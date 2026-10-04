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Предсезонка НБА — 2026/2027, Торонто Рэпторс — Майами Хит, 4 октября: первая игра Янниса Адетокунбо за Хит и выступление Голдина

Яннис начал путь в «Майами» с яркого дебюта! Россиянин Владислав Голдин тоже заявил о себе
Артемий Берстенев
Яннис начал путь в «Майами» с яркого дебюта!
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Защитники «Торонто» заранее встречали Адетокунбо. Но его передачи раз за разом находили партнёров.

«Майами» начал предсезонку с уверенной победы над «Торонто» — 129:105. За «Хит» впервые сыграл Яннис Адетокунбо: греческий форвард провёл на площадке 14 минут и семь секунд. Разбираем главные моменты матча и дебют Янниса.

НБА — предсезонные матчи
04 октября 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
105 : 129
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс: Барретт - 15, Ки - 15, Барнс - 11, Хепбёрн - 11, Брэдли - 9, Пёлтль - 9, Уолтер - 8, Смит - 7, Бёрнетт - 6, Мюррей-Бойлс - 6, Куикли - 5, Шид - 3, Леонард, Андерсон, Грейвз, Джексон-Дэвис, Джексон, Джемисон, Мартин, Баттл
Майами Хит: Хардуэй-младший - 14, Ларссон - 13, Уиггинс - 12, Йович - 11, Мбенг - 11, Шиффелин - 11, Адебайо - 10, Адетокунбо - 9, Гарднер - 7, Конуэлл - 6, Дональдсон - 6, Голдин - 6, Фонтеккио - 4, Портис - 4, Митчелл - 3, Хэдли - 2, Ричардс, Томпсон, Киньонес

Сам Адетокунбо набрал девять очков, реализовав все три броска с игры и три из четырёх штрафных, собрал четыре подбора и отдал семь передач. После большого перерыва Яннис уже не появлялся на площадке. Для него это была первая игра с марта: в прошлом сезоне он пропустил заключительный месяц из-за травмы левого колена и ушиба кости, а летом перешёл из «Милуоки» в «Майами». Адетокунбо вышел в стартовой пятёрке с Дэвионом Митчеллом, Клэем Томпсоном, Эндрю Уиггинсом и Бэмом Адебайо. За шесть с половиной минут своего первого игрового отрезка он набрал пять очков, сделал два подбора и четыре передачи. Сначала Яннис заработал фол проходом и забил штрафной, затем попал со средней дистанции, бросив с одной ноги.

Когда Адетокунбо начинал проход к кольцу, «Торонто» нередко отправлял ему навстречу ещё одного защитника. В одной из атак «Рэпторс» выстроили так называемую The Wall — «стену», которой часто пытаются остановить мощных игроков в переходе. Защитники заранее перекрывают им путь, чтобы не дать набрать скорость и прорваться к кольцу по прямой. Во время трансляции можно было услышать, как игроки «Торонто» подсказывают друг другу, как построить эту стену. Против Адетокунбо такой заслон — обычное дело, где соперники стараются встретить его пораньше и заставить расстаться с мячом, пока он не разогнался. Если же оставить греку свободный коридор, остановить его на пути к кольцу будет куда сложнее.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В первой игре эта тактика лучше всего проявила себя в передачах. Во втором отрезке Адетокунбо сыграл семь минут и трижды помог партнёрам набрать очки. Всего у него оказалось семь ассистов, и все они завершились точными трёхочковыми «Майами». После матча Эрик Споэльстра отдельно выделил игровое чутьё форварда и сравнил его передачи с тем, как играл Мэджик Джонсон: «Его габариты, его видение площадки, умение отдавать снайперам мяч точно в руки — это просто впечатляет. А то, как Яннис действует с мячом и раздаёт передачи, напоминает нам всем великого рослого разыгрывающего, который играл у Пэта Райли в 1980-е».

Стартовые игроки «Майами» набрали больше очков, чем их оппоненты, — 34 против 29. Уиггинс отметился 12 очками, Адебайо — 10 очками и шестью подборами, а Хардуэй-младший попал все три раза из-за дуги и завершил игру с 14 очками. У «Торонто» самым результативным оказался Ар Джей Барретт: 15 очков и три подбора. Скотти Барнс записал на свой счёт 11 очков, два подбора, две передачи и три перехвата. Не остался без игрового времени и российский центровой «Хит» Владислав Голдин — за семь минут он набрал шесть очков, реализовав три из четырёх бросков, и сделал один подбор.

Кавай Леонард не принял участия во встрече за «Торонто». «Майами» обошёлся без Кешада Джонсона и Дрю Смита — оба получили травмы на тренировочном сборе. Следующие матчи в рамках подготовки к сезону «Хит» проведут 9 октября с «Нью-Орлеаном» и 11 октября — с «Миннесотой», а «Рэпторс» сыграют с «Клипперс» 11 октября и с «Нью-Йорком» — 14-го.

А когда сыграет, например, Дёмин? Смотрите здесь расписание предсезонки
НБА — предсезонные матчи
09 октября 2026, пятница. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
128 : 118
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Майами Хит: Адетокунбо - 18, Уиггинс - 13, Дональдсон - 12, Хардуэй-младший - 11, Гарднер - 11, Портис - 11, Митчелл - 9, Адебайо - 9, Йович - 8, Фонтеккио - 6, Ричардс - 5, Томпсон - 5, Хэдли - 5, Конуэлл - 3, Шиффелин - 2, Смит, Ларссон, Смит, Джонсон, Мбенг, Голдин
Нью-Орлеан Пеликанс: Пул - 14, Пьер-мл. - 12, Бей - 12, Фирс - 11, Мисси - 11, Мёрфи - 11, Бафкин - 9, Маткович - 9, Уильямсон - 8, Матурин - 8, Куин - 5, Хьюстан - 3, Уотфорд - 2, Риз - 2, Макгауэнс - 1, Джонс, Мюррей, Джордан, Диа, Джонсон, Колоко
НБА — предсезонные матчи
11 октября 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
114 : 106
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барретт - 20, Куикли - 18, Шид - 13, Мюррей-Бойлс - 13, Барнс - 12, Бёрнетт - 10, Пёлтль - 9, Брэдли - 8, Смит - 4, Уолтер - 3, Ки - 2, Дегенарт - 2, Леонард, Биттл, Андерсон, Грейвз, Хепбёрн, Джексон-Дэвис, Джемисон, Мартин, Баттл
Лос-Анджелес Клипперс: Хатимура - 14, Гарлэнд - 11, Кавамура - 10, Миллер - 10, Уоглер - 9, Мартинелли - 9, Джексон - 8, Кристи - 8, Лопес - 6, Уэсли - 6, Джонс - 5, Дик - 4, Пикетт - 3, Телфорт - 2, Данн - 1, Бил, Сандерс, Ингрэм, Нидерхаузер
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