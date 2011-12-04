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Барнс: Ховард и Дэвис хотят играть в "Лейкерс"

Барнс: Ховард и Дэвис хотят играть в "Лейкерс"
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэтт Барнс заявил, что центровой «Орландо» Дуайт Ховард и защитник «Кливленда» Бэрон Дэвис хотят выступать за команду из Калифорнии.

«Я слышал различные слухи о Ховарде и Дэвисе, но лично разговаривал с обоими ребятами, и они оба сказали, что хотят играть за „Лейкерс“. Посмотрим, как будет на самом деле», — приводит слова Барнса американская пресса.

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