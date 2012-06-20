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"Локомотив-Кубань", "Спартак" и "Триумф" выступят в Еврокубке

"Локомотив-Кубань", "Спартак" и "Триумф" выступят в Еврокубке
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Краснодарский «Локомотив-Кубань», питерский «Спартак» и люберецкий «Триумф» примут участие в Еврокубке сезона-2012/13, об этом было объявлено на Совете Евролиги в среду, 20 июня. Всего в соревнованиях примут участие 25 команд из 17 стран Европы, а также семь клубов, уступивших в финальном раунде квалификации Евролиги.

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