Пас Йокича — чистое волшебство. Уже с первых минут Никола показал, что готов к регулярке!

Йокичу, кажется, хватает и пары минут, чтобы показать, что он готов к сезону. В первом предсезонном матче «Денвера» с «Ютой» серб отыграл всего 15 минут и почти не бросал по кольцу, но всё равно набрал семь передач. Одна получилась настолько изобретательной, что её легко было принять за эпизод из регулярки.

Йокич получил мяч и тут же, не глядя на партнёра, отправил его из-за спины на другой конец площадки. Кэм Джонсон поймал передачу в углу и спокойно попал из-за дуги. Вся красота эпизода — в неожиданности, поскольку корпусом Йокич скрыл от защитников, куда собирается отдать мяч.

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Никола с самого начала раз за разом находил партнёров под кольцом: дважды вывел на бросок Аарона Гордона, а затем помог отличиться Кристиану Брауну. Позже серб отправил Брауну ещё одну длинную передачу — и тот завершил атаку данком. Без Джамала Мюррэя роль Йокича в организации нападения стала особенно заметной.

После большого перерыва игра пошла по привычному сценарию: «Юта» удерживала преимущество, а «Денвер» пытался наверстать нехватку сыгранности за счёт энергии и индивидуального мастерства. Но когда на площадку стали выходить резервисты, хозяевам всё труднее было держать темп. Йокич провёл на паркете совсем немного времени: набрал три очка, отдал семь передач и лишь однажды бросил по кольцу. «Юта» победила — 109:97.