Барнс: Ховард и Дэвис хотят играть в "Лейкерс"
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэтт Барнс заявил, что центровой «Орландо» Дуайт Ховард и защитник «Кливленда» Бэрон Дэвис хотят выступать за команду из Калифорнии.
«Я слышал различные слухи о Ховарде и Дэвисе, но лично разговаривал с обоими ребятами, и они оба сказали, что хотят играть за „Лейкерс“. Посмотрим, как будет на самом деле», — приводит слова Барнса американская пресса.
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