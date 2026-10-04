Яннис начал путь в «Майами» с яркого дебюта! Россиянин Владислав Голдин тоже заявил о себе

«Майами» начал предсезонку с уверенной победы над «Торонто» — 129:105. За «Хит» впервые сыграл Яннис Адетокунбо: греческий форвард провёл на площадке 14 минут и семь секунд. Разбираем главные моменты матча и дебют Янниса.

Сам Адетокунбо набрал девять очков, реализовав все три броска с игры и три из четырёх штрафных, собрал четыре подбора и отдал семь передач. После большого перерыва Яннис уже не появлялся на площадке. Для него это была первая игра с марта: в прошлом сезоне он пропустил заключительный месяц из-за травмы левого колена и ушиба кости, а летом перешёл из «Милуоки» в «Майами». Адетокунбо вышел в стартовой пятёрке с Дэвионом Митчеллом, Клэем Томпсоном, Эндрю Уиггинсом и Бэмом Адебайо. За шесть с половиной минут своего первого игрового отрезка он набрал пять очков, сделал два подбора и четыре передачи. Сначала Яннис заработал фол проходом и забил штрафной, затем попал со средней дистанции, бросив с одной ноги.

Когда Адетокунбо начинал проход к кольцу, «Торонто» нередко отправлял ему навстречу ещё одного защитника. В одной из атак «Рэпторс» выстроили так называемую The Wall — «стену», которой часто пытаются остановить мощных игроков в переходе. Защитники заранее перекрывают им путь, чтобы не дать набрать скорость и прорваться к кольцу по прямой. Во время трансляции можно было услышать, как игроки «Торонто» подсказывают друг другу, как построить эту стену. Против Адетокунбо такой заслон — обычное дело, где соперники стараются встретить его пораньше и заставить расстаться с мячом, пока он не разогнался. Если же оставить греку свободный коридор, остановить его на пути к кольцу будет куда сложнее.

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В первой игре эта тактика лучше всего проявила себя в передачах. Во втором отрезке Адетокунбо сыграл семь минут и трижды помог партнёрам набрать очки. Всего у него оказалось семь ассистов, и все они завершились точными трёхочковыми «Майами». После матча Эрик Споэльстра отдельно выделил игровое чутьё форварда и сравнил его передачи с тем, как играл Мэджик Джонсон: «Его габариты, его видение площадки, умение отдавать снайперам мяч точно в руки — это просто впечатляет. А то, как Яннис действует с мячом и раздаёт передачи, напоминает нам всем великого рослого разыгрывающего, который играл у Пэта Райли в 1980-е».

Стартовые игроки «Майами» набрали больше очков, чем их оппоненты, — 34 против 29. Уиггинс отметился 12 очками, Адебайо — 10 очками и шестью подборами, а Хардуэй-младший попал все три раза из-за дуги и завершил игру с 14 очками. У «Торонто» самым результативным оказался Ар Джей Барретт: 15 очков и три подбора. Скотти Барнс записал на свой счёт 11 очков, два подбора, две передачи и три перехвата. Не остался без игрового времени и российский центровой «Хит» Владислав Голдин — за семь минут он набрал шесть очков, реализовав три из четырёх бросков, и сделал один подбор.

Кавай Леонард не принял участия во встрече за «Торонто». «Майами» обошёлся без Кешада Джонсона и Дрю Смита — оба получили травмы на тренировочном сборе. Следующие матчи в рамках подготовки к сезону «Хит» проведут 9 октября с «Нью-Орлеаном» и 11 октября — с «Миннесотой», а «Рэпторс» сыграют с «Клипперс» 11 октября и с «Нью-Йорком» — 14-го.