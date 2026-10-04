Ещё один элемент атаки попал под ограничения в НБА. Что изменилось?

Свободная рука атакующего в НБА будет под более пристальным надзором. Начиная с сезона-2026/2027 судьи станут чаще свистеть фол в нападении, если игрок отталкивает защитника, хватает его или освобождает себе пространство, смещая соперника с позиции. Это касается проходов, степ-бэков и смен направления. Запрет не новый, но применять его будут строже — и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. Показательный момент уже произошёл в предсезонном матче «Торонто» — «Майами».

Эти изменения начали обсуждать ещё после прошлого плей-офф, когда Джейлен Браун пожаловался, что судьи пристально следили за тем, как он использует свободную руку: за серию на нём зафиксировали 10 фолов в нападении. Тогда ещё форвард «Бостона» добавил, что так пространство создают многие игроки НБА. Первые признаки нового подхода появились в предсезонке: в одном из эпизодов Скотти Барнс из «Торонто» нарушил правила при контакте с Клэем Томпсоном. В новом сезоне арбитры будут особенно внимательно следить за подобными ситуациями.

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НБА объяснила, как отличать допустимый контакт свободной рукой от фола. Система Four F's позволяет атакующему касаться защитника и даже слегка прижимать руку к своему телу. А вот толчок или выпрямленная рука, которой игрок отодвигает соперника ради преимущества, — уже нарушение. На это судьи будут отдельно обращать внимание в сезоне-2026/2027. Правило появится в официальных так называемых Points of Emphasis.

Сложность в том, что один и тот же контакт можно оценить по-разному: для одного судьи это всего лишь фиксация руки, для другого — уже толчок. Об этом говорит вице-президент НБА по развитию судейства Монти Маккатчен. Чтобы уменьшить разнобой, лига собирается чаще выносить спорные эпизоды на обсуждение с соревновательным комитетом и запрашивать его обратную связь.

Тумани Камара, сезон-2025/2026 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Примечательно, что Тумани Камара из «Портленда» завершил сезон-2025/2026 с новым рекордом НБА, где он спровоцировал 103 фолов в нападении — больше, чем кому-либо удавалось за чемпионат с тех пор, как эту статистику начали вести в сезоне-2005/2006. Годом ранее Камара тоже был лучшим в лиге — с 91 таким эпизодом. Кроме того, он первым в истории статистики преодолел отметку в 100 спровоцированных фолов за карьеру.

НБА не впервые меняет правила, регулирующие борьбу между атакой и защитой. В 2004 году лига запретила «хэндчекинг», где защитникам больше нельзя было придерживать соперника рукой, чтобы контролировать его движение. В сезоне-2003/2004 команды набирали в среднем 93,4 очка за матч, а после запрета результативность пошла вверх. С тех пор правила в целом всё больше помогали нападению. Теперь лига решила присмотреться к отдельным атакующим приёмам: свободную руку по-прежнему можно использовать для обычного контроля корпуса, но не для того, чтобы отталкивать защитника и создавать себе пространство.