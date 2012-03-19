Дюрант начал сотрудничество с агентом Брайанта Пелинкой
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Звёздный форвард «Оклахомы» Кевин Дюрант подписал контракт с агентом Робом Пелинкой, также представляющим интересы лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, сообщает американская пресса.
Напомним, что Дюрант несколько месяцев назад расстался с агентом Аароном Гудвином, с которым сотрудничал с момента прихода в НБА.
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