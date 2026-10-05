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Предсезонка НБА — 2026, Денвер Наггетс — Юта Джаз, 5 октября: обзор матча и невероятный пас Николы Йокича, видео

Пас Йокича — чистое волшебство. Уже с первых минут Никола показал, что готов к регулярке!
Артемий Берстенев
Пас Николы Йокича — чистое волшебство!
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Сербу хватило четверти часа, чтобы напомнить о своём классе.

Йокичу, кажется, хватает и пары минут, чтобы показать, что он готов к сезону. В первом предсезонном матче «Денвера» с «Ютой» серб отыграл всего 15 минут и почти не бросал по кольцу, но всё равно набрал семь передач. Одна получилась настолько изобретательной, что её легко было принять за эпизод из регулярки.

Йокич получил мяч и тут же, не глядя на партнёра, отправил его из-за спины на другой конец площадки. Кэм Джонсон поймал передачу в углу и спокойно попал из-за дуги. Вся красота эпизода — в неожиданности, поскольку корпусом Йокич скрыл от защитников, куда собирается отдать мяч.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Никола с самого начала раз за разом находил партнёров под кольцом: дважды вывел на бросок Аарона Гордона, а затем помог отличиться Кристиану Брауну. Позже серб отправил Брауну ещё одну длинную передачу — и тот завершил атаку данком. Без Джамала Мюррэя роль Йокича в организации нападения стала особенно заметной.

После большого перерыва игра пошла по привычному сценарию: «Юта» удерживала преимущество, а «Денвер» пытался наверстать нехватку сыгранности за счёт энергии и индивидуального мастерства. Но когда на площадку стали выходить резервисты, хозяевам всё труднее было держать темп. Йокич провёл на паркете совсем немного времени: набрал три очка, отдал семь передач и лишь однажды бросил по кольцу. «Юта» победила — 109:97.

А когда сыграет, например, Дёмин? Смотрите здесь расписание предсезонки
НБА — предсезонные матчи
05 октября 2026, понедельник. 02:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
97 : 109
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Строутер - 14, Гордон - 12, Джонс - 8, Джонсон - 8, Бразиле - 7, Браун - 6, Уитмор - 6, Багли - 5, Миллер - 5, Нембард - 5, Дерозан - 5, Холмс - 4, Уокер - 3, Йокич - 3, Ннаджи - 3, Диалло - 2, Хопкинс - 1, Гудвин, Джонс, Мюррэй, Хоукинс
Юта Джаз: Маркканен - 17, Джордж - 15, Хинсон - 14, Джексон - 11, Бэйли - 10, Кольер - 9, Михайлюк - 9, Бамба - 6, Ингрэм - 6, Нуркич - 4, Окоги - 3, Питерсон - 3, Хэйс - 2, Браун-мл., Филиповски, Грин, Бейтс, Эйду, Александер, Сенсабо
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Новости. Баскетбол
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