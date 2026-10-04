15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

НБА будет строже фиксировать фолы в нападении за толчки защитников свободной рукой в сезоне-2026/2027 по новым ориентирам

Ещё один элемент атаки попал под ограничения в НБА. Что изменилось?
Артемий Берстенев
В НБА ограничили ещё один атакующий приём
Комментарии
Предсезонка показала правило в действии: теперь судьи строже следят за свободной рукой.

Свободная рука атакующего в НБА будет под более пристальным надзором. Начиная с сезона-2026/2027 судьи станут чаще свистеть фол в нападении, если игрок отталкивает защитника, хватает его или освобождает себе пространство, смещая соперника с позиции. Это касается проходов, степ-бэков и смен направления. Запрет не новый, но применять его будут строже — и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. Показательный момент уже произошёл в предсезонном матче «Торонто» — «Майами».

НБА — предсезонные матчи
04 октября 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
105 : 129
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс: Барретт - 15, Ки - 15, Барнс - 11, Хепбёрн - 11, Брэдли - 9, Пёлтль - 9, Уолтер - 8, Смит - 7, Бёрнетт - 6, Мюррей-Бойлс - 6, Куикли - 5, Шид - 3, Леонард, Андерсон, Грейвз, Джексон-Дэвис, Джексон, Джемисон, Мартин, Баттл
Майами Хит: Хардуэй-младший - 14, Ларссон - 13, Уиггинс - 12, Йович - 11, Мбенг - 11, Шиффелин - 11, Адебайо - 10, Адетокунбо - 9, Гарднер - 7, Конуэлл - 6, Дональдсон - 6, Голдин - 6, Фонтеккио - 4, Портис - 4, Митчелл - 3, Хэдли - 2, Ричардс, Томпсон, Киньонес

Эти изменения начали обсуждать ещё после прошлого плей-офф, когда Джейлен Браун пожаловался, что судьи пристально следили за тем, как он использует свободную руку: за серию на нём зафиксировали 10 фолов в нападении. Тогда ещё форвард «Бостона» добавил, что так пространство создают многие игроки НБА. Первые признаки нового подхода появились в предсезонке: в одном из эпизодов Скотти Барнс из «Торонто» нарушил правила при контакте с Клэем Томпсоном. В новом сезоне арбитры будут особенно внимательно следить за подобными ситуациями.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА объяснила, как отличать допустимый контакт свободной рукой от фола. Система Four F's позволяет атакующему касаться защитника и даже слегка прижимать руку к своему телу. А вот толчок или выпрямленная рука, которой игрок отодвигает соперника ради преимущества, — уже нарушение. На это судьи будут отдельно обращать внимание в сезоне-2026/2027. Правило появится в официальных так называемых Points of Emphasis.

Сложность в том, что один и тот же контакт можно оценить по-разному: для одного судьи это всего лишь фиксация руки, для другого — уже толчок. Об этом говорит вице-президент НБА по развитию судейства Монти Маккатчен. Чтобы уменьшить разнобой, лига собирается чаще выносить спорные эпизоды на обсуждение с соревновательным комитетом и запрашивать его обратную связь.

Тумани Камара, сезон-2025/2026

Тумани Камара, сезон-2025/2026

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Примечательно, что Тумани Камара из «Портленда» завершил сезон-2025/2026 с новым рекордом НБА, где он спровоцировал 103 фолов в нападении — больше, чем кому-либо удавалось за чемпионат с тех пор, как эту статистику начали вести в сезоне-2005/2006. Годом ранее Камара тоже был лучшим в лиге — с 91 таким эпизодом. Кроме того, он первым в истории статистики преодолел отметку в 100 спровоцированных фолов за карьеру.

НБА не впервые меняет правила, регулирующие борьбу между атакой и защитой. В 2004 году лига запретила «хэндчекинг», где защитникам больше нельзя было придерживать соперника рукой, чтобы контролировать его движение. В сезоне-2003/2004 команды набирали в среднем 93,4 очка за матч, а после запрета результативность пошла вверх. С тех пор правила в целом всё больше помогали нападению. Теперь лига решила присмотреться к отдельным атакующим приёмам: свободную руку по-прежнему можно использовать для обычного контроля корпуса, но не для того, чтобы отталкивать защитника и создавать себе пространство.

В НБА началась предсезонка — смотрите здесь за расписанием всех матчей
Рассказываем, как прошёл первый предсезонный матч НБА:
Яннис начал путь в «Майами» с яркого дебюта! Россиянин Владислав Голдин тоже заявил о себе
Яннис начал путь в «Майами» с яркого дебюта! Россиянин Владислав Голдин тоже заявил о себе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android