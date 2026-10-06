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С кем Егор Дёмин сыграет в предсезонке НБА: все матчи Бруклина и соперники с суперзвёздами

Дёмин против Леброна и Янниса? С кем из звёзд НБА может сыграть Егор в предсезонке
Виталий Весёлый
С кем Егор Дёмин сыграет в предсезонке НБА
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Собрали всех топовых соперников россиянина в рамках подготовки ко второму сезону в лучшей лиге мира.

Новый сезон НБА уже совсем близко, и «Бруклин» Егора Дёмина проведёт в рамках подготовки к нему четыре предсезонных матча. Первый состоится уже в ночь на 7 октября — команда из Нью-Йорка сыграет с «Шарлотт Хорнетс». Затем соперниками «Нетс» станут «Филадельфия», «Вашингтон» и, наконец, «Майами».

Полное расписание предсезонки НБА смотрите здесь

Для российского разыгрывающего это отличная возможность проверить себя на фоне очень разных команд — от молодых коллективов до клубов с настоящими суперзвёздами. Но есть важный нюанс: предсезонка — время экспериментов, поэтому далеко не факт, что все лидеры соперников выйдут на паркет. Разбираемся, с кем встретится Дёмин в предсезонке и кто из звёзд этих команд действительно может сыграть с «Бруклином».

«Шарлотт»

Брэндон Миллер

Брэндон Миллер

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Первым соперником Егора Дёмина станет серьёзно обновившийся «Шарлотт». В предсезонке команды встретятся в ночь на 7 октября, в Шарлотт, а уже через две недели сыграют друг с другом снова — на этот раз в регулярном чемпионате. 21 октября «Хорнетс» откроют сезон именно в гостях у «Бруклина».

Летом клуб расстался с Ламело Боллом и Майлзом Бриджесом, а на их место пришли Наз Рид, Грейсон Аллен, Деннис Шрёдер и Ройс О'Нил. Теперь команда рассчитывает строить новое ядро вокруг Брэндона Миллера и Кона Книппела.

Правда, именно Книппела Дёмин в предсезонке не увидит: один из лучших новичков прошлого сезона получил травму задней поверхности бедра и пропустит все четыре предсезонных матча. Более того, пока нет уверенности, что он успеет восстановиться к старту регулярного чемпионата. Не сыграет 7 октября и Коби Уайт — разыгрывающий получил повреждение икроножной мышцы и также пропустит всю предсезонку. Грант Уильямс тоже находится вне игры.

Зато в центре внимания будет Брэндон Миллер. Его новый одноклубник Наз Рид уже сравнил его с Энтони Эдвардсом, отметив, что тот заметно прибавил при переходе от третьего сезона в НБА к четвёртому. По мнению Рида, похожий скачок способен сделать и Миллер.

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
90 : 124
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Макнили - 14, Рид - 13, Аллен - 13, Джеймс - 8, Штайнбах - 7, Салон - 6, Шрёдер - 5, Джойнер - 5, Диабате - 4, Холл - 4, О'Нил - 3, Аджайи - 3, Калькбреннер - 2, Фрикс - 2, Коннотон - 1, Уильямс, Уайт, Андерсон, Книппел, Босвелл, Миллер, Райтселл-мл
Бруклин Нетс: Портер - 16, Рэндл - 13, Траоре - 10, Вульф - 9, Пауэлл - 9, Шарп - 8, Сараф - 8, Клауни - 7, Майнотт - 6, Дёмин - 6, Мэнн - 6, Джонсон - 6, Эллис - 5, Вагнер - 5, Нельсон - 5, Билодо - 5, Браун, Джефферсон, Умричус, Дэйнджа

«Филадельфия»

Леброн Джеймс и Джоэл Эмбиид

Леброн Джеймс и Джоэл Эмбиид

Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Следующим соперником Дёмина станет «Филадельфия» — и здесь уровень звёзд заметно выше. В межсезонье «Сиксерс» устроили настоящую перестройку, добавив к Джоэлу Эмбииду и Тайризу Макси сразу двух топовых игроков — Леброна Джеймса и Джейлена Брауна. Правда, не факт, что получится увидеть их всех на площадке во встрече с «Бруклином». «Сиксерс» уже дебютировали в предсезонке, и в первой игре с «Нью-Йорком» Леброн, Эмбиид и Макси остались вне заявки, тогда как Браун вышел на паркет в первой половине и набрал 22 очка всего за 17 минут, а во второй за происходящим наблюдал со скамейки.

При этом главный тренер клуба из Пенсильвании Ник Нёрс отмечал, что рассчитывает задействовать основных игроков минимум в двух из четырёх предсезонных матчей, поэтому кто-то из звёзд вполне может появиться на площадке в игре с «Нетс». Особое внимание стоит обратить и на Ви Джей Эджкомба. Защитник, выбранный на драфте НБА — 2025 под третьим номером, провёл яркий дебютный сезон, а в первом матче предсезонки набрал 12 очков, сделал семь передач и четыре подбора.

