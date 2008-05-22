НБА: обзор матча "Лейкерс" — "Сан-Антонио" (видео)

Минувшим вечером за океаном состоялся первый матч финальной серии плей-офф Западной конференции, в котором баскетболисты «Лейкерс» обыграли действующих чемпионов НБА — клуб «Сан-Антонио Спёрс» (89:85). Обзор поединка — в традиционном обзоре на «Чемпионат.ру».

http://www.youtube.com/v/cJ3jPzs2NLk&hl=en

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