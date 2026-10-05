Вот это смелость! Новичок вытащил матч в концовке и завершил дебют победным броском. Видео

Китан Уоглер дебютировал за «Лос-Анджелес Клипперс» в предсезонном матче НБА. Пятый выбор драфта-2026 вышел со скамейки и провёл на площадке 30 минут: на его счету 15 очков, шесть подборов, три передачи, два перехвата и блок-шот. Правда, с бросками у новичка в этот раз не заладилось.

Он попал лишь три раза из 15 с игры и реализовал единственный трёхочковый из 11 попыток. Зато с линии штрафных защитник был точен — восемь из девяти очков он набрал именно так. Даже при таком невысоком проценте Уоглер не выпадал из игры: помогал на подборах, участвовал в розыгрыше и отрабатывал в защите. Это был его первый матч после перехода из студенческого баскетбола. В Иллинойсе он провёл сильный сезон, и «Клипперс» выбрали его под пятым номером на драфте. В «Лос-Анджелесе» рассчитывают на его универсальность, поэтому уже в первой игре поручили новичку немало разных задач.

В первой половине «Клипперс» уверенно вели игру и ушли на большой перерыв при счёте 55:43. Но после паузы «Голден Стэйт» перехватил инициативу: несколько удачных отрезков помогли команде отыграться, а затем и выйти вперёд. Лучшим в плане результативности у «Клипперс» стал Руи Хатимура — 21 очко, пять подборов и блок-шот. Он реализовал 8 из 11 бросков с игры, в том числе четыре из пяти — из-за дуги. Дариус Гарлэнд набрал 15 очков и сделал шесть передач, а Баба Миллер записал на свой счёт девять очков и шесть подборов.

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До начала регулярного чемпионата «Клипперс» осталось провести ещё ряд предсезонных матчей: в ночь на 11 октября они встретятся с «Торонто».

К слову, исход матч с «Голден Стэйт» решался на последних секундах — уступая 100:101, «Клипперс» доверили мяч Уоглеру, который за 10 секунд до конца основного времени забил степбэк со средней дистанции. «Уорриорз» не смогли ответить, и команда из Лос-Анджелеса победила со счётом 104:101. Забавно, что для Уоглера этот бросок стал единственным попаданием с игры в концовке.