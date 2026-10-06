Чемпион, который не способен платить. В НБА богатым быть нельзя

«Нью-Йорк Никс» только что выиграл титул — первый за 53 года. У клуба есть чемпионское ядро, которое доказало свою состоятельность в плей-офф. Карл-Энтони Таунс провёл сильный постсезон, Джейлен Брансон остаётся лицом команды, Микал Бриджес и О Джи Ануноби составляют элитную оборонительную и универсальную связку. Казалось бы, момент для владельца клуба простой: платить своим лучшим игрокам и пытаться повторить успех. Но именно здесь современная НБА ставит перед «Никс» почти экономическую задачу.

И главный разговор последних недель — продление Таунса. В сезоне-2026/2027 «большой» «Нью-Йорка» заработает $ 57,07 млн. На следующий сезон у него предусмотрена опция игрока на $ 61 млн, и, если он от неё откажется, уже летом сможет выйти на рынок свободных агентов. При этом Таунс имеет право на продление на четыре года и $ 273 млн. Переговоры о новом соглашении шли всё лето, однако к концу сентября стороны так и не приблизились к договорённости.

Карл-Энтони Таунс в предсезонном матче НБА Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Причина далеко не в оценке самого игрока: «Никс» хотят сохранить Таунса. Сам Карл-Энтони хочет остаться в Нью-Йорке. Но клуб не хочет давать ему контракт, который максимально приблизит команду ко второму налоговому порогу. Потому что в нынешней НБА второй апрон — это не просто очередной уровень налога. Фактически это зона, в которой лига начинает ограничивать не столько сам размер расходов, сколько способность команды строить состав.

Сам по себе максимальный контракт Таунса не означает, что команда немедленно начнёт стагнировать, но она точно потеряет в гибкости. Чем больше становится платёжная ведомость, тем ближе «Нью-Йорк» к зоне, в которой каждая последующая операция становится сложнее. А команде-чемпиону нужны не только пять основных игроков. Нужны усиления, запасные, игроки на случай травм, возможности менять состав по ходу сезона и в феврале теоретически найти нового игрока под усиление. И вот именно эту гибкость второй апрон начинает отнимать – команда не может в обменах объединять зарплаты нескольких игроков для получения более дорогого игрока, использовать определённые исключения и отправлять деньги в сделках. Для обычной команды это неприятность. Для чемпиона, который хочет защитить титул, катастрофа. В связи с этим в последние годы сохранить чемпионский состав практически нереально.

Чемпионский парад «Нью-Йорк Никс» Фото: Adam Gray/Getty Images

Именно поэтому позиция «Никс» по Таунсу выглядит жёсткой. Если бы «Нью-Йорк» думал только о сезоне-2026/2027, вопрос был бы гораздо проще: команда уже стала чемпионом, почему бы не дать своему «большому» максимально возможные деньги и не попробовать повторить успех? Однако менеджмент обязан смотреть на два-три года вперёд. В этом и заключается парадокс современной НБА. Чемпионство повышает стоимость каждого игрока. Самый наглядный пример финансовой стратегии «Нью-Йорка» — Митчелл Робинсон. Центровой покинул команду и перешёл в «Бостон». И это решение нельзя рассматривать исключительно как баскетбольное.

Робинсон был полезным игроком ротации, но его уход позволил «Никс» не добавлять ещё одну существенную зарплату в конструкцию, которая и без того находится возле второго апрона. Иными словами, «Нью-Йорк» уже начал платить цену за желание не пересекать вторую финансовую границу.

Если бы «Никс» проиграли в финале «Сан-Антонио», переговоры выглядели бы иначе. Тогда клуб мог бы спокойно объяснить: «Да, Таунс важен, но нам нужно посмотреть, насколько этот состав способен бороться за титул». Теперь такой аргумент нерелевантен. Таунс — один из игроков, непосредственно принёсших чемпионство. Он уже доказал, что способен быть частью команды, которая выигрывает титул.

Ситуация «Нью-Йорка» — один из ярких примеров того, чего хотела добиться новая коллективная система НБА. Лига сознательно сделала так, чтобы успешная команда не могла просто решить любую проблему дополнительными деньгами. В конечном счёте переговоры по Таунсу — это не спор о нескольких миллионах долларов. Это спор о том, каким будет чемпионское окно «Никс». Но всё же позитивное направление в переговорах есть: Таунс готов сделать «Нью-Йорку» скидку. Вот только насколько весомую — пока неизвестно.