"Денвер" в отсутствие Мозгова уступил "Голден Стэйт"
В матче регулярного чемпионата «Голден Стэйт» на своём паркете переиграл «Денвер» со счётом 112:97. Наибольший вклад в успех «воинов» внёс Брэндон Раш, набравший 20 очков. Российский центровой «Наггетс» Тимофей Мозгов участия во встрече не принял.
НБА. Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» — 112:97 (26:27, 30:22, 29:26, 27:22)
«Голден Стэйт»: Раш (20), Ли (17 + 9 подборов), Томпсон (15), Робинсон (14 + 7 передач), Райт (11), Тайлер (10 + 8 подборов), Джефферсон (10).
«Денвер»: Лоусон (21 + 6 передач), Харрингтон (19), Аффлало (16), Миллер (14), Куфос (11).
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