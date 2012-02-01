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"Нью-Йорк" разгромил "Детройт" "+27", Энтони набрал 25 очков

"Нью-Йорк" разгромил "Детройт" "+27", Энтони набрал 25 очков
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«Нью-Йорк» принимал «Детройт» в рамках регулярного чемпионата НБА и одержал уверенную победу с разницей в 27 очков. Отметим, что «Никс» выиграли все четверти встречи. 25 очков у победителей набрал Кармело Энтони.

НБА. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» — «Детройт» — 113:86 (33:24, 24:21, 24:12, 32:29)
«Нью-Йорк»: Энтони (25 + 6 передач), Филдс (18 + 5 подборов), Чендлер (17 + 8 подборов), Стаудмайр (15), Уокер (11).
«Детройт»: Йеребко (15), Монро (13 + 12 подборов), Стаки (13), Принс (10).

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