Босвелл, Миллер, Райтселл-мл
Бруклин Нетс: Портер - 16, Рэндл - 13, Траоре - 10, Вульф - 9, Пауэлл - 9, Шарп - 8, Сараф - 8, Клауни - 7, Майнотт - 6, Дёмин - 6, Мэнн - 6, Джонсон - 6, Эллис - 5, Вагнер - 5, Нельсон - 5, Билодо - 5, Браун, Джефферсон, Умричус, Дэйнджа

Звёзды в новых командах

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Фото: Chris Szagola/AP/ТАСС

Межсезонье получилось настолько богатым на громкие переходы, что болельщикам придётся привыкать к непривычным сочетаниям. Леброн Джеймс впервые с 2018 года сменил команду и теперь будет играть за «Филадельфию», где его партнёрами станут Джоэл Эмбиид, Тайриз Макси и ещё одно громкое приобретение клуба — Джейлен Браун. Яннис Адетокунбо после 13 сезонов в «Милуоки» отправился в «Майами», где Эрик Споэльстра уже рассчитывает использовать сильные стороны двукратного MVP максимально широко.

Не менее любопытны возвращение Кавая Леонарда в «Торонто», переход Джа Моранта в «Портленд» и появление Ламело Болла рядом с Энтони Эдвардсом в «Миннесоте». Теперь предсезонка впервые покажет, насколько быстро эти звёзды смогут привыкнуть к новым партнёрам, тренерам и игровым ролям. И главное — будут ли эти громкие сочетания действительно работать на площадке или некоторые останутся красивыми сочетаниями только на бумаге.

НБА — предсезонные матчи
06 октября 2026, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
120 : 97
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Браун - 22, Лав - 15, Эджкомб - 12, Томас - 11, Уокер - 11, Джонс - 11, Колдуэлл-Поуп - 7, Нельсон - 7, Филон - 6, Эдвардс - 6, Рупер - 6, Майлс - 4, Уэйд - 2, Макси, Саймонс, Эмбиид, Джеймс, Барлоу, Бона, Хукпорти, Фолл
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 12, Брансон - 12, Шамет - 10, Уайзмен - 8, Диавара - 8, Драммонд - 6, Кларксон - 6, Маккаллар - 6, Дадье - 5, Колек - 5, Таунс - 5, Акинс - 3, Бриджес - 3, Браун - 2, Харт - 2, Брэдли - 2, Юбэнкс - 1, Агбаджи - 1, Макбрайд, Альварадо, Никель, Каиль

Первые шаги топовых новичков

Эй Джей Дибанца

Эй Джей Дибанца

Фото: Ethan Miller/Getty Images

К новичкам в НБА всегда повышенное внимание, особенно если речь идёт о топовых проспектах. Первое знакомство с одними из самых ожидаемых первогодок последних лет станет ещё одной большой интригой предсезонки.

В центре внимания окажутся первые четыре выбора драфта-2026: Эй Джей Дибанца («Вашингтон Уизардс»), Дэррин Питерсон («Юта Джаз»), Кэмерон Бузер («Мемфис Гриззлиз») и Калеб Уилсон («Чикаго Буллз»). Все они ещё совсем недавно были лидерами своих университетских команд, а теперь должны привыкать к совершенно другому уровню скорости, физики и требований.

Особенно интересно будет посмотреть, кто из молодых игроков сразу получит большую роль и сможет показать себя не только отдельными яркими эпизодами. Всех четверых уже называют среди главных претендентов на звание новичка года, причём явного фаворита пока нет. Возможно, именно первые матчи позволят понять, кто из звёзд драфта действительно способен с ходу стать лицом своего нового клуба.

НБА — предсезонные матчи
09 октября 2026, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 111
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Йорк Никс: Харт - 13, Брансон - 13, Шамет - 13, Ануноби - 10, Драммонд - 8, Таунс - 8, Кларксон - 7, Макбрайд - 6, Альварадо - 6, Дадье - 5, Акинс - 5, Браун - 4, Уайзмен - 4, Никель - 3, Колек - 2, Бриджес - 2, Маккаллар, Юбэнкс, Брэдли, Агбаджи, Диавара, Каиль
Вашингтон Уизардс: Дэвис - 16, Янг - 15, Шампани - 12, Джордж - 12, Дибанца - 11, Каррингтон - 11, Окпара - 7, Манн - 6, Джонсон - 5, Ливингстон - 5, Эйтон - 4, Гилл - 3, Кулибали - 2, Райли - 2, Вукчевич, Лябисье, Килс, Сарр, Миддлтон, Бикман

Возвращение после травм

Тайриз Халибёртон

Тайриз Халибёртон

Фото: Justin Casterline/Getty Images

Ещё одной большой интригой предсезонки станет возвращение целой группы звёзд после серьёзных травм. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») и Фред Ванвлит («Хьюстон Рокетс») полностью пропустили прошлый сезон, восстанавливаясь после разрывов ахилла и крестообразной связки соответственно. Кайри Ирвинг («Даллас») и Дэмьен Лиллард («Портленд») также не играли весь прошлый сезон, а Энтони Дэвис («Вашингтон») провёл лишь 20 встреч.

