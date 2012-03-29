Форвард Мултри примет участие в драфте НБА

Форвард «Миссисипи Стейт» Арнетт Мултри выставит свою кандидатуру на драфт НБА-2012. В этом сезоне он набирает 15,8 очка, а также совершает 10,6 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру, проводя на площадке 35,8 минуты.

«Все, кто видят его игру и находятся рядом, понимают, что пришло время попробовать свои силы в НБА», — цитирует тренера школьной команды Брайана Брукса американская пресса.