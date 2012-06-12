Фураева: из года в год Eurocamp становится всё более популярным

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева поделилась впечатлениями от посещения ежегодного лагеря для молодых игроков, который проходит в итальянском Тревизо.
«Из года в год Еврокэмп становится всё более популярным. В Тревизо съезжаются не только скауты, агенты, но и менеджеры клубов НБА и Европы. Помимо просмотра талантливой молодёжи мы получаем шанс провести множество важных встреч или просто повидаться с добрыми друзьями. В этом году директором лагеря является Артурас Карнишовас, одним из тренеров — Траджан Лэнгдон. Рады были повидаться с Сани Бечировичем, выступающим за местный „Бенеттон“, Матьяжем Смодишем, который подумывает о завершении карьеры и вариантах баскетбольного трудоустройства. С удовольствием пообщались с основателем лагеря, генеральным менеджером „Торонто“ Маурицио Герардини, Этторе Мессиной, Эмануэле Молином, Клаудио Криппой. Посмотрели матчи молодёжной сборной России, за которую выступали три игрока ЦСКА — Ершков, Комолов и Тихонин, внимательно пригляделись к перспективным игрокам, которые пока не готовы выступать на самом высоком уровне, но останутся в нашей сфере интересов», — цитирует Фураеву официальный сайт ЦСКА.
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