Пока неизвестно, кто из этих игроков действительно выйдет на площадку уже в предсезонных матчах: после длительного восстановления команды наверняка будут осторожно относиться к нагрузкам. Так что особенно интересно будет увидеть, кто из звёзд уже готов вернуться к полноценной работе, а кому ещё понадобится время.

НБА — предсезонные матчи
08 октября 2026, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
123 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Индиана Пэйсерс: Несмит - 19, Хафф - 16, Шеппард - 13, Топпин - 10, Сиакам - 10, Халибёртон - 7, Уокер - 7, Зубац - 6, Убре - 5, Браун - 5, Джексон - 5, Маст - 5, Нембард - 4, Кейта - 4, Слоусон - 4, Смит - 3, Макконнелл, Джонсон, Нэнс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 19, Макдэниелс - 16, Болл - 14, Хиланд - 10, Досунму - 10, Шеннон - 9, Лайлз - 8, Пуллин - 7, Гобер - 7, Уильямс - 6, Беранже - 2, Куминга - 2, Эванс - 2, Мартин, Кларк, Ривз, Тимме, Омиер, Фриман, Зикарски

У кого больше шансов на титул и завоюет ли Шей третий MVP подряд

Виктор Вембаньяма и Шей Гилджес-Александер

Виктор Вембаньяма и Шей Гилджес-Александер

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Перед прошлым сезоном «Оклахому» называли главным фаворитом чемпионской гонки, однако до решающей серии команда не добралась, уступив «Сан-Антонио» в семи матчах финала Западной конференции. В итоге титул впервые за 53 года завоевал «Нью-Йорк». Сейчас «Тандер» вновь находятся среди главных претендентов: вместе со «Спёрс» команда возглавляет букмекерские котировки на чемпионство. Следом идут «Филадельфия» и «Нью-Йорк», а за ними — ещё целая группа команд, способных вмешаться в борьбу. Предсезонка позволит присмотреться к главным претендентам и понять, насколько серьёзно изменился баланс сил после межсезонья. Впрочем, прошлый сезон уже показал: статус фаворита на старте ещё ничего не гарантирует.

Не менее интересна и гонка за приз самому ценному игроку. Шей Гилджес-Александер взял награду два последних года подряд и теперь может стать первым за 40 лет игроком с тремя MVP подряд — после Ларри Бёрда, добившегося этого в 1984-1986 годах. При этом конкуренция ожидается серьёзной: среди главных претендентов называют Виктора Вембаньяму, Николу Йокича и других звёзд. Сможет ли Шей войти в историю или кто-то остановит его в шаге от уникального достижения — ещё один вопрос, ответ на который будет на повестке на протяжении всего сезона.

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2026, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 116
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Стирц - 15, Маккейн - 12, Мара - 12, Барнхайзер - 12, Дикс - 11, Митчелл - 11, Тилли - 9, Уильямс - 9, Причард - 7, Оуэ - 6, Холифилд - 4, Смит - 2, Гилджес-Александер, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Сорбер, Уоллес, Топич, Хартенштайн
Нью-Орлеан Пеликанс: Матурин - 13, Фирс - 12, Уильямсон - 11, Мёрфи - 11, Куин - 10, Пул - 9, Джонс - 7, Уотфорд - 7, Макгауэнс - 7, Бафкин - 6, Мюррей - 6, Мисси - 6, Бей - 5, Пьер-мл. - 3, Маткович - 3, Джордан, Диа, Риз, Джонсон, Хьюстан, Колоко

Предсезонка редко даёт готовые ответы, но именно она позволяет впервые увидеть команды и игроков в деле после межсезонья. В этом году поводов для того, чтобы следить за предстоящими матчами, особенно много. Первые встречи должны помочь понять, какие из главных сюжетов сезона получат продолжение, а какие останутся лишь прогнозами на бумаге. Но окончательные ответы, конечно, даст только регулярный чемпионат.

Расписание всех предсезонных матчей НБА — смотрите здесь
А что ещё интересного происходит сейчас в НБА?
Всё лето отказывался от $ 200 млн, но в итоге согласился. Громкая сделка в НБА завершилась Всё лето отказывался от $ 200 млн, но в итоге согласился. Громкая сделка в НБА завершилась
Купер Флэгг за лето стал другим. Теперь даже его рост — загадка Купер Флэгг за лето стал другим. Теперь даже его рост — загадка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android