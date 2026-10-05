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Единая лига ВТБ, сезон-2026/2027: главные герои первой недели, Примо, Грин, Даглас, Миллер, Смит, Адамс, баскетбол, Парма

Сезон начался эффектно. Всё о главных героях на старте Единой лиги
Никита Бирюков
Все герои на старте Единой лиги — 2026/2027
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Возвращаем нашу еженедельную рубрику!

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартовал 25 сентября. «Чемпионат» возвращается к рубрике с героями недели. Так как начинался сезон с пятницы, то мы решили дать время всем командам сыграть хотя бы по матчу и уже после этого делать выводы. Отрезок был выбран больше, чем неделя, поэтому и игроков возьмём на одного больше. В следующих выпусках вернёмся к стандартной пятёрке лучших.

Уэнделл Грин: яркое выступление новичка

Уэнделл Грин

Уэнделл Грин

Фото: Единая лига ВТБ

25 очков, пять подборов, пять передач, два перехвата.

«Автодор» в это межсезонье сильно обновился. В клубе сменились все легионеры, а также пришло много россиян. Среди новичков команды на старте сезона выделился разыгрывающий Уэнделл Грин. В игре с «Самарой» американец выдал 25 очков, пять подборов, пять передач и два перехвата за 34 минуты на паркете. Его показатель эффективности составил выдающиеся 32 балла, что говорит об огромном вкладе в победу, которая стала первой для саратовцев в сезоне — 77:69.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
77 : 69
Самара
Самарская область
Автодор: Грин - 25, Пранаускис - 19, Холлис - 9, Евсеев - 8, Коско - 8, Фёдоров - 5, Шендеров - 3, Наумов, Халдеев, Хаффман, Шикалов
Самара: Саврасов - 18, Ведищев - 18, Минченко - 13, Чеваренков - 8, Петенев - 6, Зоткин - 3, Чебуркин - 2, Походяев - 1, Шейко, Коряковский, Чикарев

Джошуа Примо: с ходу показал, что будет на хорошем счету

Джошуа Примо

Джошуа Примо

Фото: Единая лига ВТБ

22 очка, один подбор, две передачи и один перехват.

Игрок покинул НБА со скандалом. Причиной ухода из лиги стало то, что Примо неоднократно показывал гениталии психологу «Сан-Антонио». Хоть стороны и урегулировали всё во внесудебном порядке, пятно на его репутации осталось. «Клипперс» дали ему второй шанс, но травмы помешали ему себя проявить. Джошуа не ступал на паркет практически два сезона в официальных матчах, но «Парма» всё равно решила поверить в ещё очень молодого игрока, которому на данный момент 23 года.

В своей дебютной игре в Единой лиге Примо оформил 22 очка, один подбор, две передачи и один перехват. Причём сделал это в игре с УНИКСом! В итоге пермяки одержали победу со счётом 97:88. Джошуа насобирал на себе кучу фолов, а защита соперника не могла остановить его как в «краске», так и на дуге. Шикарный перформанс от того, кого многие списали со счетов.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 97
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Шаманич - 23, Рейнольдс - 16, Адамс - 14, Беленицкий - 11, Ратэн-Мэйс - 11, Швед - 8, Захаров - 3, Маккормак - 2, Брайс, Гудумак, Коновалов, Узинский
Бетсити Парма: Примо - 22, Мартин - 19, Джонсон - 15, Фоббс - 14, Уэйли - 11, Шашков - 7, Карпенков - 4, Егоров - 3, Свинин - 2, Головченко, Ильницкий, Миронов

Джавонте Даглас: колоссальное влияние на игру

Джавонте Даглас

Джавонте Даглас

Фото: Единая лига ВТБ

24 очка, семь подборов, одна передача, один перехват и один блок-шот.

Джавонте Даглас с 2022 года выступает за «Уралмаш» и крайне полезен на обеих сторонах паркета. В игре с «Автодором» он это в очередной раз продемонстрировал — 24 очка, семь подборов и по одной передаче, перехвату и блок-шоту. Эти цифры не в полной мере отражают тот объём работы, который выполняет Даглас на площадке. Точно можно сказать одно — с ним на паркете уральцы показывали свой лучший баскетбол.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 сентября 2026, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
75 : 80
Уралмаш
Екатеринбург
Автодор: Грин - 16, Евсеев - 12, Пранаускис - 9, Коско - 9, Халдеев - 8, Шикалов - 7, Холлис - 6, Хаффман - 5, Шендеров - 3, Наумов, Фёдоров
Уралмаш: Даглас - 24, Эфиани - 22, Тасич - 11, Клемонс - 7, Эллис - 5, Карданахишвили - 4, Кривых - 4, Попов - 3, Смагин, Новиков, Абрамов

Патрик Миллер: первый дабл-дабл в сезоне и яркий камбэк

Патрик Миллер

Патрик Миллер

Фото: Единая лига ВТБ

17 очков, два подбора, 11 передач и два перехвата.
28 очков, три подбора, шесть передач и три перехвата.

