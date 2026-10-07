Верность в эпоху обменов. 5 топ-игроков НБА, которые дольше всего в своих командах

Современная НБА — лига постоянного движения. Обмены — большая часть этого бизнеса; звёзды меняют команды, чтобы бороться за чемпионство, клубы перестраивают составы, а контракты и спортивные амбиции постоянно меняют расстановку сил. На этом фоне особенно заметны игроки, которые год за годом остаются там же, где начинали карьеру. В сезоне-2026/2027 таких баскетболистов осталось совсем немного. Среди действующих звёзд выделяется пятёрка, особенно хорошо демонстрирующая феномен клубной верности. У каждого из них своя история. Кто-то вместе с клубом пережил чемпионские годы, кто-то — многолетнюю перестройку, кто-то — травмы и неудачные сезоны. Но объединяет их одно: они до сих пор играют за ту же франшизу, что когда-то дала им шанс в НБА.

Девин Букер. 11 сезонов в «Финиксе»

Девин Букер Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Финикс» выбрал Букера под 13-м номером драфта-2015. Его история особенно показательна именно с точки зрения терпения. «Санз» на протяжении значительной части карьеры Букера были далеки от статуса претендента на чемпионство. Команда пережила несколько перестроек, смену руководства и тренеров, изменения в составе. Букер оставался. Затем появилась сильная версия команды с Крисом Полом, которая дошла до финала НБА в 2021 году. Позже состав снова изменился, а вокруг Букера появились другие звёздные партнёры. Но сам Букер оставался константой. При этом его индивидуальная карьера развивалась параллельно. Он стал многократным участником Матча звёзд и рекордсменом «Финикса» по количеству очков.

Никола Йокич. 11 сезонов в «Денвере»

Никола Йокич Фото: Chris Gardner/ Getty Images

Как и Джоэл Эмбиид, о котором речь пойдёт ниже, Йокич пропустил первый сезон после драфта. Однако если Джоэл был травмирован, то Никола просто остался играть в Сербии по решению фронт-офиса «Наггетс». «Денвер» выбрал сербского центрового только во втором раунде — под 41-м номером. Сейчас он считается одним из величайших игроков своего поколения, но в момент драфта его статус был совершенно иным. Из малоизвестного европейского игрока Йокич превратился в лицо «Наггетс», многократного MVP и главного человека в истории франшизы. Кульминацией стал сезон-2022/2023, когда «Денвер» впервые выиграл чемпионский титул в НБА, а Йокич был признан MVP финала.

Джоэл Эмбиид. 12 сезонов в «Филадельфии»

Джоэл Эмбиид Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Камерунец оказался в «Филадельфии» ещё в 2014 году, но первые два сезона пропустил из-за проблем со здоровьем. «Сиксерс» за эти годы прошли через несколько разных этапов. Эмбиид оказался лицом «Процесса» — периода масштабной перестройки, когда клуб сознательно собирал молодых игроков и активы в надежде построить сильную команду. Затем началась совсем другая эпоха. Джоэл превратился в одного из лучших центровых лиги, постоянного участника Матча звёзд, получил награду MVP регулярного чемпионата и стал главным игроком «Филадельфии».

Дрэймонд Грин. 14 сезонов в «Голден Стэйт»

Дрэймонд Грин Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Один из самых заметных представителей «воинов», который оказался в лиге чуть позже Стефена Карри, но стоял у истоков той самой династии. «Голден Стэйт» выбрал Грина во втором раунде драфта-2012 под 35-м номером. В отличие от Карри, он не считался подающим надежды баскетболистом в момент выбора. Однако постепенно превратился в одного из наиболее важных игроков эпохи «Уорриорз», что становится ещё ценнее.

Стефен Карри. 17 сезонов в «Голден Стэйт»

Стефен Карри Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Если говорить о современной НБА и клубной верности, сразу вспоминаешь о Карри. Стефен в «Уорриорз» с 2009 года. За это время изменилось практически всё. «Голден Стэйт» сменил город, тренеров, партнёров Карри по команде и несколько поколений игроков. Сама франшиза прошла путь от клуба, который был аутсайдером, до одной из главных династий в истории баскетбола. Карри преодолел в клубе и трудные периоды. Были травмы, пропущенные сезоны, ранние вылеты из плей-офф. Уже не первый год идут разговоры, что Карри было бы лучше уйти в другое место, однако он остаётся верен родной франшизе, несмотря ни на что.