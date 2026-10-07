Топ-звезда без главной награды. Почему Лука Дончич ни разу не становился MVP

Лука Дончич выступает в НБА с 2018 года, и сейчас у него уже есть то, о чём большинство игроков могут только мечтать. Новичок года. Шестикратный участник Матча всех звёзд. Шесть попаданий в первую сборную всех звёзд НБА. Два титула лучшего снайпера лиги. Финал НБА и финал Западной конференции. Нет только чемпионского перстня и титула MVP. И если с первым всё объяснимо — в НБА даже величайшему игроку нужны команда и определённая удача. А вот отсутствие приза MVP с такой статистикой может вызывать вопросы.

Словенец не выпадает из разговоров о награде и регулярно оказывается среди главных претендентов. Но каждый раз, когда Лука подбирается к вершине, появляется новое условие. Сначала нужно было доказать, что он умеет побеждать, потом — что способен защищаться, а затем — что может сыграть достаточно матчей и остаться здоровым.

Дончич закрывал один вопрос за другим, однако до первого места так и не добрался. Так что же происходит? Дончича действительно обходят более успешные соперники или от него требуют чего-то большего, чем просто выдающаяся статистика?

Не из тех, кого игнорируют, но и выбирать не спешат

Лука Дончич Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Если присмотреться к итогам голосования за MVP, то можно заметить любопытную картину. Лука шесть раз попадал в число претендентов на награду и каждый раз оказывался в заметной части списка: четвёртое место в сезоне-2019/2020, шестое — в сезоне-2020/2021, пятое — в сезоне-2021/2022, восьмое — в сезоне-2022/2023, третье — в сезоне-2023/2024 и четвёртое — в сезоне-2025/2026. Результат топового баскетболиста. Но на самую вершину он не поднимался ни разу, а в тройку лучших попал лишь однажды.

Особенно показателен последний сезон. Дончич в среднем за матч набирал 33,5 очка при 7,7 подбора и 8,3 передачи, однако в голосовании не получил ни одного голоса за первое место и лишь один — за второе. А в сезоне-2024/2025 Лука пропустил слишком много матчей из-за травмы и не соответствовал минимальному требованию по количеству игр для участия в голосовании.

Да, Дончич не выпадает из числа лучших — напротив, его почти каждый год признают одним из главных игроков лиги. Но каждый раз находится кто-то, кому отдают предпочтение. Словенец же где-то рядом, однако до самого верха не добирается.

Как двигалась планка

Лука Дончич, сезон-2018/2019 Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Карьеру в НБА Дончич начинал ударно. В дебютном сезоне он набирал в среднем за матч 21,2 очка при 7,8 подбора и 6,0 передачи и стал новичком года. Уже во втором сезоне, когда ему было 20 лет, он выдавал 28,8 очка, 9,4 подбора и 8,8 передачи — и занял четвёртое место в голосовании за MVP. Когда цифры стали привычными, спросили про победы.

В сезоне-2022/2023 Лука набирал 32,4 очка, но «Даллас» не вышел в плей-офф, и в голосовании за MVP Дончич оказался только восьмым. В следующем сезоне он вывел команду в финал, а в регулярке в среднем набирал 33,9 очка при 9,2 подбора и 9,8 передачи. Тогда претензии перешли к защите и к тому, насколько командные результаты соответствуют личным цифрам.

Исторический сезон, которого не хватило

Лука Дончич, сезон-2023/2024 Фото: Oscar J. Barroso/Getty Images

Сезон-2023/2024 стал, пожалуй, главным аргументом Дончича. Он стал лучшим снайпером лиги со средними 33,9 очка и при этом делал 9,2 подбора и отдавал 9,8 передачи при 48,7% с игры. Начиная с сезона-2000/2001 только он и Расселл Уэстбрук (в розыгрыше-2016/2017) набирали за полный сезон не меньше 30 очков при 9,5 передачи и 9,0 подбора. Лука даже получил в голосовании четыре первых места, но этого не хватило: у Йокича оказалось 79 первых мест, у Гилджес-Александера — 15, и Дончич в итоге финишировал третьим.

Плей-офф стал продолжением. «Даллас» дошёл до большого финала. За 22 матча Лука набирал 28,9 очка при 9,5 подбора, 8,1 передачи и 1,9 перехвата и был лучшим в постсезоне по всем четырём показателям (по суммарному количеству). По итогам финала Запада с «Миннесотой» он получил звание MVP серии.

Главный финал с «Бостоном» вышел неровным: Дончича критиковали за вялую игру в первых матчах, а «Даллас» в итоге уступил в серии со счётом 1-4. Но здесь оговорка: приз MVP выдают за регулярный чемпионат. Плей-офф показывает класс игрока и объясняет, почему про Луку говорят как про элитного баскетболиста, однако на голосование это не влияет.

Командный результат и сильные соперники

Лука Дончич и Никола Йокич Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Один из главных аргументов против Дончича касается результатов команды. В сезоне-2025/2026 «Лейкерс» завершили регулярку с результатом 53-29 на четвёртом месте на Западе. «Оклахома» Гилджес-Александера выиграла 64 матча, «Сан-Антонио» Вембаньямы — 62. Это весомый довод, но не единственный: «Денвер» Йокича стал третьим (54-28), всего на одну победу опередив «Лейкерс». При этом серб занял второе место с 10 первыми местами, а Лука — четвёртое без единого.

Значит, дело в другом. Когда атака во многом замыкается на одном игроке, его слабости видны сильнее. Потери есть и у Йокича (3,7 за игру против 4,0 у Дончича), но у него 56,9% с игры, а у Дончича — 47,6%. Эффективность у Луки заметно ниже. К тому же словенец уступает не случайным людям: в сезоне-2025/2026 перед ним оказались Гилджес-Александер, Йокич и Вембаньяма. Играет роль и эффект привыкания. Дончич показывает выдающиеся цифры с первых сезонов, и они стали нормой, которая уже никого не удивляет.

От Дончича ждут сразу двух вещей: исторических личных цифр и результата команды, которая будет бороться за победу в регулярке. Пока одно не сходится с другим, голосования за MVP заканчиваются для Луки рядом с вершиной, но не на ней. Чтобы это изменилось, нужны обе составляющие.