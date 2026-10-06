Идеальное усиление ЦСКА. Амат М'Бай называл армейцев семьёй, а теперь вернулся в неё

6 октября болельщики ЦСКА получили неожиданную новость: клуб объявил о возвращении Амата М’Бая. 36-летний форвард подписал контракт до окончания нынешнего сезона и вновь будет работать под руководством Андреаса Пистиолиса. Армейский клуб спортсмен покинул летом 2025 года, после чего перебрался в «Париж» и впервые в профессиональной карьере сыграл в чемпионате Франции.

В ЦСКА М'Бай провёл два сезона и успел стать заметной частью команды. С 2023 по 2025 год он сыграл за красно-синих 105 встреч, 94 раза выходил в стартовой пятёрке и в среднем набирал 11,5 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 1,8 передачи за 25,3 минуты. За это время француз дважды выиграл Единую лигу ВТБ и принял участие в Матче всех звёзд — 2024.

В Париж и обратно

Амат М'Бай Фото: Icon Sport/Sipa USA/ТАСС

Переезд во Францию был для М’Бая особенным не только с баскетбольной точки зрения. До сезона-2025/2026 он ни разу не выступал за французский клуб на профессиональном уровне, хотя именно во Франции родился и начинал заниматься баскетболом. В «Париже» ему предстояло встроиться в молодую и очень энергичную команду, играющую в высоком темпе.

Главный тренер «Парижа» Франческо Табеллини ещё в октябре прошлого года подчёркивал, что рассчитывает на М’Бая как на важного лидера команды. От француза ждали прежде всего опыта, умения вести за собой партнёров и броска с дальней дистанции. Сам баскетболист признавался, что ему пришлось адаптироваться к новой системе и требованиям команды. В итоге роль М’Бая стала более ограниченной по сравнению с ЦСКА. В Евролиге он провёл 34 матча, получая в среднем 17,3 минуты. За это время форвард набирал 7,6 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 1,0 передачи при 44% реализации с игры и 35,4% из-за дуги.

При этом бросок оставался важной частью его арсенала. В национальном чемпионате М'Бай провёл 35 матчей, где в среднем набирал 8,0 очка (реализуя 40,9% трёхочковых), совершал 1,9 подбора и отдавал 1,1 передачи за 16,2 минуты. Вместе с «Парижем» дошёл до финала чемпионата Франции и стал серебряным призёром.

Несмотря на относительно скромные средние показатели, у форварда хватало ярких отрезков. Один из лучших матчей сезона он провёл в январе с «Реалом». Встреча завершилась победой парижан со счётом 98:92, а М'Бай набрал 16 очков за неполные 17 минут. После игры француз подчеркнул, что хорошо чувствовал себя физически, а дополнительный отдых перед матчем помог ему выйти на площадку более свежим. При этом игру М’Бая отметила и пресс-служба «Реала», отдельно указав, что одну из результативных серий «Парижа» возглавил именно французский форвард.

Ещё более показательной стала встреча с «Жальгирисом» в декабре. «Париж» уступил со счётом 105:108, однако М'Бай выдал по-настоящему яркий индивидуальный отрезок в своей карьере в Евролиге: только в четвёртой четверти он набрал 17 очков.

Возвращение в знакомую систему

Амат М'Бай Фото: РИА Новости

Для ЦСКА возвращение выглядит максимально логичным ещё и потому, что М'Бай уже знаком с тренером и клубной системой. Пистиолис не скрывает, что именно это он считает одним из главных преимуществ сделки: «Он уже знает, как устроена команда, знаком с партнёрами, что делает его идеальным усилением состава».

Есть и другая важная деталь: М'Бай возвращается в Москву после полноценного сезона в Евролиге. Да, его средняя статистика в Париже была скромнее московской, но он продолжал играть важную роль в ротации как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубковом турнире.

Важно, что тёплое отношение к М’Баю в клубе сохранялось и после его ухода. В августе 2025 года Андрей Ватутин, отвечая на вопрос о потере француза и Алексы Аврамовича, подчёркивал, что оба игрока стали частью истории ЦСКА. «То, как простился с клубом Амат, меня лично невероятно тронуло», — говорил президент армейцев, отдельно отмечая обращение баскетболиста к сотрудникам, тренерам и болельщикам.

В июне 2025-го М'Бай после ухода благодарил ЦСКА за то, что в клубе его приняли в семью. Теперь француз в неё вернулся. Каким окажется это возвращение, покажет сезон. Однако с учётом прошлого опыта, отношений игрока с главным тренером и руководством команды болельщики вправе рассчитывать на многое.