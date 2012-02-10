Блок-шот По Газоля — лучший момент топ-10 дня в НБА

Блок-шот звезды «Лейкерс» По Газоля, который позволил его команде не упустить победу над «Бостоном», признан лучшим моментом четверга, 9 февраля.

Посмотреть топ-10 лучших моментов игрового дня вы можете здесь:

http://www.nba.com/video/channels/top_plays/2012/02/09/20120209_top10.nba

Администрация проекта «Чемпионат.com» не несёт ответственности за содержание видео, взятого из сервисов обмена, показа и трансляции видео. Указанные файлы не размещаются на сайте «Чемпионат.com» и могут быть найдены в свободном доступе на других интернет-сайтах. Мы не гарантируем качества трансляции и не несём ответственности за действия пользователей на предлагаемых сайтах. Использование данных файлов производится на собственный риск посетителей. Авторские права на использование данного видео в Интернете принадлежат пользователям или владельцам сайтов сервисов обмена, показа и трансляций видео в соответствии с пользовательским соглашением.