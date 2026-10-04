Те, от кого не ждут. Кто может удивить и стать чемпионом НБА в предстоящем сезоне?

До старта нового сезона НБА пул команд, от которых ждут борьбы за чемпионство, выглядит довольно очевидно. «Сан-Антонио», «Оклахома-Сити», «Нью-Йорк» и «Филадельфия» — четыре клуба, вокруг которых уже сейчас строится бóльшая часть разговоров о финале.

У каждой из этих команд есть понятный суперзвёздный фундамент и аргументы в пользу удачного плей-офф. Гораздо интереснее посмотреть на команды, которые не воспринимаются как главные претенденты, но при удачном стечении обстоятельств вполне способны оказаться в июне в борьбе за титул.

«Детройт Пистонс»

Игроки «Детройта», сезон-2025/2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Если выбирать самый очевидный «неочевидный» вариант, то это «Детройт». Год назад «Пистонс» выиграли 60 встреч, заняли первое место в Восточной конференции. Путь в плей-офф оказался значительно сложнее: «Детройт» прошёл семь матчей с «Орландо», пробившимся через плей-ин, а затем — ещё семь игр с «Кливлендом» во втором раунде. Но здесь важно отделить результат конкретного плей-офф от общего развития команды. Кейд Каннингем уже находится на уровне игрока, вокруг которого можно строить претендента на титул. В прошлом сезоне он набирал 23,9 очка, отдавал 9,9 передачи и собирал 5,5 подбора за встречу.

Рядом с ним — Джейлен Дюрен, впервые попавший на Матч всех звёзд, в третью символическую сборную и в итоге продливший контракт с «Пистонс». Также есть Осар Томпсон, вошедший в первую символическую сборную лучших защищающихся игроков. «Детройт» сохранил связку Каннингем — Дюрен и одновременно добавил игроков, которые должны решить одну из главных проблем команды прошлого сезона. «Пистонс» в прошлом сезоне великолепно атаковали из «краски», но у них были серьёзные проблемы с дальними бросками. Команда стала 28-й в лиге по этому показателю.

«Миннесота Тимбервулвз»

Игроки «Миннесоты», сезон-2025/2026 Фото: David Berding/Getty Images

У «Миннесоты» была одна большая проблема последних нескольких лет: Энтони Эдвардс слишком часто должен был одновременно становиться главной атакующей звездой и организатором нападения.

Теперь ситуация меняется. «Тимбервулвз» получили Ламело Болла. На бумаге это один из самых интересных экспериментов нового сезона. Один из них способен создавать моменты для партнёров, второй — завершать атаки.

Эдвардс находится в своём прайме, Болл впервые получает рядом с собой партнёра такого уровня, а защитное ядро остаётся очень сильным. Этого вполне достаточно, чтобы воспользоваться возможными осечками конкурентов на Западе.

«Кливленд Кавальерс»

Игроки «Кливленда», сезон-2025/2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

С одной стороны, это совсем не тёмная лошадка: год назад команда дошла до финала Восточной конференции. С другой — после поражения 0-4 от «Нью-Йорка» весь восторг относительно «кавалеров» испарился. Джеймс Харден пришёл в команду по ходу прошлого сезона и, очевидно, не до конца адаптировался. Сейчас же он проведёт полноценную предсезонку с командой.

Новый элемент в команде — Пейтон Уотсон, который должен добавить команде мобильности и вариации на своей половине. Проблема «Кливленда» прошлого сезона заключалась не в отсутствии таланта, а в порой необъяснимых провалах по ходу матчей. Им нужно не столько изобретать новую команду, сколько сделать уже существующую более стабильной.

«Хьюстон Рокетс»

Игроки «Хьюстона», сезон-2025/2026 Фото: Tim Warner/Getty Images

«Хьюстон» выглядит особенно интересным, потому что здесь соединены совершенно разные поколения, так называемый сплав опыта и молодости. С одной стороны — Кевин Дюрант и Фред Ванвлит, у которых есть чемпионский опыт. С другой — Алперен Шенгюн и Амен Томпсон — очевидно будущее команды. Это уже не просто перспективная молодая команда. Дюрант добавляет ей то, чего обычно не хватает молодым коллективам: способность создавать бросок в концовке плей-офф против любой защиты. А Ванвлит должен решить бо́льшую часть проблем с организацией игры.

Если у «Хьюстона» есть потенциальный икс-фактор, то это именно Томпсон. Он уже считается элитным защитником на мяче, а летом получил пятилетнее продление на $ 208 млн. Но его атакующий арсенал всё ещё находится в стадии развития. Особенно важен бросок. Если Томпсон станет стабильной угрозой из-за дуги, соперникам будет значительно сложнее оставлять его свободным и концентрироваться только вокруг Дюранта и Шенгюна

«Торонто Рэпторс»

Игроки «Торонто», сезон-2025/2026 Фото: Jason Miller/Getty Images

Самый рискованный вариант этого топа — «Торонто». Но одновременно, пожалуй, самый интересный. «Рэпторс» уже сделали большой шаг вперёд в прошлом сезоне: команда выиграла 46 матчей (после 30 до этого), заняла пятое место на Востоке и напрямую попала в плей-офф. В первом раунде «Торонто» заставил будущего финалиста конференции «Кливленд» понервничать, и всё решалось в седьмой встрече. А теперь в Канаду возвращается человек, который уже однажды привёл эту организацию к чемпионству — Кавай Леонард. Только теперь рядом с ним совсем другая команда. Есть очень перспективный Скотти Барнс — один из наиболее универсальных молодых игроков лиги, который ещё даже не вошёл в свой прайм, но стучится туда.

Также имеются Ар Джей Барретт, Коллин Мюррей-Бойлс и Джамал Шид. Помимо этого, команда намерена обменять Иммануэля Куикли и Якоба Пёлтля, тем самым ещё усилившись во второй части сезона. История Кавая в последние годы неизбежно связана с доступностью. За шесть сезонов Леонард сыграл только 22 из возможных 37 матчей плей-офф за «Клипперс». При этом сами «Рэпторс» рассчитывают использовать глубину состава, чтобы сохранить его свежесть к апрелю и маю. Поэтому потолок «Торонто» практически невозможно оценивать отдельно от этого фактора. Однако перспективы у франшизы на будущее неплохие: Барнс уже вышел на уровень одного из лучших двусторонних игроков, команда отлично действует в переходах, а Леонард способен добавить то, чего ей не хватало в концовках.