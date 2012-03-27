25 очков и 10 передач Пола помогли "Клипперс" обыграть "Нью-Орлеан"

В рамках регулярного чемпионата НБА «Клипперс» на своём паркете принимали «Нью-Орлеан» и одержали уверенную победу со счётом 97:85. Самым результативным игроком матча стал защитник калифорнийского клуба Крис Пол. На его счету 25 очков и 10 передач.

НБА. Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 97:85 (27:20, 22:18, 25:17, 23:30)

«Клипперс»: Пол (25 + 10 передач), Гриффин (20 + 7 подборов + 5 передач), Янг (17).

«Нью-Орлеан»: Амину (15), Лэндри (14 + 10 подборов), Джонсон (11 + 6 подборов).