НБА — предсезонные матчи
09 октября 2026, пятница. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 108
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Рэндл - 14, Дёмин - 13, Эллис - 12, Траоре - 12, Клауни - 11, Вульф - 9, Джонсон - 9, Нельсон - 8, Вагнер - 6, Билодо - 5, Сараф - 5, Майнотт - 4, Пауэлл - 4, Умричус - 2, Браун, Джефферсон, Мэнн, Портер, Шарп, Дэйнджа
Филадельфия Сиксерс: Браун - 18, Макси - 14, Эджкомб - 11, Джеймс - 10, Уокер - 8, Эдвардс - 7, Уэйд - 7, Филон - 6, Нельсон - 6, Эмбиид - 6, Рупер - 5, Лав - 4, Томас - 4, Колдуэлл-Поуп - 2, Саймонс, Барлоу, Бона, Майлс, Джонс, Фолл

«Вашингтон»

Энтони Дэвис

Энтони Дэвис

Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Третьим соперником Дёмина станет «Вашингтон», где собралось весьма интересное сочетание молодых талантов и опытных звёзд. Главными лицами команды являются Энтони Дэвис и Трей Янг, а компанию им составил первый номер драфта НБА 2026 года Эй Джей Дибанца, на которого уже сейчас возлагают очень большие надежды. Кроме того, летом «Вашингтон» усилился опытными Деандре Эйтоном и Крисом Миддлтоном.

Дибанцу заранее называли главным претендентом на первый номер драфта. После яркого сезона в ВYU*, где он набирал в среднем 25,5 очка за матч, так и произошло. В Летней лиге Эй Джей сразу показал себя — в дебютной игре набрал 27 очков, повторив рекорд 2009 года по результативности для первого номера драфта. Теперь ему предстоит впервые попробовать себя против игроков НБА в предсезонке, и встреча с «Бруклином» может стать одной из таких. Есть у этой встречи и отдельная предыстория: Дибанца, как и Дёмин, выступал в NCAA за ВYU*.

Ещё одна важная фигура — 21-летний француз Алекс Сарр, который в прошлом сезоне сделал заметный шаг вперёд и теперь также входит в число главных молодых игроков команды. При этом пока неизвестно, в каком составе «Вашингтон» подойдёт к этому матчу. Дэвис вообще ещё не проводил игр за клуб после перехода из «Далласа», а Янг в прошлом сезоне сыграл за «Уизардс» всего пять встреч. Поэтому, как и в случае с «Филадельфией», состав на конкретную предсезонную встречу может заметно отличаться от того, каким он будет у команды в регулярном чемпионате.

НБА — предсезонные матчи
13 октября 2026, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 131
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Джордж - 21, Кулибали - 19, Дибанца - 14, Каррингтон - 14, Джонсон - 13, Янг - 11, Шампани - 7, Сарр - 6, Бикман - 5, Эйтон - 4, Манн - 3, Райли - 3, Окпара - 2, Вукчевич, Уоткинс, Килс, Гилл, Миддлтон, Дэвис, Ливингстон, Уильямс
Бруклин Нетс: Портер - 22, Траоре - 17, Эллис - 15, Клауни - 15, Рэндл - 14, Вагнер - 13, Нельсон - 9, Майнотт - 6, Дёмин - 4, Шарп - 4, Джонсон - 4, Пауэлл - 3, Мэнн - 3, Вульф - 2, Браун, Браун, Джефферсон, Умричус, Билодо, Дэйнджа, Сараф

«Майами»

Яннис Адетокунбо

Яннис Адетокунбо

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Последним соперником Дёмина в предсезонных матчах станет «Майами». Летом клуб из Флориды устроил серьёзную перестройку, получив в результате обмена из «Милуоки» Янниса Адетокунбо, а также подписав Клэя Томпсона. Вместе с Бэмом Адебайо и Эндрю Уиггинсом они должны сформировать новое ядро команды Эрика Споэльстры.

Особенно интересно будет посмотреть на Янниса. Двукратный MVP НБА впервые в карьере сменил клуб и уже успел дебютировать за «Майами» в предсезонке. В матче с «Торонто» (129:105) он набрал девять очков, сделал четыре подбора и семь передач за 14 минут. После игры Споэльстра отдельно отметил плеймейкинг грека и сравнил его с легендарным Мэджиком Джонсоном.

Есть в составе «Майами» и ещё одна интересная для российских болельщиков фигура — Владислав Голдин. В матче с «Торонто» центровой провёл на площадке семь минут, набрал шесть очков и реализовал три из четырёх бросков с игры.

Впрочем, к встрече с «Бруклином» состав «Майами» может выглядеть совсем иначе. Предсезонка — время экспериментов, а Споэльстра только начинает искать оптимальное сочетание игроков вокруг Янниса и Адебайо. При этом сама потенциальная встреча Дёмина с одним из лучших баскетболистов мира станет отличной возможностью проверить себя на самом высоком уровне.

НБА — предсезонные матчи
15 октября 2026, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Год назад Дёмин не получил возможности провести полноценную предсезонку: из-за травмы стопы он пропустил бо́льшую часть подготовки и сыграл лишь в одном матче. Теперь у российского защитника будет возможность провести четыре встречи с очень разными соперниками и проверить себя на фоне целого ряда звёзд НБА. Особенно интересными станут потенциальные противостояния с Леброном, Дэвисом и Адетокунбо. Для Дёмина это хороший шанс показать, насколько он готов ко второму сезону в лиге.

*ВYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

Главные интриги предсезонки НБА:
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От прогресса Дёмина до погони Шея за третьим MVP. 5 главных интриг предсезонки НБА
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