Капитан «Локомотива-Кубань» на старте чемпионата выдал сразу два топовых выступления. В стартовой встрече регулярки с «Енисеем» Патрик Миллер оформил первый в сезоне дабл-дабл из 17 очков и 11 передач, добавив к этому два подбора и два перехвата. А затем краснодарцы играли с МБА. После первой половины москвичи лидировали, но Патрик взял всё в свои руки.

Во второй половине разыгрывающий буквально тащил на себе клуб, закончив в итоге встречу с 28 очками, тремя подборами, шестью передачами и тремя перехватами. Его показатель эффективности составил невероятные 40 баллов — такие выступления на вес золота. «Локо» выиграл оба матча.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 66
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 19, Миллер - 17, Покушевски - 10, Лопатин - 10, Фирсов - 10, Барашков - 9, Самойленко - 6, Ведищев, Темиров, Ворсулев, Абдулбасиров, Квитковских
Енисей: Кэллисон - 14, Евдокимов - 11, Белянков - 10, Шеянов - 7, Янг - 6, Ванин - 6, Долинин - 6, Мотовилов - 2, Касаткин - 2, Шлегель - 2, Белоусов, Такер
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
92 : 87
МБА
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 28, Покушевски - 18, Куин - 15, Лопатин - 8, Квитковских - 5, Фирсов - 4, Хаджибегович - 3, Самойленко - 3, Ведищев - 2, Темиров - 2, Барашков - 2, Абдулбасиров - 2
МБА: Огарков - 21, Сонько - 15, Певнев - 14, Падиус - 10, Хоменко - 6, Чернышев - 5, Карпенко - 5, Платунов - 4, Пивцайкин - 3, Хвостов - 2, Малинин - 2, Финаев

Дакуан Смит: историческая для «Динамо» победа в Единой лиге

Дакуан Смит

Дакуан Смит

Фото: Единая лига ВТБ

29 очков, семь подборов и две передачи.

Владивостокское «Динамо» начало сезон с поражения от УНИКСа. Казанцы уступили «Парме» и дома сделали всё возможное, чтобы реабилитироваться за этот результат перед родными болельщиками. Затем клуб из Приморья пожаловал в гости к «Самаре». Один из лидеров команды Дакуан Смит закончил матч с 29 очками, семью подборами и двумя передачами. Такой перформанс от защитника помог «Динамо» впервые в истории победить в Единой лиге — 98:84.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
84 : 98
Динамо В
Владивосток
Самара: Саврасов - 20, Чебуркин - 15, Походяев - 14, Чеваренков - 11, Петенев - 11, Минченко - 5, Ведищев - 5, Чикарев - 2, Зоткин - 1, Кожемякин, Шейко, Великородный
Динамо В: Смит - 29, Поллард - 18, Блэкмон - 14, Кроули - 12, Личутин - 7, Ершов - 6, Стребков - 6, Семенченко - 4, Акрамов - 2, Садиков, Денисов, Пресняков

Брендан Адамс: лучший игрок матча недели

Брендан Адамс

Брендан Адамс

Фото: Единая лига ВТБ

21 очко, один подбор, четыре передачи и один перехват.

Противостояния наших топ-клубов всегда приковывают к себе уйму внимания. Первыми в этом сезоне встретились между собой УНИКС и «Зенит». Борьбы на паркете мы не увидели, так как казанцы просто переехали соперника, выиграв со счётом 95:60, а в определённый момент разница и вовсе составляла 45 очков.

Тем не менее это не умаляет заслуг Брендана Адамса, который выделялся на паркете. Разыгрывающий за 22 минуты сумел оформить 21 очко, один подбор, четыре передачи и один перехват. Всё это вкупе с шикарной обороной — герой матча недели.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 60
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Адамс - 21, Рейнольдс - 14, Ратэн-Мэйс - 12, Маккормак - 12, Шаманич - 12, Брайс - 8, Беленицкий - 7, Захаров - 5, Коновалов - 2, Узинский - 2, Гудумак, Михайловский
Зенит: Мэйсон - 14, Жбанов - 12, Роберсон - 8, Ирэбу - 7, Д. Кулагин - 5, Пойтресс - 4, Ньюмэн - 3, Емченко - 3, Мартюк - 2, Земский - 2, Карасёв, Воронцевич
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