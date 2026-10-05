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Предсезонка НБА — 2026, Лос-Анджелес Клипперс — Голден Стэйт Уорриорз, 5 октября: обзор и победное попадание Китона Уоглера

Вот это смелость! Новичок вытащил матч в концовке и завершил дебют победным броском. Видео
Артемий Берстенев
Китон Уоглер завершил дебют победным броском
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«Клипперс» доверили мяч Китону Уоглеру — и он не подвёл. Защитник провёл первую игру в предсезонке НБА.

Китан Уоглер дебютировал за «Лос-Анджелес Клипперс» в предсезонном матче НБА. Пятый выбор драфта-2026 вышел со скамейки и провёл на площадке 30 минут: на его счету 15 очков, шесть подборов, три передачи, два перехвата и блок-шот. Правда, с бросками у новичка в этот раз не заладилось.

В НБА активно идут предсезонные матчи — следите за расписанием здесь

Он попал лишь три раза из 15 с игры и реализовал единственный трёхочковый из 11 попыток. Зато с линии штрафных защитник был точен — восемь из девяти очков он набрал именно так. Даже при таком невысоком проценте Уоглер не выпадал из игры: помогал на подборах, участвовал в розыгрыше и отрабатывал в защите. Это был его первый матч после перехода из студенческого баскетбола. В Иллинойсе он провёл сильный сезон, и «Клипперс» выбрали его под пятым номером на драфте. В «Лос-Анджелесе» рассчитывают на его универсальность, поэтому уже в первой игре поручили новичку немало разных задач.

В первой половине «Клипперс» уверенно вели игру и ушли на большой перерыв при счёте 55:43. Но после паузы «Голден Стэйт» перехватил инициативу: несколько удачных отрезков помогли команде отыграться, а затем и выйти вперёд. Лучшим в плане результативности у «Клипперс» стал Руи Хатимура — 21 очко, пять подборов и блок-шот. Он реализовал 8 из 11 бросков с игры, в том числе четыре из пяти — из-за дуги. Дариус Гарлэнд набрал 15 очков и сделал шесть передач, а Баба Миллер записал на свой счёт девять очков и шесть подборов.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

До начала регулярного чемпионата «Клипперс» осталось провести ещё ряд предсезонных матчей: в ночь на 11 октября они встретятся с «Торонто».

К слову, исход матч с «Голден Стэйт» решался на последних секундах — уступая 100:101, «Клипперс» доверили мяч Уоглеру, который за 10 секунд до конца основного времени забил степбэк со средней дистанции. «Уорриорз» не смогли ответить, и команда из Лос-Анджелеса победила со счётом 104:101. Забавно, что для Уоглера этот бросок стал единственным попаданием с игры в концовке.

НБА — предсезонные матчи
05 октября 2026, понедельник. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Хатимура - 21, Уоглер - 15, Гарлэнд - 15, Миллер - 9, Уэсли - 8, Кристи - 8, Джонс - 6, Мартинелли - 5, Дик - 4, Пикетт - 4, Джексон - 4, Данн - 3, Лопес - 1, Кавамура - 1, Бил, Сандерс, Ингрэм, Нидерхаузер, Лойер, Страс
Голден Стэйт Уорриорз: Бэсси - 12, Уильямс - 11, Айк - 11, Карри - 10, Сантос - 9, Леонс - 8, Подзиемски - 7, Пэйтон II - 6, Терри - 5, Лендеборг - 4, Ньянг - 4, Хорфорд - 3, Ричард - 2, Мелтон - 2, Тухи - 2, Грин - 2, Келли - 2, Крайер - 1, Муди, Порзингис, Батлер
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Новости. Баскетбол
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