Форвард Мултри примет участие в драфте НБА
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Форвард «Миссисипи Стейт» Арнетт Мултри выставит свою кандидатуру на драфт НБА-2012. В этом сезоне он набирает 15,8 очка, а также совершает 10,6 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру, проводя на площадке 35,8 минуты.
«Все, кто видят его игру и находятся рядом, понимают, что пришло время попробовать свои силы в НБА», — цитирует тренера школьной команды Брайана Брукса американская пресса.
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