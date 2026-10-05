Сезон начался эффектно. Всё о главных героях на старте Единой лиги

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартовал 25 сентября. «Чемпионат» возвращается к рубрике с героями недели. Так как начинался сезон с пятницы, то мы решили дать время всем командам сыграть хотя бы по матчу и уже после этого делать выводы. Отрезок был выбран больше, чем неделя, поэтому и игроков возьмём на одного больше. В следующих выпусках вернёмся к стандартной пятёрке лучших.

Уэнделл Грин: яркое выступление новичка

Уэнделл Грин Фото: Единая лига ВТБ

25 очков, пять подборов, пять передач, два перехвата.

«Автодор» в это межсезонье сильно обновился. В клубе сменились все легионеры, а также пришло много россиян. Среди новичков команды на старте сезона выделился разыгрывающий Уэнделл Грин. В игре с «Самарой» американец выдал 25 очков, пять подборов, пять передач и два перехвата за 34 минуты на паркете. Его показатель эффективности составил выдающиеся 32 балла, что говорит об огромном вкладе в победу, которая стала первой для саратовцев в сезоне — 77:69.

Джошуа Примо: с ходу показал, что будет на хорошем счету

Джошуа Примо Фото: Единая лига ВТБ

22 очка, один подбор, две передачи и один перехват.

Игрок покинул НБА со скандалом. Причиной ухода из лиги стало то, что Примо неоднократно показывал гениталии психологу «Сан-Антонио». Хоть стороны и урегулировали всё во внесудебном порядке, пятно на его репутации осталось. «Клипперс» дали ему второй шанс, но травмы помешали ему себя проявить. Джошуа не ступал на паркет практически два сезона в официальных матчах, но «Парма» всё равно решила поверить в ещё очень молодого игрока, которому на данный момент 23 года.

В своей дебютной игре в Единой лиге Примо оформил 22 очка, один подбор, две передачи и один перехват. Причём сделал это в игре с УНИКСом! В итоге пермяки одержали победу со счётом 97:88. Джошуа насобирал на себе кучу фолов, а защита соперника не могла остановить его как в «краске», так и на дуге. Шикарный перформанс от того, кого многие списали со счетов.

Джавонте Даглас: колоссальное влияние на игру

Джавонте Даглас Фото: Единая лига ВТБ

24 очка, семь подборов, одна передача, один перехват и один блок-шот.

Джавонте Даглас с 2022 года выступает за «Уралмаш» и крайне полезен на обеих сторонах паркета. В игре с «Автодором» он это в очередной раз продемонстрировал — 24 очка, семь подборов и по одной передаче, перехвату и блок-шоту. Эти цифры не в полной мере отражают тот объём работы, который выполняет Даглас на площадке. Точно можно сказать одно — с ним на паркете уральцы показывали свой лучший баскетбол.

Патрик Миллер: первый дабл-дабл в сезоне и яркий камбэк

Патрик Миллер Фото: Единая лига ВТБ

17 очков, два подбора, 11 передач и два перехвата.

28 очков, три подбора, шесть передач и три перехвата.

Капитан «Локомотива-Кубань» на старте чемпионата выдал сразу два топовых выступления. В стартовой встрече регулярки с «Енисеем» Патрик Миллер оформил первый в сезоне дабл-дабл из 17 очков и 11 передач, добавив к этому два подбора и два перехвата. А затем краснодарцы играли с МБА. После первой половины москвичи лидировали, но Патрик взял всё в свои руки.

Во второй половине разыгрывающий буквально тащил на себе клуб, закончив в итоге встречу с 28 очками, тремя подборами, шестью передачами и тремя перехватами. Его показатель эффективности составил невероятные 40 баллов — такие выступления на вес золота. «Локо» выиграл оба матча.

Дакуан Смит: историческая для «Динамо» победа в Единой лиге

Дакуан Смит Фото: Единая лига ВТБ

29 очков, семь подборов и две передачи.

Владивостокское «Динамо» начало сезон с поражения от УНИКСа. Казанцы уступили «Парме» и дома сделали всё возможное, чтобы реабилитироваться за этот результат перед родными болельщиками. Затем клуб из Приморья пожаловал в гости к «Самаре». Один из лидеров команды Дакуан Смит закончил матч с 29 очками, семью подборами и двумя передачами. Такой перформанс от защитника помог «Динамо» впервые в истории победить в Единой лиге — 98:84.

Брендан Адамс: лучший игрок матча недели

Брендан Адамс Фото: Единая лига ВТБ

21 очко, один подбор, четыре передачи и один перехват.

Противостояния наших топ-клубов всегда приковывают к себе уйму внимания. Первыми в этом сезоне встретились между собой УНИКС и «Зенит». Борьбы на паркете мы не увидели, так как казанцы просто переехали соперника, выиграв со счётом 95:60, а в определённый момент разница и вовсе составляла 45 очков.

Тем не менее это не умаляет заслуг Брендана Адамса, который выделялся на паркете. Разыгрывающий за 22 минуты сумел оформить 21 очко, один подбор, четыре передачи и один перехват. Всё это вкупе с шикарной обороной — герой матча недели.