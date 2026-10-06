Дёмин против Леброна и Янниса? С кем из звёзд НБА может сыграть Егор в предсезонке

Новый сезон НБА уже совсем близко, и «Бруклин» Егора Дёмина проведёт в рамках подготовки к нему четыре предсезонных матча. Первый состоится уже в ночь на 7 октября — команда из Нью-Йорка сыграет с «Шарлотт Хорнетс». Затем соперниками «Нетс» станут «Филадельфия», «Вашингтон» и, наконец, «Майами».

Для российского разыгрывающего это отличная возможность проверить себя на фоне очень разных команд — от молодых коллективов до клубов с настоящими суперзвёздами. Но есть важный нюанс: предсезонка — время экспериментов, поэтому далеко не факт, что все лидеры соперников выйдут на паркет. Разбираемся, с кем встретится Дёмин в предсезонке и кто из звёзд этих команд действительно может сыграть с «Бруклином».

«Шарлотт»

Брэндон Миллер Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Первым соперником Егора Дёмина станет серьёзно обновившийся «Шарлотт». В предсезонке команды встретятся в ночь на 7 октября, в Шарлотт, а уже через две недели сыграют друг с другом снова — на этот раз в регулярном чемпионате. 21 октября «Хорнетс» откроют сезон именно в гостях у «Бруклина».

Летом клуб расстался с Ламело Боллом и Майлзом Бриджесом, а на их место пришли Наз Рид, Грейсон Аллен, Деннис Шрёдер и Ройс О'Нил. Теперь команда рассчитывает строить новое ядро вокруг Брэндона Миллера и Кона Книппела.

Правда, именно Книппела Дёмин в предсезонке не увидит: один из лучших новичков прошлого сезона получил травму задней поверхности бедра и пропустит все четыре предсезонных матча. Более того, пока нет уверенности, что он успеет восстановиться к старту регулярного чемпионата. Не сыграет 7 октября и Коби Уайт — разыгрывающий получил повреждение икроножной мышцы и также пропустит всю предсезонку. Грант Уильямс тоже находится вне игры.

Зато в центре внимания будет Брэндон Миллер. Его новый одноклубник Наз Рид уже сравнил его с Энтони Эдвардсом, отметив, что тот заметно прибавил при переходе от третьего сезона в НБА к четвёртому. По мнению Рида, похожий скачок способен сделать и Миллер.

«Филадельфия»

Леброн Джеймс и Джоэл Эмбиид Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Следующим соперником Дёмина станет «Филадельфия» — и здесь уровень звёзд заметно выше. В межсезонье «Сиксерс» устроили настоящую перестройку, добавив к Джоэлу Эмбииду и Тайризу Макси сразу двух топовых игроков — Леброна Джеймса и Джейлена Брауна. Правда, не факт, что получится увидеть их всех на площадке во встрече с «Бруклином». «Сиксерс» уже дебютировали в предсезонке, и в первой игре с «Нью-Йорком» Леброн, Эмбиид и Макси остались вне заявки, тогда как Браун вышел на паркет в первой половине и набрал 22 очка всего за 17 минут, а во второй за происходящим наблюдал со скамейки.

При этом главный тренер клуба из Пенсильвании Ник Нёрс отмечал, что рассчитывает задействовать основных игроков минимум в двух из четырёх предсезонных матчей, поэтому кто-то из звёзд вполне может появиться на площадке в игре с «Нетс». Особое внимание стоит обратить и на Ви Джей Эджкомба. Защитник, выбранный на драфте НБА — 2025 под третьим номером, провёл яркий дебютный сезон, а в первом матче предсезонки набрал 12 очков, сделал семь передач и четыре подбора.

«Вашингтон»

Энтони Дэвис Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Третьим соперником Дёмина станет «Вашингтон», где собралось весьма интересное сочетание молодых талантов и опытных звёзд. Главными лицами команды являются Энтони Дэвис и Трей Янг, а компанию им составил первый номер драфта НБА 2026 года Эй Джей Дибанца, на которого уже сейчас возлагают очень большие надежды. Кроме того, летом «Вашингтон» усилился опытными Деандре Эйтоном и Крисом Миддлтоном.

Дибанцу заранее называли главным претендентом на первый номер драфта. После яркого сезона в ВYU*, где он набирал в среднем 25,5 очка за матч, так и произошло. В Летней лиге Эй Джей сразу показал себя — в дебютной игре набрал 27 очков, повторив рекорд 2009 года по результативности для первого номера драфта. Теперь ему предстоит впервые попробовать себя против игроков НБА в предсезонке, и встреча с «Бруклином» может стать одной из таких. Есть у этой встречи и отдельная предыстория: Дибанца, как и Дёмин, выступал в NCAA за ВYU*.

Ещё одна важная фигура — 21-летний француз Алекс Сарр, который в прошлом сезоне сделал заметный шаг вперёд и теперь также входит в число главных молодых игроков команды. При этом пока неизвестно, в каком составе «Вашингтон» подойдёт к этому матчу. Дэвис вообще ещё не проводил игр за клуб после перехода из «Далласа», а Янг в прошлом сезоне сыграл за «Уизардс» всего пять встреч. Поэтому, как и в случае с «Филадельфией», состав на конкретную предсезонную встречу может заметно отличаться от того, каким он будет у команды в регулярном чемпионате.

«Майами»

Яннис Адетокунбо Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Последним соперником Дёмина в предсезонных матчах станет «Майами». Летом клуб из Флориды устроил серьёзную перестройку, получив в результате обмена из «Милуоки» Янниса Адетокунбо, а также подписав Клэя Томпсона. Вместе с Бэмом Адебайо и Эндрю Уиггинсом они должны сформировать новое ядро команды Эрика Споэльстры.

Особенно интересно будет посмотреть на Янниса. Двукратный MVP НБА впервые в карьере сменил клуб и уже успел дебютировать за «Майами» в предсезонке. В матче с «Торонто» (129:105) он набрал девять очков, сделал четыре подбора и семь передач за 14 минут. После игры Споэльстра отдельно отметил плеймейкинг грека и сравнил его с легендарным Мэджиком Джонсоном.

Есть в составе «Майами» и ещё одна интересная для российских болельщиков фигура — Владислав Голдин. В матче с «Торонто» центровой провёл на площадке семь минут, набрал шесть очков и реализовал три из четырёх бросков с игры.

Впрочем, к встрече с «Бруклином» состав «Майами» может выглядеть совсем иначе. Предсезонка — время экспериментов, а Споэльстра только начинает искать оптимальное сочетание игроков вокруг Янниса и Адебайо. При этом сама потенциальная встреча Дёмина с одним из лучших баскетболистов мира станет отличной возможностью проверить себя на самом высоком уровне.

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 15 октября 2026, четверг. 02:30 МСК Майами Хит Майами Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Год назад Дёмин не получил возможности провести полноценную предсезонку: из-за травмы стопы он пропустил бо́льшую часть подготовки и сыграл лишь в одном матче. Теперь у российского защитника будет возможность провести четыре встречи с очень разными соперниками и проверить себя на фоне целого ряда звёзд НБА. Особенно интересными станут потенциальные противостояния с Леброном, Дэвисом и Адетокунбо. Для Дёмина это хороший шанс показать, насколько он готов ко второму сезону в лиге.

*ВYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.